Über ein Viertel der Österreicher ist manchmal einsam

Wien - Über ein Viertel der 18- bis 74-Jährigen in Österreich fühlt sich zumindest manchmal einsam, fast jeder Zehnte (acht Prozent) nimmt diese Emotion immer oder meistens wahr. Das ergab die Befragung "So geht՚s uns heute" der Statistik Austria. Besonders von Einsamkeit betroffen sind junge Erwachsene sowie Personen mit finanziellen Schwierigkeiten, hieß es in einer Aussendung am Dienstag. Und auch gesundheitliche Einschränkungen sind ein verstärkender Faktor.

6,8 Milliarden Schilling noch nicht umgetauscht

Wien - Die Zahl der nicht umgetauschten Schilling ist im Jahresvergleich nur marginal gesunken. Waren es Ende November 2024 noch 6,822 Milliarden alter Währung (494,5 Mio. Euro), so sind es heuer zum gleichen Zeitpunkt immer noch 6,805 Mrd. Schilling gewesen, die sich in vergessenen Verstecken und Co befanden. Von 1. Dezember 2024 bis 30. November 2025 wurden 17,4 Mio. Schilling in 1,26 Mio. Euro gewechselt, zeigt eine APA-Anfrage bei der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB).

Wiener Polizei forscht brutale Jugendbande aus

Wien - Nach wochenlangen Ermittlungen hat die Wiener Polizei bis zum vergangenen Donnerstag eine brutale Jugendbande ausgeforscht. Die neun 14- bis 17-Jährigen - darunter drei Mädchen - sollen Anfang Oktober eine Prügelattacke auf drei Gleichaltrige nahe der U-Bahn-Station Aspernstraße in der Donaustadt begangen haben. Der Übergriff erfolgte aus Rache dafür, dass einer der drei einen Tag zuvor den Vater eines Bandenmitglieds attackiert haben soll, so die Polizei am Dienstag.

Windkraft-Volksbefragung war laut VfGH-Urteil gesetzwidrig

Wien - Eine knappe Mehrheit der Kärntnerinnen und Kärntner hatte sich im Jänner in einer Volksbefragung für ein Verbot neuer Windräder ausgesprochen. Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) hat nun entschieden, dass die Volksbefragung wegen der wertenden Fragestellung gesetzwidrig war. Inzwischen gab es die politische Einigung auf eine Zonierung, die rund 50 Windräder ermöglicht. Der Großteil dieser Anlagen ist bereits gebaut, in Bau oder genehmigt. Direkte Folge hat das Urteil keine.

Tote und Verletzte nach russischen Luftangriffen auf Ukraine

Kiew (Kyjiw) - Bei neuen russischen Luftangriffen sind in der Ukraine nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj mindestens drei Menschen getötet worden. Im Gebiet Schytomyr westlich der Hauptstadt Kiew sei ein vierjähriges Kind getötet worden, als eine Drohne ein Wohnhaus getroffen habe, teilte Selenskyj in sozialen Netzwerken mit. In der Region Kiew starb demnach eine Frau bei einem russischen Drohnenangriff. Im Gebiet Chmelnyzkyj habe es ebenfalls ein Opfer gegeben, sagte Selenskyj.

Volksschüler bekommen jetzt auch in Englisch Noten

Wien - Seit 2023/24 gilt an Volksschulen ein neuer Lehrplan. Die lebende Fremdsprache - meist Englisch - wird damit in den letzten zwei Jahren von der verbindlichen Übung zum Pflichtfach mit Benotung. Bei den Drittklässlern steht schon ab diesem Semesterzeugnis eine Ziffernnote in Englisch, im nächsten Schuljahr werden auch die vierten Klassen umgestellt. Trotz Note soll weiter die Freude am Sprachenlernen im Zentrum stehen, für die AHS-Reife ist die Englisch-Note nicht relevant.

Signa-Gründer Ren� Benko bleibt weiter in U-Haft

Wien - Der Signa-Gründer Ren� Benko bleibt über die Weihnachtsfeiertage hinaus in Untersuchungshaft. Das Straflandesgericht Wien verlängerte die U-Haft gegen den Tiroler Investor in einer Haftprüfung am Dienstag um zwei weitere Monate bis 23. Februar 2026. Das Gericht gehe weiterhin von "dringendem" Tatverdacht und Tatbegehungsgefahr aus, hieß es in einer Pressemitteilung. Benkos Anwalt Norbert Wess kündigte ein Rechtsmittel gegen diese Entscheidung an.

Blockgletscher sind wertvolle Wasserspeicher

Wien - Blockgletscher sind mehr als gefrorene Schuttmassen im Hochgebirge: Aktuellen Studien zufolge sind in ihnen rund 900 Millionen Kubikmeter Wasser in Form von Permafrosteis sowie weitere 600 Millionen Kubikmeter als Grundwasser gespeichert. Diese Mengen entsprechen etwa dem 2,2-fachen beziehungsweise dem 1,4-fachen des jährlichen Trinkwasserbedarfs Österreichs, hieß es am Dienstag in einer Aussendung des Umweltministeriums.

