"Driving Home For Christmas"-Sänger Chris Rea ist tot

London - Der britische Sänger Chris Rea ist tot. Er starb Montagmorgen im Alter von 74 Jahren nach kurzer Krankheit in einer Klinik. "Mit großer Trauer geben wir den Tod unseres geliebten Chris bekannt", teilte die Familie des Sängers mit. Bekannt war der Musiker für seine rauchige und sanfte Stimme. "Josephine", "On the beach" oder "I Can Hear Your Heartbeat" waren in den 80er- und 90er-Jahren Ohrwürmer. Sein 1986 aufgenommenes Lied "Driving Home For Christmas" wurde zum Klassiker.

Mutter und Sohn bei Messervorfall am Hauptbahnhof verletzt

Wien - Am Wiener Hauptbahnhof sind am Montagnachmittag eine Mutter und ihr Sohn bei einem Messervorfall verletzt worden. Laut ersten Ermittlungen dürften beide Personen schwere psychische Probleme haben. Der Sohn wollte demnach zuerst sich selbst umbringen und schnitt sich in den Unterarm, dann setzte er auch bei der Mutter entsprechende Handlung, berichtete die Polizei der APA.

Kiew meldet "systematische" russische Angriffe auf Odessa

Odessa/Moskau - Die russischen Streitkräfte haben nach Angaben aus Kiew in der Nacht auf Montag erneut die ukrainische Hafenstadt Odessa attackiert. Moskau versuche, "die maritime Logistik zu zerstören, indem es systematische Angriffe auf Hafen- und Energieinfrastruktur verübt", teilte der ukrainische Wiederaufbauminister Oleksij Kuleba am Montag auf Telegram mit. Die südukrainische Region Odessa war in der vergangenen Woche laut Kuleba mit mehr als 500 russischen Angriffen überzogen worden.

Thailand und Kambodscha einigen sich auf Gespräche

Kuala Lumpur/Bangkok/Phnom Penh - Bei Krisengesprächen über den wiederaufgeflammten Grenzkonflikt zwischen Thailand und Kambodscha haben sich die beiden Nachbarstaaten auf weitere Friedensbemühungen geeinigt. Neue Gespräche sollen am Mittwoch stattfinden, erklärte Thailands Außenminister Sihasak Phuangketkeow am Montag vor Journalisten in Kuala Lumpur. Die Außenminister des südostasiatischen Staatenverbundes ASEAN berieten am Montag in Kuala Lumpur über ein Ende der Kämpfe.

Weitere Tatorte nach Schuss auf Moschee in NÖ aufgetaucht

Hollabrunn - Nach dem Schuss auf den Eingangsbereich der Moschee des Vereins der Albanischen Muslime in Hollabrunn in der Nacht auf Sonntag gibt es nun zwei weitere Tatorte. Geschossen wurde auch auf das Parteilokal der Grünen in der Bezirksstadt sowie auf ein geparktes Auto, teilte Polizeisprecher Johann Baumschlager am Montag auf Anfrage mit. Mögliche Zusammenhänge werden geprüft, vorgesehen ist eine kriminaltechnische Untersuchung sichergestellter Projektile.

ÖVP, SPÖ und NEOS mit ihrer Regierungsarbeit zufrieden

Wien - ÖVP, SPÖ und NEOS loben erneut ihre Regierungsarbeit. Die ÖVP habe Schritte in den Bereichen Teuerung, Gesundheit und Zuwanderung gesetzt, so Generalsekretär Nico Marchetti am Montag bei einer Pressekonferenz. Die SPÖ habe für Reformen gesorgt, um Österreich gerechter zu machen, betonte indes SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim in einer Aussendung. NEOS-Generalsekretär Douglas Hoyos mahnte in einer Aussendung mehr Mut und konkrete Taten ein. Die Opposition kritisierte.

Trump ernannte Sondergesandten für Grönland

Washington/Brüssel - US-Präsident Donald Trump hat am Sonntag (Ortszeit) den Gouverneur von Louisiana, Jeff Landry, zum Sondergesandten für das offiziell zu Dänemark gehörende Grönland ernannt. "Jeff versteht, wie wichtig Grönland für unsere nationale Sicherheit ist", schrieb er auf seiner Onlineplattform Truth Social. Dänemark bestellte daraufhin den US-Botschafter in Kopenhagen zum Gespräch ein. Der dänische Außenminister Lars Lökke Rasmussen äußerte sich "sehr erzürnt".

