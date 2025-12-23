Bewegung bei Ukraine-Friedengesprächen

Moskau/Brüssel - Nach den Gesprächen über eine Beendigung des Ukraine-Kriegs im US-Staat Florida am Wochenende gibt es Bewegung bei den Bemühungen um Frieden. "Wir beobachten langsame Fortschritte", sagte Russlands Vize-Außenminister Sergej Rjabkow am Montag. Für US-Präsident Donald Trump verlaufen die Ukraine-Friedensgespräche "in Ordnung". NEOS-Außenministerin Beate Meinl-Reisinger begrüßte Montagabend direkte Gespräche Europas mit dem Kreml.

Winterurlaub in Österreich trotz Witterung gut gebucht

Wien - Der Föhneinbruch im Dezember hat die Winterbuchungen über Weihnachten und Neujahr bis in den Februar hinein laut Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) nicht gedämpft. "Den Wärmeeinbruch, sprich Föhn, haben wir so oft gehabt - das ist kein unbekanntes Phänomen, im Jänner wird's dann immer kalt", sagte Tourismussprecherin Susanne Kraus-Winkler zur APA. Die Gäste kommen trotzdem, sind aber insgesamt sparsamer. Höhere Preise sind teils schwer durchsetzbar.

Zug auf Westbahnstrecke in Niederösterreich evakuiert

Loosdorf - Aufgrund eines technischen Defekts ist ein Zug in der Nacht auf Dienstag auf der Westbahnstrecke in Loosdorf (Bezirk Melk) stehengeblieben und evakuiert worden. Rund 160 Personen wurden mithilfe der Feuerwehr aus dem Railjet gebracht, bestätigte eine ÖBB-Sprecherin auf Anfrage Medienberichte. Verletzt wurde niemand, das Schienenfahrzeug wurde mit einem Hilfszug abtransportiert. Der Vorfall hatte sich am Montag gegen 23.00 Uhr ereignet.

Gold setzt Rekordrally fort

London - Der Goldpreis hat am Dienstag erneut ein Rekordhoch erklommen und sich der Marke von 4.500 Dollar angenähert. In der Nacht auf Dienstag kletterte der Preis für eine Feinunze (rund 31,1 Gramm) um bis zu 1,2 Prozent auf 4.497,74 Dollar (3.829,49 Euro). Eskalierende geopolitische Spannungen und die Aussicht auf weitere Zinssenkungen in den USA galten als Treiber.

Trump bekräftigt Anspruch auf Grönland

Palm Beach (Florida)/Kopenhagen - US-Präsident Donald Trump hat sein Interesse an Grönland bekräftigt und ⁠damit erneut scharfe Kritik aus Dänemark und Grönland ausgelöst. "Wir brauchen Grönland für die nationale Sicherheit. (...) Wir müssen es haben", sagte Trump am Montag in Palm Beach, Florida. Er verwies dabei auf russische und chinesische Schiffe entlang der Küste der arktischen Insel.

Trump legt Maduro Rücktritt nahe

Washington/Caracas - US-Präsident Donald Trump hat dem venezolanischen Präsidenten Nicol�s Maduro den Rücktritt nahegelegt. "Es liegt ganz bei ihm, was er tun will. Ich denke, es wäre klug von ihm, das zu tun", entgegnete Trump auf die Frage eines Journalisten, ob die US-Regierung mit ihrem Druck auf Venezuela Maduro zum Rücktritt zwingen wolle. "Wenn er sich hart zeigt, wird es das letzte Mal sein, dass er sich jemals hart zeigen kann", fügte Trump an.

UNO-Sicherheitsrat berät über US-Spannungen mit Venezuela

Washington/Caracas/New York - Der UNO-Sicherheitsrat in New York berät am Dienstag in einer Dringlichkeitssitzung über die Spannungen zwischen den USA und Venezuela. Caracas hatte die Sitzung mit Unterstützung Russlands und Chinas gefordert. Die USA erhöhten in den vergangenen Wochen militärisch und wirtschaftlich den Druck auf Venezuela. US-Präsident Donald Trump beschuldigt Venezuelas linksnationalistischen Präsidenten Nicol�s Maduro, Drogenbanden zu kontrollieren und gezielt gegen die USA einzusetzen.

Konrad Laimer erstmals "Fußballer des Jahres"

Wien - Österreichs Fußballer des Jahres 2025 heißt Konrad Laimer. Der Bayern-München-Profi gewann erstmals die von der APA - Austria Presse Agentur unter den zwölf Bundesliga-Trainern durchgeführte Wahl und löst damit Vorjahressieger Christoph Baumgartner ab. Laimer setzte sich mit 51 Punkten klar vor Baumgartner (Leipzig/16), Marko Arnautovic (Roter Stern Belgrad/15) und Otar Kiteishvili (Sturm Graz/10) durch. Zehn der zwölf Coaches reihten Laimer auf Platz eins.

