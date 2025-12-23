Oberösterreichs Altlandeshauptmann Ratzenböck gestorben

Linz - Oberösterreichs Altlandeshauptmann Josef Ratzenböck (ÖVP) ist am Dienstag im Alter von 96 Jahren gestorben. Das teilte das Land Oberösterreich am späten Nachmittag mit. Der promovierte Jurist stand von Oktober 1977 bis März 1995 an der Regierungsspitze des Bundeslandes.

Tote und Verletzte nach russischen Luftangriffen auf Ukraine

Kiew (Kyjiw) - Bei neuen russischen Luftangriffen sind in der Ukraine nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj mindestens drei Menschen getötet worden. Im Gebiet Schytomyr westlich der Hauptstadt Kiew sei ein vierjähriges Kind getötet worden, als eine Drohne ein Wohnhaus getroffen habe, teilte Selenskyj in sozialen Netzwerken mit. In der Region Kiew starb demnach eine Frau bei einem russischen Drohnenangriff. Im Gebiet Chmelnyzkyj habe es ebenfalls ein Opfer gegeben, sagte Selenskyj.

Selenskyj fordert weitere Gespräche über Kriegsende

Kiew (Kyjiw) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sieht nach den jüngsten Verhandlungen in den USA zur Beendigung des russischen Angriffskrieges weiteren Gesprächsbedarf. "Wir warten auf die Fortsetzung des Dialogs mit Amerika", teilte er nach einem Treffen mit seinen Unterhändlern mit. Selenskyj zufolge wurden auf Grundlage der Ergebnisse der Treffen mehrere Dokumententwürfe vorbereitet, in denen es unter anderem um Sicherheitsgarantien für die Ukraine geht.

Israels Verteidigungsminister: Besiedlung von Gazas Norden

Jerusalem - Israels Verteidigungsminister Israel Katz thematisiert eine Besiedlung des nördlichen Gazastreifens. Bei einer Veranstaltung im besetzten Westjordanland sagte der Politiker der rechtskonservativen Regierungspartei Likud am Dienstag, man werde "mit Gottes Hilfe" auch im Norden des Gazastreifens Siedlungskerne errichten. Das würde dem Friedensplan von US-Präsident Donald Trump widersprechen, der einen stufenweisen Abzug der israelischen Truppen aus dem Küstenstreifen vorsieht.

Greta Thunberg auf Demonstration in London festgenommen

London - Die ⁠schwedische Klima- und Menschenrechtsaktivistin Greta Thunberg ist auf einer propalästinensischen Demonstration in London festgenommen worden. Die britische Kampagnengruppe "Defend Our Juries" teilte am Dienstag mit, die 22-Jährige sei festgenommen worden, weil sie mit einem Plakat die Organisation "Palestine Action" unterstützt habe. Diese wird von den britischen Behörden als Terrorgruppe eingestuft.

Etappensieg für Lilihill beim Flughafen Klagenfurt

Klagenfurt/Wien - Lilihill hat einen Etappensieg errungen, um wieder Miteigentümer des Klagenfurter Flughafens zu werden. Stadt Klagenfurt und Land Kärnten hatten 2023 eine Call Option gezogen und damit den Flughafen vollständig ins öffentliche Eigentum zurückgeholt, wogegen Lilihill vorging. Das Handelsgericht Wien hat der Lilihill-Feststellungsklage vollinhaltlich stattgegeben, bestätigte eine Gerichtssprecherin. Das zivilrechtliche Urteil ist nicht rechtskräftig.

Land Kärnten verhängte Aufnahmestopp für Kinderdorf Moosburg

Klagenfurt - Das Land Kärnten hat einen Aufnahmestopp über das SOS-Kinderdorf Moosburg verhängt. Die Abteilung wirft dem Träger mangelnde Kooperation und Transparenz vor, bestätigte eine Sprecherin von Landesrat Peter Reichmann (SPÖ) auf APA-Anfrage Berichte der "Kleinen Zeitung" und auf "falter.at". Angeforderte Unterlagen würden nur sehr schleppend übermittelt, darunter auch die Daten der 19 Kinder, die Gewalterfahrungen bei der Opferschutzkommission gemeldet haben.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red