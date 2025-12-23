Bewegung bei Ukraine-Friedengesprächen

Moskau/Brüssel - Nach den Gesprächen über eine Beendigung des Ukraine-Kriegs im US-Staat Florida am Wochenende gibt es Bewegung bei den Bemühungen um Frieden. "Wir beobachten langsame Fortschritte", sagte Russlands Vize-Außenminister Sergej Rjabkow am Montag. Für US-Präsident Donald Trump verlaufen die Ukraine-Friedensgespräche "in Ordnung". NEOS-Außenministerin Beate Meinl-Reisinger begrüßte Montagabend direkte Gespräche Europas mit dem Kreml.

Winterurlaub in Österreich trotz Witterung gut gebucht

Wien - Der Föhneinbruch im Dezember hat die Winterbuchungen über Weihnachten und Neujahr bis in den Februar hinein laut Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) nicht gedämpft. "Den Wärmeeinbruch, sprich Föhn, haben wir so oft gehabt - das ist kein unbekanntes Phänomen, im Jänner wird's dann immer kalt", sagte Tourismussprecherin Susanne Kraus-Winkler zur APA. Die Gäste kommen trotzdem, sind aber insgesamt sparsamer. Höhere Preise sind teils schwer durchsetzbar.

UNO-Sicherheitsrat berät über US-Spannungen mit Venezuela

Washington/Caracas/New York - Der UNO-Sicherheitsrat in New York berät am Dienstag in einer Dringlichkeitssitzung über die Spannungen zwischen den USA und Venezuela. Caracas hatte die Sitzung mit Unterstützung Russlands und Chinas gefordert. Die USA erhöhten in den vergangenen Wochen militärisch und wirtschaftlich den Druck auf Venezuela. US-Präsident Donald Trump beschuldigt Venezuelas linksnationalistischen Präsidenten Nicol�s Maduro, Drogenbanden zu kontrollieren und gezielt gegen die USA einzusetzen.

Trump bekräftigt Anspruch auf Grönland

Palm Beach (Florida)/Kopenhagen - US-Präsident Donald Trump hat sein Interesse an Grönland bekräftigt und ⁠damit erneut scharfe Kritik aus Dänemark und Grönland ausgelöst. "Wir brauchen Grönland für die nationale Sicherheit. (...) Wir müssen es haben", sagte Trump am Montag in Palm Beach, Florida. Er verwies dabei auf russische und chinesische Schiffe entlang der Küste der arktischen Insel.

Weitere Tatorte nach Schuss auf Moschee in NÖ aufgetaucht

Hollabrunn - Nach dem Schuss auf den Eingangsbereich der Moschee des Vereins der Albanischen Muslime in Hollabrunn in der Nacht auf Sonntag gibt es nun zwei weitere Tatorte. Geschossen wurde auch auf das Parteilokal der Grünen in der Bezirksstadt sowie auf ein geparktes Auto, teilte Polizeisprecher Johann Baumschlager am Montag auf Anfrage mit. Mögliche Zusammenhänge werden geprüft, vorgesehen ist eine kriminaltechnische Untersuchung sichergestellter Projektile.

Auto fährt in den Niederlanden in Menschenmenge: Verletzte

Amsterdam - In den Niederlanden ist eine Frau nach Polizeiangaben mit ihrem Auto in eine Menschenmenge gefahren. Die 56-Jährige und neun weitere Menschen seien verletzt worden, drei davon schwer, teilten die Polizei und die Kommune mit. Die Polizei geht nicht von einer vorsätzlichen Tat aus, die Ermittlungen dauern den Angaben zufolge aber noch an. Der Vorfall ereignete sich während einer Lichtparade mit geschmückten Autos. Viele Zuschauer standen am Straßenrand.

