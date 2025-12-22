USA loben Gespräche mit Ukraine und Russland als konstruktiv

Moskau - Die dreitägigen Verhandlungen in Miami über ein Ende des Ukraine-Kriegs sind aus Sicht der Chefunterhändler der USA, der Ukraine und Russlands positiv verlaufen. Der US-Sondergesandte Steve Witkoff und der Sekretär des ukrainischen Sicherheitsrats Rustem Umjerow teilten jeweils wortgleich auf der Plattform X mit, ihre Gespräche seien "produktiv und konstruktiv" gewesen.

Autobombe tötet russischen General in Moskau

Moskau - Ein russischer General ist in Moskau erneut durch einen Bombenanschlag getötet worden. Das Staatliche Ermittlungskomitee teilte mit, Generalleutnant Fanil Sarwarow sei einer Autobombe zum Opfer gefallen. Der Sprengsatz sei unter dem Fahrzeug angebracht gewesen. "Die Ermittler prüfen verschiedene Versionen des Mordes. Eine davon ist die Version, dass das Verbrechen von den ukrainischen Geheimdiensten organisiert wurde", schrieb Sprecherin Swetlana Petrenko auf Telegram.

Kiew meldet "systematische" russische Angriffe auf Odessa

Odessa/Moskau - Die russischen Streitkräfte haben nach Angaben aus Kiew in der Nacht auf Montag erneut die ukrainische Hafenstadt Odessa attackiert. Moskau versuche, "die maritime Logistik zu zerstören, indem es systematische Angriffe auf Hafen- und Energieinfrastruktur verübt", teilte der ukrainische Wiederaufbauminister Oleksij Kuleba am Montag auf Telegram mit. Die südukrainische Region Odessa war in der vergangenen Woche laut Kuleba mit mehr als 500 russischen Angriffen überzogen worden.

Eine Person im Wiener Hauptbahnhof mit Messer verletzt

Wien - Im Wiener Hauptbahnhof ist es am Montagnachmittag bei einer Auseinandersetzung von zwei Personen zu einer Messerattacke gekommen. Der Einsatz laufe noch, bestätigte Polizeisprecher Philipp Haßlinger APA-Informationen. Der Täter wurde rasch "gesichert", betonte er. Die Kontrahenten dürften einander gekannt haben, Gefahr für weitere Personen bestand daher nach ersten Erkenntnissen nicht. Die Schwere der Verletzungen des Opfers war vorerst unklar.

ÖVP verteidigt umstrittenes Islam-Posting

Wien - Die ÖVP hat am Montag ihr Social-Media-Posting zu Ergebnissen des Integrationsbarometers zum Zusammenleben mit Muslimen verteidigt, das zuvor auch bei den Koalitionspartnern SPÖ und NEOS für Unmut gesorgt hat. Betreffender Satz stamme aus einer "wissenschaftlichen Untersuchung" eines "renommierten Instituts", sagte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) im Ö1-"Morgenjournal". ÖVP-Generalsekretär Nico Marchetti bezeichnete die Empörung als "verwunderlich".

Zehnjähriger bei Pyrotechnikunfall in Wien schwer verletzt

Wien - Ein Zehnjähriger ist am Sonntagnachmittag in Wien-Penzing durch einen pyrotechnischen Gegenstand schwer an der Hand verletzt worden, berichtete die Polizei am Montag. Der Mittelfinger war massiv betroffen und zwei weitere Finger ebenfalls verletzt, hieß es seitens der Wiener Berufsrettung. Der Bub wurde nach der notfallmedizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Um welchen pyrotechnischen Gegenstand es sich handelte, war unklar.

Trump ernannte Sondergesandten für Grönland

Washington/Brüssel - US-Präsident Donald Trump hat am Sonntag (Ortszeit) den Gouverneur von Louisiana, Jeff Landry, zum Sondergesandten für das offiziell zu Dänemark gehörende Grönland ernannt. "Jeff versteht, wie wichtig Grönland für unsere nationale Sicherheit ist", schrieb er auf seiner Onlineplattform Truth Social. Dänemark bestellte daraufhin den US-Botschafter in Kopenhagen zum Gespräch ein. Der dänische Außenminister Lars Lökke Rasmussen äußerte sich "sehr erzürnt".

Streit um Kindergeburtstag eskalierte in Wien

Wien - Ein harmloser Streit rund um einen Kindergeburtstag ist Sonntagabend im Einkaufszentrum Millennium City in Wien-Brigittenau dermaßen eskaliert, dass am Ende sieben Polizisten verletzt waren. Begonnen hatte die Auseinandersetzung zwischen zwei Schwestern (39 und 46). Dann mischte sich auch noch der stark alkoholisierte Ehemann (44) der Jüngeren ein. Als Polizisten die Lage beruhigen wollten, gingen dann alle drei auf die Beamten los, berichtete die Exekutive am Montag.

Wiener Leitindex ATX kommt im Verlauf nicht vom Fleck

Wien - Die Wiener Börse ist am Montag im Verlauf nicht vom Fleck gekommen. Im Frühhandel kam der heimische Leitindex ATX auf 5.252 Punkte und übertraf damit das Rekordhoch vom Freitag um wenige Zähler. Zuletzt stand der ATX jedoch mit einem knappen Minus von 0,03 Prozent nahezu unbewegt bei 5.233 Einheiten. Die aktuelle Handelswoche ist verkürzt, die Wiener Börse hat lediglich am Montag und am Dienstag offen.

