Bewegung bei Ukraine-Friedengesprächen

Moskau/Brüssel - Nach den Gesprächen über eine Beendigung des Ukraine-Kriegs im US-Staat Florida am Wochenende gibt es Bewegung bei den Bemühungen um Frieden. "Wir beobachten langsame Fortschritte", sagte Russlands Vize-Außenminister Sergej Rjabkow am Montag. Für US-Präsident Donald Trump verlaufen die Ukraine-Friedensgespräche "in Ordnung". NEOS-Außenministerin Beate Meinl-Reisinger begrüßte Montagabend direkte Gespräche Europas mit dem Kreml.

UNO-Sicherheitsrat berät über US-Spannungen mit Venezuela

Washington/Caracas/New York - Der UNO-Sicherheitsrat in New York berät am Dienstag in einer Dringlichkeitssitzung über die Spannungen zwischen den USA und Venezuela. Caracas hatte die Sitzung mit Unterstützung Russlands und Chinas gefordert. Die USA erhöhten in den vergangenen Wochen militärisch und wirtschaftlich den Druck auf Venezuela. US-Präsident Donald Trump beschuldigt Venezuelas linksnationalistischen Präsidenten Nicol�s Maduro, Drogenbanden zu kontrollieren und gezielt gegen die USA einzusetzen.

Weitere Tatorte nach Schuss auf Moschee in NÖ aufgetaucht

Hollabrunn - Nach dem Schuss auf den Eingangsbereich der Moschee des Vereins der Albanischen Muslime in Hollabrunn in der Nacht auf Sonntag gibt es nun zwei weitere Tatorte. Geschossen wurde auch auf das Parteilokal der Grünen in der Bezirksstadt sowie auf ein geparktes Auto, teilte Polizeisprecher Johann Baumschlager am Montag auf Anfrage mit. Mögliche Zusammenhänge werden geprüft, vorgesehen ist eine kriminaltechnische Untersuchung sichergestellter Projektile.

Kurden stoßen mit Regierungseinheiten in Aleppo zusammen

Aleppo - In der syrischen Stadt Aleppo ist es Staatsmedien zufolge am Montag zu Zusammenstößen zwischen kurdischen Truppen und Regierungseinheiten gekommen. Die staatliche Nachrichtenagentur SANA meldete, ein Zivilist sei durch Mörser- und Granatenbeschuss der mehrheitlich kurdischen Demokratischen Kräfte Syriens (SDF) ums Leben gekommen. Beide Seiten machten sich gegenseitig für den Angriff verantwortlich. Es gab auch mehrere Verletzte.

Trump bekräftigt Anspruch auf Grönland

Palm Beach (Florida)/Kopenhagen - US-Präsident Donald Trump hat sein Interesse an Grönland bekräftigt und ⁠damit erneut scharfe Kritik aus Dänemark und Grönland ausgelöst. "Wir brauchen Grönland für die nationale Sicherheit. (...) Wir müssen es haben", sagte Trump am Montag in Palm Beach, Florida. Er verwies dabei auf russische und chinesische Schiffe entlang der Küste der arktischen Insel.

Pkw prallt in Deutschland in Bushaltestelle - Vier Verletzte

Gießen - Vier Verletzte, eine Festnahme und viele offene Fragen: Kurz vor Weihnachten sorgt ein Zwischenfall im deutschen Gießen für Aufregung. Ein Autofahrer soll am Montagnachmittag auf einer der Hauptverkehrsstraßen im Bereich einer Bushaltestelle in den Gegenverkehr gefahren und dort mit einem Auto zusammengeprallt sein, wie die Polizei mitteilte. Ob es sich um einen Unfall handelt oder möglicherweise Absicht dahintersteckt, konnte die Polizei zunächst weiterhin nicht sagen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

