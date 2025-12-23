Über ein Viertel der Österreicher ist manchmal einsam

Wien - Über ein Viertel der 18- bis 74-Jährigen in Österreich fühlt sich zumindest manchmal einsam, fast jeder Zehnte (acht Prozent) nimmt diese Emotion immer oder meistens wahr. Das ergab die Befragung "So geht՚s uns heute" der Statistik Austria. Besonders von Einsamkeit betroffen sind junge Erwachsene sowie Personen mit finanziellen Schwierigkeiten, hieß es in einer Aussendung am Dienstag. Und auch gesundheitliche Einschränkungen sind ein verstärkender Faktor.

Wiener Polizei forscht brutale Jugendbande aus

Wien - Nach wochenlangen Ermittlungen hat die Wiener Polizei bis zum vergangenen Donnerstag eine brutale Jugendbande ausgeforscht. Die neun 14- bis 17-Jährigen - darunter drei Mädchen - sollen Anfang Oktober eine Prügelattacke auf drei Gleichaltrige nahe der U-Bahn-Station Aspernstraße in der Donaustadt begangen haben. Der Übergriff erfolgte aus Rache dafür, dass einer der drei einen Tag zuvor den Vater eines Bandenmitglieds attackiert haben soll, so die Polizei am Dienstag.

Windkraft-Volksbefragung war laut VfGH-Urteil gesetzwidrig

Wien - Eine knappe Mehrheit der Kärntnerinnen und Kärntner hatte sich im Jänner in einer Volksbefragung für ein Verbot neuer Windräder ausgesprochen. Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) hat nun entschieden, dass die Volksbefragung wegen der wertenden Fragestellung gesetzwidrig war. Inzwischen gab es die politische Einigung auf eine Zonierung, die rund 50 Windräder ermöglicht. Der Großteil dieser Anlagen ist bereits gebaut, in Bau oder genehmigt. Direkte Folge hat das Urteil keine.

Hochwasser trifft Teile von Südfrankreich

Montpellier - Kurz vor Weihnachten haben Teile von Südfrankreich mit heftigem Hochwasser zu kämpfen. Der französische Warndienst Vigicrue schrieb von einem "außergewöhnlichen Hochwasser" im D�partement H�rault, bei der Großstadt Montpellier. Die örtliche Präfektin Chantal Mauchet sagte, eine solche Lage habe es wohl seit mehr als 30 Jahren nicht gegeben. Für die Gegend gilt die höchste Warnstufe Rot, auch wenn das Wasser mittlerweile zurückgeht.

Land Kärnten verhängte Aufnahmestopp für Kinderdorf Moosburg

Klagenfurt - Das Land Kärnten hat einen Aufnahmestopp über das SOS-Kinderdorf Moosburg verhängt. Die Abteilung wirft dem Träger mangelnde Kooperation und Transparenz vor, bestätigte eine Sprecherin von Landesrat Peter Reichmann (SPÖ) auf APA-Anfrage Berichte der "Kleinen Zeitung" und auf "falter.at". Angeforderte Unterlagen würden nur sehr schleppend übermittelt, darunter auch die Daten der 19 Kinder, die Gewalterfahrungen bei der Opferschutzkommission gemeldet haben.

Greta Thunberg auf Demonstration in London festgenommen

London - Die ⁠schwedische Klima- und Menschenrechtsaktivistin Greta Thunberg ist auf einer propalästinensischen Demonstration in London festgenommen worden. Die britische Kampagnengruppe "Defend Our Juries" teilte am Dienstag mit, die 22-Jährige sei festgenommen worden, weil sie mit einem Plakat die Organisation "Palestine Action" unterstützt habe. Diese wird von den britischen Behörden ⁠als Terrorgruppe eingestuft.

Signa-Gründer Ren� Benko bleibt weiter in U-Haft

Wien - Der Signa-Gründer Ren� Benko bleibt über die Weihnachtsfeiertage hinaus in Untersuchungshaft. Das Straflandesgericht Wien verlängerte die U-Haft gegen den Tiroler Investor in einer Haftprüfung am Dienstag um zwei weitere Monate bis 23. Februar 2026. Das Gericht gehe weiterhin von "dringendem" Tatverdacht und Tatbegehungsgefahr aus, hieß es in einer Pressemitteilung. Benkos Anwalt Norbert Wess kündigte ein Rechtsmittel gegen diese Entscheidung an.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red