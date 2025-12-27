Selenskyj am Sonntag bei Trump in Florida

Kiew (Kyjiw)/Washington - US-Präsident Donald Trump empfängt am Sonntag seinen ukrainischen Kollegen Wolodymyr Selenskyj in Palm Beach im US-Staat Florida. Das Weiße Haus kündigte das bilaterale Treffen für Sonntagnachmittag 15.00 Uhr Ortszeit (21.00 Uhr MEZ) an. Mit dem neuen Spitzentreffen der zwei Staatschefs soll weiter über ein Ende des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine gesprochen werden, der bald vier Jahre andauert. Ob es zugleich auch Gespräche mit Moskau geben wird, blieb unklar.

Kiew von Explosionen erschüttert - Ukraine-weiter Luftalarm

Kiew (Kyjiw) - In der ukrainischen Hauptstadt Kiew haben sich in den frühen Morgenstunden des Samstag mehrere heftige Explosionen ereignet. Journalisten der Nachrichtenagentur AFP berichteten von lauten Explosionen, von denen einige durch helle Blitze begleitet wurden, die den Nachthimmel erhellten. Bürgermeister Vitali Klitschko teilte auf Telegram mit: "Explosionen in der Hauptstadt. Die Luftabwehr ist im Einsatz. Bleiben Sie in Schutzräumen."

U-Ausschuss - Tomaselli kritisiert "schlampige" Ermittlungen

Wien - Die Grüne Fraktionsführerin im U-Ausschuss Nina Tomaselli kritisiert die Ermittlungen nach dem Tod von Ex-Justiz-Sektionschef Christian Pilnacek scharf. "Wenn wir als Politik beobachten, dass bei Ermittlungen dermaßen schlecht vorgegangen wurde, dann muss ein politischer Aufklärungsprozess in Gang gesetzt werden, an dessen Ende Konsequenzen stehen können", sagte sie im APA-Interview. Zudem regte sie an, den U-Ausschuss ähnlich einer Gerichtsverhandlung öffentlich zu machen.

Angreifer verletzte drei Frauen in Pariser Metro

Paris - Nach Messerangriffen auf drei Frauen in der Pariser M�tro hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Der mutmaßliche Täter konnte zunächst fliehen, wurde jedoch nach Angaben der Staatsanwaltschaft am frühen Freitagabend gefasst. Er ist polizeibekannt. Der Mann aus Mali sollte eigentlich abgeschoben werden. Die Angriffe ereigneten sich den Angaben zufolge an drei U-Bahn-Stationen im Zentrum der Stadt, wie der Verkehrsbetrieb RATP mitteilte.

Parlamentswahl im Kosovo - Stabile Regierung gesucht

Wien - Zum zweiten Mal 2025 wird am Sonntag (28. Dezember) im Kosovo ein neues Parlament gewählt. Die zwei Hauptfragen sind: Können sich Premier Albin Kurti und seine Partei Vetevendosja (Selbstbestimmung) an der Macht halten? Und: Kehrt das Land nach Monaten politischer Instabilität und des Stillstands zurück zu einer regulären Regierung, die nötige Reformen bewältigen kann? Der Kosovo hinkt bei der EU-Integration hinter den anderen Westbalkanstaaten hinterher.

Gespräche über Waffenruhe zwischen Thailand und Kambodscha

Bangkok/Phnom Penh - Im blutigen Grenzkonflikt zwischen Thailand und Kambodscha gehen die Gespräche über eine dauerhafte Waffenruhe möglicherweise in eine entscheidende Phase. Am Samstag ist ein Treffen der Verteidigungsminister beider Länder an einem Grenzkontrollpunkt in Thailand geplant. Der thailändische Ministerpräsident Anutin Charnvirakul äußerte am Freitag in Bangkok die Hoffnung, dass sich beide Seiten auf eine gemeinsame Erklärung einigen werden.

