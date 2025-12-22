Kreml sieht "langsame Fortschritte" bei Ukraine-Gesprächen

Moskau - Nach den Gesprächen über eine Beendigung des Kriegs in der Ukraine im US-Staat Florida am Wochenende sieht Moskau ein langsames Vorankommen bei seinen Verhandlungen mit den USA. "Wir beobachten langsame Fortschritte", sagte Vize-Außenminister Sergej Rjabkow laut russischen Nachrichtenagenturen am Montag. Zuvor hatten bereits Washington und Kiew positive Entwicklungen nach den dreitägigen Verhandlungen in Miami gesehen.

Kurden stoßen mit Regierungseinheiten in Aleppo zusammen

Aleppo - In der syrischen Stadt Aleppo ist es Staatsmedien zufolge am Montag zu Zusammenstößen zwischen kurdischen Truppen und Regierungseinheiten gekommen. Die staatliche Nachrichtenagentur SANA meldete, ein Zivilist sei durch Mörser- und Granatenbeschuss der mehrheitlich kurdischen Demokratischen Kräfte Syriens (SDF) ums Leben gekommen. Beide Seiten machten sich gegenseitig für den Angriff verantwortlich. Es gab auch mehrere Verletzte.

Washington stoppt große Windkraft-Projekte

Washington/Stavanger - Die USA haben Pachtverträge für fünf große Offshore-Windkraftprojekte vor der Ostküste ausgesetzt und dies mit Bedenken für die nationale Sicherheit begründet. Das US-Innenministerium teilte am Montag mit, der Schritt sei eine Reaktion auf Beschwerden des Verteidigungsministeriums. Die Bewegung der großen Rotorblätter sowie die stark reflektierenden Türme der Anlagen verursachten Radarstörungen. Das könne die Lokalisierung und Erkennung von Bedrohungen erschweren.

Weitere Tatorte nach Schuss auf Moschee in NÖ aufgetaucht

Hollabrunn - Nach dem Schuss auf den Eingangsbereich der Moschee des Vereins der Albanischen Muslime in Hollabrunn in der Nacht auf Sonntag gibt es nun zwei weitere Tatorte. Geschossen wurde auch auf das Parteilokal der Grünen in der Bezirksstadt sowie auf ein geparktes Auto, teilte Polizeisprecher Johann Baumschlager am Montag auf Anfrage mit. Mögliche Zusammenhänge werden geprüft, vorgesehen ist eine kriminaltechnische Untersuchung sichergestellter Projektile.

Maduro: "Energie darf nicht zur Kriegswaffe werden"

Washington/Caracas - Angesichts der massiven Militärpräsenz der Vereinigten Staaten in der Karibik und Einsätzen der US-Küstenwache gegen mit Sanktionen belegte Öltanker in der Region hat der venezolanische Präsident Nicol�s Maduro vor Konsequenzen für die internationalen Märkte gewarnt. "Energie darf nicht zu einer Kriegswaffe werden", hieß es in einem Brief Maduros an die Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen, den Außenminister Yv�n Gil auf einer Pressekonferenz vorlas.

"Driving Home For Christmas"-Sänger Chris Rea ist tot

London - Der britische Sänger Chris Rea ist tot. Er starb Montagmorgen im Alter von 74 Jahren nach kurzer Krankheit in einer Klinik. "Mit großer Trauer geben wir den Tod unseres geliebten Chris bekannt", teilte die Familie des Sängers mit. Bekannt war der Musiker für seine rauchige und sanfte Stimme. "Josephine", "On the beach" oder "I Can Hear Your Heartbeat" waren in den 80er- und 90er-Jahren Ohrwürmer. Sein 1986 aufgenommenes Lied "Driving Home For Christmas" wurde zum Klassiker.

Auto fährt in den Niederlanden in Menschenmenge: Verletzte

Amsterdam - In den Niederlanden ist eine Frau nach Polizeiangaben mit ihrem Auto in eine Menschenmenge gefahren. Die 56-Jährige und neun weitere Menschen seien verletzt worden, drei davon schwer, teilten die Polizei und die Kommune mit. Die Polizei geht nicht von einer vorsätzlichen Tat aus, die Ermittlungen dauern den Angaben zufolge aber noch an. Der Vorfall ereignete sich während einer Lichtparade mit geschmückten Autos. Viele Zuschauer standen am Straßenrand.

Neue Banksy-Graffitis sorgen für Aufsehen in London

London - Mit zwei neuen, nahezu identischen Graffitis hat der britische Künstlers Banksy in London für Aufsehen gesorgt. Die Werke zeigen jeweils ein Kind mit Mütze und Gummistiefeln, das neben einer anderen Person liegt, die in den Himmel zeigt. Das eine Graffiti wurde nahe der Tottenham Court Road im touristischem Zentrum entdeckt, das andere in Bayswater nördlich vom Kensington-Park.

