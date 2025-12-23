Epstein: Foto von "gefälschtem" Pass aus Österreich gefunden

Wien/New York/Washington - In dem am Freitag vom US-Justizministerium im Zusammenhang mit dem verstorbenen Jeffrey Epstein veröffentlichten Akten sind Fotos eines 1987 abgelaufenen österreichischen Reisepasses, der 2019 von FBI-Agenten in einem Safe in Epsteins Stadthaus in New York gefunden wurde, zu sehen. Das meldete das "Wall Street Journal" am Dienstag. Der fotografierte Pass enthält ein Foto von Epstein, ist aber auf den Namen Marius Fortelni ausgestellt. Als Wohnort ist Saudi-Arabien angegeben.

Tote und Verletzte nach russischen Luftangriffen auf Ukraine

Kiew (Kyjiw) - Bei neuen russischen Luftangriffen sind in der Ukraine nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj mindestens drei Menschen getötet worden. Im Gebiet Schytomyr westlich der Hauptstadt Kiew sei ein vierjähriges Kind getötet worden, als eine Drohne ein Wohnhaus getroffen habe, teilte Selenskyj in sozialen Netzwerken mit. In der Region Kiew starb demnach eine Frau bei einem russischen Drohnenangriff. Im Gebiet Chmelnyzkyj habe es ebenfalls ein Opfer gegeben, sagte Selenskyj.

Selenskyj fordert weitere Gespräche über Kriegsende

Kiew (Kyjiw) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sieht nach den jüngsten Verhandlungen in den USA zur Beendigung des russischen Angriffskrieges weiteren Gesprächsbedarf. "Wir warten auf die Fortsetzung des Dialogs mit Amerika", teilte er nach einem Treffen mit seinen Unterhändlern mit. Selenskyj zufolge wurden auf Grundlage der Ergebnisse der Treffen mehrere Dokumententwürfe vorbereitet, in denen es unter anderem um Sicherheitsgarantien für die Ukraine geht.

Oberösterreichs Altlandeshauptmann Ratzenböck gestorben

Linz - Oberösterreichs Altlandeshauptmann Josef Ratzenböck (ÖVP) ist am Dienstag im Alter von 96 Jahren gestorben. Das teilte das Land Oberösterreich am späten Nachmittag mit. Der promovierte Jurist stand von Oktober 1977 bis März 1995 an der Regierungsspitze des Bundeslandes.

Windkraft-Volksbefragung war laut VfGH-Urteil gesetzwidrig

Wien - Eine knappe Mehrheit der Kärntnerinnen und Kärntner hatte sich im Jänner in einer Volksbefragung für ein Verbot neuer Windräder ausgesprochen. Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) hat nun entschieden, dass die Volksbefragung wegen der wertenden Fragestellung gesetzwidrig war. Inzwischen gab es die politische Einigung auf eine Zonierung, die rund 50 Windräder ermöglicht. Der Großteil dieser Anlagen ist bereits gebaut, in Bau oder genehmigt. Direkte Folge hat das Urteil keine.

Israels Verteidigungsminister: Besiedlung von Gazas Norden

Jerusalem - Israels Verteidigungsminister Israel Katz thematisiert eine Besiedlung des nördlichen Gazastreifens. Bei einer Veranstaltung im besetzten Westjordanland sagte der Politiker der rechtskonservativen Regierungspartei Likud am Dienstag, man werde "mit Gottes Hilfe" auch im Norden des Gazastreifens Siedlungskerne errichten. Das würde dem Friedensplan von US-Präsident Donald Trump widersprechen, der einen stufenweisen Abzug der israelischen Truppen aus dem Küstenstreifen vorsieht.

Greta Thunberg auf Demonstration in London festgenommen

London - Die ⁠schwedische Klima- und Menschenrechtsaktivistin Greta Thunberg ist auf einer propalästinensischen Demonstration in London festgenommen worden. Die britische Kampagnengruppe "Defend Our Juries" teilte am Dienstag mit, die 22-Jährige sei festgenommen worden, weil sie mit einem Plakat die Organisation "Palestine Action" unterstützt habe. Diese wird von den britischen Behörden als Terrorgruppe eingestuft.

Etappensieg für Lilihill beim Flughafen Klagenfurt

Klagenfurt/Wien - Lilihill hat einen Etappensieg errungen, um wieder Miteigentümer des Klagenfurter Flughafens zu werden. Stadt Klagenfurt und Land Kärnten hatten 2023 eine Call Option gezogen und damit den Flughafen vollständig ins öffentliche Eigentum zurückgeholt, wogegen Lilihill vorging. Das Handelsgericht Wien hat der Lilihill-Feststellungsklage vollinhaltlich stattgegeben, bestätigte eine Gerichtssprecherin. Das zivilrechtliche Urteil ist nicht rechtskräftig.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red