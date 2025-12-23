Über ein Viertel der Österreicher ist manchmal einsam

Wien - Über ein Viertel der 18- bis 74-Jährigen in Österreich fühlt sich zumindest manchmal einsam, fast jeder Zehnte (acht Prozent) nimmt diese Emotion immer oder meistens wahr. Das ergab die Befragung "So geht՚s uns heute" der Statistik Austria. Besonders von Einsamkeit betroffen sind junge Erwachsene sowie Personen mit finanziellen Schwierigkeiten, hieß es in einer Aussendung am Dienstag. Und auch gesundheitliche Einschränkungen sind ein verstärkender Faktor.

Israels Verteidigungsminister: Besiedlung von Gazas Norden

Jerusalem - Israels Verteidigungsminister Israel Katz thematisiert eine Besiedlung des nördlichen Gazastreifens. Bei einer Veranstaltung im besetzten Westjordanland sagte der Politiker der rechtskonservativen Regierungspartei Likud am Dienstag, man werde "mit Gottes Hilfe" auch im Norden des Gazastreifens Siedlungskerne errichten. Das würde dem Friedensplan von US-Präsident Donald Trump widersprechen, der einen stufenweisen Abzug der israelischen Truppen aus dem Küstenstreifen vorsieht.

Selenskyj fordert weitere Gespräche über Kriegsende

Kiew (Kyjiw) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sieht nach den jüngsten Verhandlungen in den USA zur Beendigung des russischen Angriffskrieges weiteren Gesprächsbedarf. "Wir warten auf die Fortsetzung des Dialogs mit Amerika", teilte er nach einem Treffen mit seinen Unterhändlern mit. Selenskyj zufolge wurden auf Grundlage der Ergebnisse der Treffen mehrere Dokumententwürfe vorbereitet, in denen es unter anderem um Sicherheitsgarantien für die Ukraine geht.

Tote und Verletzte nach russischen Luftangriffen auf Ukraine

Kiew (Kyjiw) - Bei neuen russischen Luftangriffen sind in der Ukraine nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj mindestens drei Menschen getötet worden. Im Gebiet Schytomyr westlich der Hauptstadt Kiew sei ein vierjähriges Kind getötet worden, als eine Drohne ein Wohnhaus getroffen habe, teilte Selenskyj in sozialen Netzwerken mit. In der Region Kiew starb demnach eine Frau bei einem russischen Drohnenangriff. Im Gebiet Chmelnyzkyj habe es ebenfalls ein Opfer gegeben, sagte Selenskyj.

Wiener Polizei forscht brutale Jugendbande aus

Wien - Nach wochenlangen Ermittlungen hat die Wiener Polizei bis zum vergangenen Donnerstag eine brutale Jugendbande ausgeforscht. Die neun 14- bis 17-Jährigen - darunter drei Mädchen - sollen Anfang Oktober eine Prügelattacke auf drei Gleichaltrige nahe der U-Bahn-Station Aspernstraße in der Donaustadt begangen haben. Der Übergriff erfolgte aus Rache dafür, dass einer der drei einen Tag zuvor den Vater eines Bandenmitglieds attackiert haben soll, so die Polizei am Dienstag.

Windkraft-Volksbefragung war laut VfGH-Urteil gesetzwidrig

Wien - Eine knappe Mehrheit der Kärntnerinnen und Kärntner hatte sich im Jänner in einer Volksbefragung für ein Verbot neuer Windräder ausgesprochen. Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) hat nun entschieden, dass die Volksbefragung wegen der wertenden Fragestellung gesetzwidrig war. Inzwischen gab es die politische Einigung auf eine Zonierung, die rund 50 Windräder ermöglicht. Der Großteil dieser Anlagen ist bereits gebaut, in Bau oder genehmigt. Direkte Folge hat das Urteil keine.

Etappensieg für Lilihill beim Flughafen Klagenfurt

Klagenfurt/Wien - Lilihill hat einen Etappensieg errungen, um wieder Miteigentümer des Klagenfurter Flughafens zu werden. Stadt Klagenfurt und Land Kärnten hatten 2023 eine Call Option gezogen und damit den Flughafen vollständig ins öffentliche Eigentum zurückgeholt, wogegen Lilihill vorging. Das Handelsgericht Wien hat der Lilihill-Feststellungsklage vollinhaltlich stattgegeben, bestätigte eine Gerichtssprecherin. Das zivilrechtliche Urteil ist nicht rechtskräftig.

Land Kärnten verhängte Aufnahmestopp für Kinderdorf Moosburg

Klagenfurt - Das Land Kärnten hat einen Aufnahmestopp über das SOS-Kinderdorf Moosburg verhängt. Die Abteilung wirft dem Träger mangelnde Kooperation und Transparenz vor, bestätigte eine Sprecherin von Landesrat Peter Reichmann (SPÖ) auf APA-Anfrage Berichte der "Kleinen Zeitung" und auf "falter.at". Angeforderte Unterlagen würden nur sehr schleppend übermittelt, darunter auch die Daten der 19 Kinder, die Gewalterfahrungen bei der Opferschutzkommission gemeldet haben.

Wiener Leitindex ATX im Verlauf mit Abgaben - minus 0,46 Prozent

Wien - Der Wiener Aktienmarkt hat am letzten Handelstag vor den Weihnachtsfeiertagen im Verlauf Abgaben verzeichnet. Der heimische Leitindex ATX notierte bis zuletzt um 0,46 Prozent niedriger bei 5.216 Punkten. Für den marktbreiteren ATX Prime ging es in gleichem Ausmaß abwärts auf 2.589 Zähler. Die Meldungslage war vorweihnachtlich dünn. Einige institutionelle Investoren haben zudem ihre Bücher für 2025 bereits weitgehend geschlossen.

