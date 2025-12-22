USA loben Gespräche mit Ukraine und Russland als konstruktiv

Moskau - Die dreitägigen Verhandlungen in Miami über ein Ende des Ukraine-Kriegs sind aus Sicht der Chefunterhändler der USA, der Ukraine und Russlands positiv verlaufen. Der US-Sondergesandte Steve Witkoff und der Sekretär des ukrainischen Sicherheitsrats Rustem Umjerow teilten jeweils wortgleich auf der Plattform X mit, ihre Gespräche seien "produktiv und konstruktiv" gewesen.

Autobombe tötet russischen General in Moskau

Moskau - Ein russischer General ist in Moskau erneut durch einen Bombenanschlag getötet worden. Das Staatliche Ermittlungskomitee teilte mit, Generalleutnant Fanil Sarwarow sei einer Autobombe zum Opfer gefallen. Der Sprengsatz sei unter dem Fahrzeug angebracht gewesen. "Die Ermittler prüfen verschiedene Versionen des Mordes. Eine davon ist die Version, dass das Verbrechen von den ukrainischen Geheimdiensten organisiert wurde", schrieb Sprecherin Swetlana Petrenko auf Telegram.

Japan will weltgrößtes AKW wieder hochfahren

Tokio - Knapp 15 Jahre nach der Atomkatastrophe von Fukushima steht Japan vor der Wiederinbetriebnahme des weltgrößten Atomkraftwerks. Das Regionalparlament der Präfektur Niigata sprach Gouverneur Hideyo Hanazumi am Montag das Vertrauen aus, der die Pläne im vergangenen Monat befürwortet hatte, und machte damit den Weg für die Wiederaufnahme des Betriebs des Kraftwerks Kashiwazaki-Kariwa frei.

ÖVP verteidigt umstrittenes Islam-Posting

Wien - Die ÖVP hat am Montag ihr Social-Media-Posting zu Ergebnissen des Integrationsbarometers zum Zusammenleben mit Muslimen verteidigt, das zuvor auch bei den Koalitionspartnern SPÖ und NEOS für Unmut gesorgt hat. Betreffender Satz stamme aus einer "wissenschaftlichen Untersuchung" eines "renommierten Instituts", sagte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) im Ö1-"Morgenjournal". ÖVP-Generalsekretär Nico Marchetti bezeichnete die Empörung als "verwunderlich".

Zehnjähriger bei Pyrotechnikunfall in Wien schwer verletzt

Wien - Ein Zehnjähriger ist am Sonntagnachmittag in Wien-Penzing durch einen pyrotechnischen Gegenstand schwer an der Hand verletzt worden, berichtete die Polizei am Montag. Der Mittelfinger war massiv betroffen und zwei weitere Finger ebenfalls verletzt, hieß es seitens der Wiener Berufsrettung. Der Bub wurde nach der notfallmedizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Um welchen pyrotechnischen Gegenstand es sich handelte, war unklar.

2025 eines der zehn wärmsten Jahre der Messgeschichte

Wien - Das Jahr 2025 ist im Tiefland Österreichs das achtwärmste Jahr in Österreichs Messgeschichte, auf den Bergen sogar das zweitwärmste. 2025 liegt im Tiefland Österreichs um 0,8 Grad über einem durchschnittlichen Jahr der jüngeren Vergangenheit (Klimaperiode 1991-2020) und auf den Bergen um 1,3 Grad. Außerdem ist 2025 eines der 20 trockensten Jahre seit Messbeginn, zeigt die vorläufige Klimabilanz der Geosphere Austria. 2025 bestätigt auch den Trend zum immer wärmeren Klima.

Streit um Kindergeburtstag eskalierte in Wien

Wien - Ein harmloser Streit rund um einen Kindergeburtstag ist Sonntagabend im Einkaufszentrum Millennium City in Wien-Brigittenau dermaßen eskaliert, dass am Ende sieben Polizisten verletzt waren. Begonnen hatte die Auseinandersetzung zwischen zwei Schwestern (39 und 46). Dann mischte sich auch noch der stark alkoholisierte Ehemann (44) der Jüngeren ein. Als Polizisten die Lage beruhigen wollten, gingen dann alle drei auf die Beamten los, berichtete die Exekutive am Montag.

Thailand und Kambodscha einigen sich auf Gespräche

Kuala Lumpur/Bangkok/Phnom Penh - Bei Krisengesprächen über den wiederaufgeflammten Grenzkonflikt zwischen Thailand und Kambodscha haben sich die beiden Nachbarstaaten auf weitere Friedensbemühungen geeinigt. Neue Gespräche sollen am Mittwoch stattfinden, erklärte Thailands Außenminister Sihasak Phuangketkeow am Montag vor Journalisten in Kuala Lumpur. Die Außenminister des südostasiatischen Staatenverbundes ASEAN berieten am Montag in Kuala Lumpur über ein Ende der Kämpfe.

