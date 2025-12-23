Epstein: Foto von "gefälschtem" Pass aus Österreich gefunden

Wien/New York/Washington - In den am Freitag vom US-Justizministerium im Zusammenhang mit dem verstorbenen Jeffrey Epstein veröffentlichten Akten sind Fotos eines 1987 abgelaufenen österreichischen Reisepasses, der 2019 von FBI-Agenten in einem Safe in Epsteins Stadthaus in New York gefunden wurde, zu sehen. Das meldete das "Wall Street Journal" am Dienstag. Der fotografierte Pass enthält ein Foto von Epstein, ist aber auf den Namen Marius Fortelni ausgestellt. Als Wohnort ist Saudi-Arabien angegeben.

Papst Leo XIV. feiert erste Christmette im Petersdom

Vatikanstadt/Bethlehem - Am Heiligen Abend wird Papst Leo XIV. seine erste Christmette im Petersdom feiern. Es wird erwartet, dass der Pontifex sich gegen Krieg und Gewalt aussprechen und an das Leid der Menschen erinnern wird. Der erste US-Amerikaner auf dem Stuhl Petri hatte bereits mehrfach Akzente mit Mahnungen zu Frieden und Versöhnung gesetzt und an die Kriegsopfer weltweit erinnert.

Tote und Verletzte nach russischen Luftangriffen auf Ukraine

Kiew (Kyjiw) - Bei neuen russischen Luftangriffen sind in der Ukraine nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj mindestens drei Menschen getötet worden. Im Gebiet Schytomyr westlich der Hauptstadt Kiew sei ein vierjähriges Kind getötet worden, als eine Drohne ein Wohnhaus getroffen habe, teilte Selenskyj in sozialen Netzwerken mit. In der Region Kiew starb demnach eine Frau bei einem russischen Drohnenangriff. Im Gebiet Chmelnyzkyj habe es ebenfalls ein Opfer gegeben, sagte Selenskyj.

Selenskyj fordert weitere Gespräche über Kriegsende

Kiew (Kyjiw) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sieht nach den jüngsten Verhandlungen in den USA zur Beendigung des russischen Angriffskrieges weiteren Gesprächsbedarf. "Wir warten auf die Fortsetzung des Dialogs mit Amerika", teilte er nach einem Treffen mit seinen Unterhändlern mit. Selenskyj zufolge wurden auf Grundlage der Ergebnisse der Treffen mehrere Dokumententwürfe vorbereitet, in denen es unter anderem um Sicherheitsgarantien für die Ukraine geht.

Oberösterreichs Altlandeshauptmann Ratzenböck gestorben

Linz - Oberösterreichs Altlandeshauptmann Josef Ratzenböck (ÖVP) ist am Dienstag im Alter von 96 Jahren gestorben. Das teilte das Land Oberösterreich am späten Nachmittag mit. Der promovierte Jurist stand von Oktober 1977 bis März 1995 an der Regierungsspitze des Bundeslandes.

Frankreichs Parlament verabschiedet Budget-Sondergesetz

Paris - Das französische Parlament hat am Dienstag endgültig ein Sondergesetz verabschiedet, um das aktuelle Budget auf den Beginn des kommenden Jahres zu übertragen. Nach der Nationalversammlung, die am Nachmittag einstimmig dafür gestimmt hatte, votierte am Abend auch die zweite Parlamentskammer, der Senat, ohne Gegenstimme für das Sondergesetz.

Libyscher Generalstabschef bei Flugzeugabsturz getötet

Tripolis/Ankara - Der libysche Generalstabschef Mohammed Al-Haddad ist am Freitag bei einem Flugzeugunglück ums Leben gekommen. Das teilte der Premierminister der von den Vereinten Nationen anerkannten libyschen Regierung der Nationalen Einheit, Abdulhamid Dbeibah, mit. Zuvor sei über der türkischen Hauptstadt Ankara der Funkkontakt mit dem Flieger verloren gegangen, der auf dem Weg nach Tripolis war. Laut Dbeibah wurde der Stabschef von weiteren Personen begleitet, darunter Militärangehörige.

Greta Thunberg auf Demonstration in London festgenommen

London - Die ⁠schwedische Klima- und Menschenrechtsaktivistin Greta Thunberg ist auf einer propalästinensischen Demonstration in London festgenommen worden. Die britische Kampagnengruppe "Defend Our Juries" teilte am Dienstag mit, die 22-Jährige sei festgenommen worden, weil sie mit einem Plakat die Organisation "Palestine Action" unterstützt habe. Diese wird von den britischen Behörden als Terrorgruppe eingestuft.

