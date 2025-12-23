6,8 Milliarden Schilling noch nicht umgetauscht

Wien - Die Zahl der nicht umgetauschten Schilling ist im Jahresvergleich nur marginal gesunken. Waren es Ende November 2024 noch 6,822 Milliarden alter Währung (494,5 Mio. Euro), so sind es heuer zum gleichen Zeitpunkt immer noch 6,805 Mrd. Schilling gewesen, die sich in vergessenen Verstecken und Co befanden. Von 1. Dezember 2024 bis 30. November 2025 wurden 17,4 Mio. Schilling in 1,26 Mio. Euro gewechselt, zeigt eine APA-Anfrage bei der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB).

Bewegung bei Ukraine-Friedengesprächen

Moskau/Brüssel - Nach den Gesprächen über eine Beendigung des Ukraine-Kriegs im US-Staat Florida am Wochenende gibt es Bewegung bei den Bemühungen um Frieden. "Wir beobachten langsame Fortschritte", sagte Russlands Vize-Außenminister Sergej Rjabkow am Montag. Für US-Präsident Donald Trump verlaufen die Ukraine-Friedensgespräche "in Ordnung". NEOS-Außenministerin Beate Meinl-Reisinger begrüßte Montagabend direkte Gespräche Europas mit dem Kreml.

Konkrete Ermittlungsansätze nach Schüssen in Hollabrunn

Hollabrunn - Nach Schüssen in Hollabrunn auf den Eingangsbereich der Moschee des Vereins der Albanischen Muslime, das Parteilokal der Grünen und einen abgestellten Pkw geht die Polizei "ersten konkreten Ermittlungsansätzen" nach. Federführend ist dabei weiter das Landesamt für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung. "Aus derzeitiger Sicht besteht kein Anlass zur Beunruhigung der Bevölkerung", betonte Polizeisprecher Johann Baumschlager am Dienstag auf Anfrage.

Trump bekräftigt Anspruch auf Grönland

Palm Beach (Florida)/Kopenhagen - US-Präsident Donald Trump hat sein Interesse an Grönland bekräftigt und ⁠damit erneut scharfe Kritik aus Dänemark und Grönland ausgelöst. "Wir brauchen Grönland für die nationale Sicherheit. (...) Wir müssen es haben", sagte Trump am Montag in Palm Beach, Florida. Er verwies dabei auf russische und chinesische Schiffe entlang der Küste der arktischen Insel.

Trump legt Maduro Rücktritt nahe

Washington/Caracas - US-Präsident Donald Trump hat dem venezolanischen Präsidenten Nicol�s Maduro den Rücktritt nahegelegt. "Es liegt ganz bei ihm, was er tun will. Ich denke, es wäre klug von ihm, das zu tun", entgegnete Trump auf die Frage eines Journalisten, ob die US-Regierung mit ihrem Druck auf Venezuela Maduro zum Rücktritt zwingen wolle. "Wenn er sich hart zeigt, wird es das letzte Mal sein, dass er sich jemals hart zeigen kann", fügte Trump an.

Winterurlaub in Österreich trotz Witterung gut gebucht

Wien - Der Föhneinbruch im Dezember hat die Winterbuchungen über Weihnachten und Neujahr bis in den Februar hinein laut Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) nicht gedämpft. "Den Wärmeeinbruch, sprich Föhn, haben wir so oft gehabt - das ist kein unbekanntes Phänomen, im Jänner wird's dann immer kalt", sagte Tourismussprecherin Susanne Kraus-Winkler zur APA. Die Gäste kommen trotzdem, sind aber insgesamt sparsamer. Höhere Preise sind teils schwer durchsetzbar.

Zug auf Westbahnstrecke in Niederösterreich evakuiert

Loosdorf - Aufgrund eines technischen Defekts ist ein Zug in der Nacht auf Dienstag auf der Westbahnstrecke in Loosdorf (Bezirk Melk) stehengeblieben und evakuiert worden. Rund 160 Personen wurden mithilfe der Feuerwehr aus dem Railjet gebracht, bestätigte eine ÖBB-Sprecherin auf Anfrage Medienberichte. Verletzt wurde niemand, das Schienenfahrzeug wurde mit einem Hilfszug abtransportiert. Der Vorfall hatte sich am Montag gegen 23.00 Uhr ereignet.

Gold setzt Rekordrally fort

London - Der Goldpreis hat am Dienstag erneut ein Rekordhoch erklommen und sich der Marke von 4.500 Dollar angenähert. In der Nacht auf Dienstag kletterte der Preis für eine Feinunze (rund 31,1 Gramm) um bis zu 1,2 Prozent auf 4.497,74 Dollar (3.829,49 Euro). Eskalierende geopolitische Spannungen und die Aussicht auf weitere Zinssenkungen in den USA galten als Treiber.

