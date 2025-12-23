Über ein Viertel der Österreicher ist manchmal einsam

Wien - Über ein Viertel der 18- bis 74-Jährigen in Österreich fühlt sich zumindest manchmal einsam, fast jeder Zehnte (acht Prozent) nimmt diese Emotion immer oder meistens wahr. Das ergab die Befragung "So geht՚s uns heute" der Statistik Austria. Besonders von Einsamkeit betroffen sind junge Erwachsene sowie Personen mit finanziellen Schwierigkeiten, hieß es in einer Aussendung am Dienstag. Und auch gesundheitliche Einschränkungen sind ein verstärkender Faktor.

6,8 Milliarden Schilling noch nicht umgetauscht

Wien - Die Zahl der nicht umgetauschten Schilling ist im Jahresvergleich nur marginal gesunken. Waren es Ende November 2024 noch 6,822 Milliarden alter Währung (494,5 Mio. Euro), so sind es heuer zum gleichen Zeitpunkt immer noch 6,805 Mrd. Schilling gewesen, die sich in vergessenen Verstecken und Co befanden. Von 1. Dezember 2024 bis 30. November 2025 wurden 17,4 Mio. Schilling in 1,26 Mio. Euro gewechselt, zeigt eine APA-Anfrage bei der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB).

Hochwasser trifft Teile von Südfrankreich

Montpellier - Kurz vor Weihnachten haben Teile von Südfrankreich mit heftigem Hochwasser zu kämpfen. Der französische Warndienst Vigicrue schrieb von einem "außergewöhnlichen Hochwasser" im D�partement H�rault, bei der Großstadt Montpellier. Die örtliche Präfektin Chantal Mauchet sagte, eine solche Lage habe es wohl seit mehr als 30 Jahren nicht gegeben. Für die Gegend gilt die höchste Warnstufe Rot, auch wenn das Wasser mittlerweile zurückgeht.

Tote und Verletzte nach russischen Luftangriffen auf Ukraine

Kiew (Kyjiw) - Bei neuen russischen Luftangriffen sind in der Ukraine nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj mindestens drei Menschen getötet worden. Im Gebiet Schytomyr westlich der Hauptstadt Kiew sei ein vierjähriges Kind getötet worden, als eine Drohne ein Wohnhaus getroffen habe, teilte Selenskyj in sozialen Netzwerken mit. In der Region Kiew starb demnach eine Frau bei einem russischen Drohnenangriff. Im Gebiet Chmelnyzkyj habe es ebenfalls ein Opfer gegeben, sagte Selenskyj.

Konkrete Ermittlungsansätze nach Schüssen in Hollabrunn

Hollabrunn - Nach Schüssen in Hollabrunn auf den Eingangsbereich der Moschee des Vereins der Albanischen Muslime, das Parteilokal der Grünen und einen abgestellten Pkw geht die Polizei "ersten konkreten Ermittlungsansätzen" nach. Federführend ist dabei weiter das Landesamt für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung. "Aus derzeitiger Sicht besteht kein Anlass zur Beunruhigung der Bevölkerung", betonte Polizeisprecher Johann Baumschlager am Dienstag auf Anfrage.

Volksschüler bekommen jetzt auch in Englisch Noten

Wien - Seit 2023/24 gilt an Volksschulen ein neuer Lehrplan. Die lebende Fremdsprache - meist Englisch - wird damit in den letzten zwei Jahren von der verbindlichen Übung zum Pflichtfach mit Benotung. Bei den Drittklässlern steht schon ab diesem Semesterzeugnis eine Ziffernnote in Englisch, im nächsten Schuljahr werden auch die vierten Klassen umgestellt. Trotz Note soll weiter die Freude am Sprachenlernen im Zentrum stehen, für die AHS-Reife ist die Englisch-Note nicht relevant.

Signa-Gründer Ren� Benko bleibt weiter in U-Haft

Wien - Der Signa-Gründer Ren� Benko bleibt über die Weihnachtsfeiertage hinaus in Untersuchungshaft. "Das Gericht vermeint, der lange zu untersuchende Zeitraum aus der Vergangenheit begründe bereits die (konkrete) Tatbegehungsgefahr für die Zukunft", so Benkos Anwalt Norbert Wess zur APA. Er kündigte ein Rechtsmittel gegen diese Entscheidung an.

Blockgletscher sind wertvolle Wasserspeicher

Wien - Blockgletscher sind mehr als gefrorene Schuttmassen im Hochgebirge: Aktuellen Studien zufolge sind in ihnen rund 900 Millionen Kubikmeter Wasser in Form von Permafrosteis sowie weitere 600 Millionen Kubikmeter als Grundwasser gespeichert. Diese Mengen entsprechen etwa dem 2,2-fachen beziehungsweise dem 1,4-fachen des jährlichen Trinkwasserbedarfs Österreichs, hieß es am Dienstag in einer Aussendung des Umweltministeriums.

