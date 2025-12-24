Epstein: Foto von "gefälschtem" Pass aus Österreich gefunden

Wien/New York/Washington - In den am Freitag vom US-Justizministerium im Zusammenhang mit dem verstorbenen Jeffrey Epstein veröffentlichten Akten sind Fotos eines 1987 abgelaufenen österreichischen Reisepasses, der 2019 von FBI-Agenten in einem Safe in Epsteins Stadthaus in New York gefunden wurde, zu sehen. Das meldete das "Wall Street Journal" am Dienstag. Der fotografierte Pass enthält ein Foto von Epstein, ist aber auf den Namen Marius Fortelni ausgestellt. Als Wohnort ist Saudi-Arabien angegeben.

Oberstes US-Gericht gegen Entsendung der Nationalgarde

Washington/Chicago - Der Oberste Gerichtshof der USA hat Pläne von Präsident Donald Trump gestoppt, Truppen der Nationalgarde in die Großstadt Chicago zu entsenden. Die Richter lehnten es am Dienstag ab, eine einstweilige Verfügung eines untergeordneten Gerichts aufzuheben, die den Einsatz blockiert. Damit erleidet die Regierung eine seltene Niederlage vor dem mehrheitlich konservativ besetzten Supreme Court.

Oberösterreichs Altlandeshauptmann Ratzenböck gestorben

Linz - Oberösterreichs Altlandeshauptmann Josef Ratzenböck (ÖVP) ist am Dienstag im Alter von 96 Jahren gestorben. Das teilte das Land Oberösterreich am späten Nachmittag mit. Der promovierte Jurist stand von Oktober 1977 bis März 1995 an der Regierungsspitze des Bundeslandes.

Papst Leo XIV. feiert erste Christmette im Petersdom

Vatikanstadt/Bethlehem - Am Heiligen Abend wird Papst Leo XIV. seine erste Christmette im Petersdom feiern. Es wird erwartet, dass der Pontifex sich gegen Krieg und Gewalt aussprechen und an das Leid der Menschen erinnern wird. Der erste US-Amerikaner auf dem Stuhl Petri hatte bereits mehrfach Akzente mit Mahnungen zu Frieden und Versöhnung gesetzt und an die Kriegsopfer weltweit erinnert.

Drei Tote bei Dacheinsturz in der Slowakei

Velke Kapusany - Beim Einsturz eines Daches auf einem Firmengelände im Osten der Slowakei sind drei Menschen ums Leben gekommen. Die Männer konnten nur noch tot aus den Trümmern geborgen werden, wie die Agentur TASR am Dienstag unter Berufung auf die Feuerwehr berichtete. Eine Person wurde demnach lebend befreit und mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Frankreichs Parlament verabschiedet Budget-Sondergesetz

Paris - Das französische Parlament hat am Dienstag endgültig ein Sondergesetz verabschiedet, um das aktuelle Budget auf den Beginn des kommenden Jahres zu übertragen. Nach der Nationalversammlung, die am Nachmittag einstimmig dafür gestimmt hatte, votierte am Abend auch die zweite Parlamentskammer, der Senat, ohne Gegenstimme für das Sondergesetz.

