Epstein: Foto von "gefälschtem" Pass aus Österreich gefunden

Wien/New York/Washington - In dem am Freitag vom US-Justizministerium im Zusammenhang mit dem verstorbenen Jeffrey Epstein veröffentlichten Akten sind Fotos eines 1987 abgelaufenen österreichischen Reisepasses, der 2019 von FBI-Agenten in einem Safe in Epsteins Stadthaus in New York gefunden wurde, zu sehen. Das meldete das "Wall Street Journal" am Dienstag. Der fotografierte Pass enthält ein Foto von Epstein, ist aber auf den Namen Marius Fortelni ausgestellt. Als Wohnort ist Saudi-Arabien angegeben.

Oberösterreichs Altlandeshauptmann Ratzenböck gestorben

Linz - Oberösterreichs Altlandeshauptmann Josef Ratzenböck (ÖVP) ist am Dienstag im Alter von 96 Jahren gestorben. Das teilte das Land Oberösterreich am späten Nachmittag mit. Der promovierte Jurist stand von Oktober 1977 bis März 1995 an der Regierungsspitze des Bundeslandes.

Windkraft-Volksbefragung war laut VfGH-Urteil gesetzwidrig

Wien - Eine knappe Mehrheit der Kärntnerinnen und Kärntner hatte sich im Jänner in einer Volksbefragung für ein Verbot neuer Windräder ausgesprochen. Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) hat nun entschieden, dass die Volksbefragung wegen der wertenden Fragestellung gesetzwidrig war. Inzwischen gab es die politische Einigung auf eine Zonierung, die rund 50 Windräder ermöglicht. Der Großteil dieser Anlagen ist bereits gebaut, in Bau oder genehmigt. Direkte Folge hat das Urteil keine.

Greta Thunberg auf Demonstration in London festgenommen

London - Die ⁠schwedische Klima- und Menschenrechtsaktivistin Greta Thunberg ist auf einer propalästinensischen Demonstration in London festgenommen worden. Die britische Kampagnengruppe "Defend Our Juries" teilte am Dienstag mit, die 22-Jährige sei festgenommen worden, weil sie mit einem Plakat die Organisation "Palestine Action" unterstützt habe. Diese wird von den britischen Behörden als Terrorgruppe eingestuft.

Wiener Leitindex ATX schließt knapp höher - plus 0,15 Prozent

Wien - Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Dienstag mit knappen Gewinnen in die Weihnachtsfeiertage verabschiedet. Der heimische Leitindex ATX schloss 0,15 Prozent höher bei 5.247 Punkten. Auch für den ATX Prime ging es 0,15 Prozent aufwärts, er ging mit 2.604 Zählern aus dem Handel. Am Mittwoch, Donnerstag und Freitag findet feiertagsbedingt an der Wiener Börse kein Handel statt, der nächste Handelstag ist am 29. Dezember.

Tote und Verletzte nach russischen Luftangriffen auf Ukraine

Kiew (Kyjiw) - Bei neuen russischen Luftangriffen sind in der Ukraine nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj mindestens drei Menschen getötet worden. Im Gebiet Schytomyr westlich der Hauptstadt Kiew sei ein vierjähriges Kind getötet worden, als eine Drohne ein Wohnhaus getroffen habe, teilte Selenskyj in sozialen Netzwerken mit. In der Region Kiew starb demnach eine Frau bei einem russischen Drohnenangriff. Im Gebiet Chmelnyzkyj habe es ebenfalls ein Opfer gegeben, sagte Selenskyj.

