Kreml sieht "langsame Fortschritte" bei Ukraine-Gesprächen

Moskau - Nach den Gesprächen über eine Beendigung des Kriegs in der Ukraine im US-Staat Florida am Wochenende sieht Moskau ein langsames Vorankommen bei seinen Verhandlungen mit den USA. "Wir beobachten langsame Fortschritte", sagte Vize-Außenminister Sergej Rjabkow laut russischen Nachrichtenagenturen am Montag. Zuvor hatten bereits Washington und Kiew positive Entwicklungen nach den dreitägigen Verhandlungen in Miami gesehen.

Mutter und Sohn bei Messervorfall am Hauptbahnhof verletzt

Wien - Am Wiener Hauptbahnhof sind am Montagnachmittag eine Mutter und ihr Sohn bei einem Messervorfall verletzt worden. Laut ersten Ermittlungen dürften beide Personen schwere psychische Probleme haben. Der Sohn wollte demnach zuerst sich selbst umbringen und schnitt sich in den Unterarm, dann setzte er auch bei der Mutter entsprechende Handlung, berichtete die Polizei der APA.

"Driving Home For Christmas"-Sänger Chris Rea ist tot

London - Der britische Sänger Chris Rea ist tot. Er starb Montagmorgen im Alter von 74 Jahren nach kurzer Krankheit in einer Klinik. "Mit großer Trauer geben wir den Tod unseres geliebten Chris bekannt", teilte die Familie des Sängers mit. Bekannt war der Musiker für seine rauchige und sanfte Stimme. "Josephine", "On the beach" oder "I Can Hear Your Heartbeat" waren in den 80er- und 90er-Jahren Ohrwürmer. Sein 1986 aufgenommenes Lied "Driving Home For Christmas" wurde zum Klassiker.

Neue Banksy-Graffitis sorgen für Aufsehen in London

London - Mit zwei neuen, nahezu identischen Graffitis hat der britische Künstlers Banksy in London für Aufsehen gesorgt. Die Werke zeigen jeweils ein Kind mit Mütze und Gummistiefeln, das neben einer anderen Person liegt, die in den Himmel zeigt. Das eine Graffiti wurde nahe der Tottenham Court Road im touristischem Zentrum entdeckt, das andere in Bayswater nördlich vom Kensington-Park.

Weitere Tatorte nach Schuss auf Moschee in NÖ aufgetaucht

Hollabrunn - Nach dem Schuss auf den Eingangsbereich der Moschee des Vereins der Albanischen Muslime in Hollabrunn in der Nacht auf Sonntag gibt es nun zwei weitere Tatorte. Geschossen wurde auch auf das Parteilokal der Grünen in der Bezirksstadt sowie auf ein geparktes Auto, teilte Polizeisprecher Johann Baumschlager am Montag auf Anfrage mit. Mögliche Zusammenhänge werden geprüft, vorgesehen ist eine kriminaltechnische Untersuchung sichergestellter Projektile.

ÖVP, SPÖ und NEOS mit ihrer Regierungsarbeit zufrieden

Wien - ÖVP, SPÖ und NEOS loben erneut ihre Regierungsarbeit. Die ÖVP habe Schritte in den Bereichen Teuerung, Gesundheit und Zuwanderung gesetzt, so Generalsekretär Nico Marchetti am Montag bei einer Pressekonferenz. Die SPÖ habe für Reformen gesorgt, um Österreich gerechter zu machen, betonte indes SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim in einer Aussendung. NEOS-Generalsekretär Douglas Hoyos mahnte in einer Aussendung mehr Mut und konkrete Taten ein. Die Opposition kritisierte.

Trump ernannte Sondergesandten für Grönland

Washington/Brüssel - US-Präsident Donald Trump hat am Sonntag (Ortszeit) den Gouverneur von Louisiana, Jeff Landry, zum Sondergesandten für das offiziell zu Dänemark gehörende Grönland ernannt. "Jeff versteht, wie wichtig Grönland für unsere nationale Sicherheit ist", schrieb er auf seiner Onlineplattform Truth Social. Dänemark bestellte daraufhin den US-Botschafter in Kopenhagen zum Gespräch ein. Der dänische Außenminister Lars Lökke Rasmussen äußerte sich "sehr erzürnt".

Wiener Leitindex ATX kommt im Verlauf nicht vom Fleck

Wien - Die Wiener Börse ist am Montag im Verlauf nicht vom Fleck gekommen. Im Frühhandel kam der heimische Leitindex ATX auf 5.252 Punkte und übertraf damit das Rekordhoch vom Freitag um wenige Zähler. Zuletzt stand der ATX jedoch mit einem knappen Minus von 0,03 Prozent nahezu unbewegt bei 5.233 Einheiten. Die aktuelle Handelswoche ist verkürzt, die Wiener Börse hat lediglich am Montag und am Dienstag offen.

