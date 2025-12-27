Selenskyj am Sonntag bei Trump in Florida

Kiew (Kyjiw)/Washington - US-Präsident Donald Trump empfängt am Sonntag seinen ukrainischen Kollegen Wolodymyr Selenskyj in Palm Beach im US-Staat Florida. Das Weiße Haus kündigte das bilaterale Treffen für Sonntagnachmittag 15.00 Uhr Ortszeit (21.00 Uhr MEZ) an. Mit dem neuen Spitzentreffen der zwei Staatschefs soll weiter über ein Ende des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine gesprochen werden, der bald vier Jahre andauert. Ob es zugleich auch Gespräche mit Moskau geben wird, blieb unklar.

Verletzte in Ukraine bei landesweiten russischen Angriffen

Kiew (Kyjiw)/Warschau - Russlands Militär hat die Ukraine in der Nacht auf Samstag erneut mit Raketenangriffen überzogen. In der Hauptstadt Kiew wurden dabei fünf Menschen verletzt, wie Bürgermeister Vitali Klitschko auf Telegram berichtete. Auch zivile Infrastruktur wurde demnach beschädigt. Der Militärgouverneur des Gebiets Kiew, Mykola Kalaschnyk, berichtete am Morgen auf Telegram von einem weiteren Verletzten in der Region sowie Schäden an ziviler Infrastruktur.

Industrie ruft nach günstigem Strompreis

Wien - Die Industrie sieht großen Druck auf ihren Unternehmen lasten. Hohe Energiepreise, ein verschärfter internationaler Wettbewerb und eine spürbare Investitionszurückhaltung gefährdeten Wertschöpfung und Arbeitsplätze. Im volatilen Umfeld brauche es jetzt klare, verlässliche und wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen, fordert der Präsident der Industriellenvereinigung (IV) Georg Knill. Etwa brauche es einen Industriestrompreis nach deutschem Vorbild von fünf Cent je Kilowattstunde.

Sofortige Waffenruhe im Grenzkrieg Thailand-Kambodscha

Phnom Penh/Bangkok - Thailand und Kambodscha haben ⁠am Samstag eine Waffenruhe vereinbart und wollen damit wochenlange schwere Grenzgefechte mit zig Toten beenden. Die Waffenruhe soll um 12.00 Uhr Ortszeit (06.00 Uhr MEZ) in Kraft treten. Sie betrifft "alle Arten von Waffen, Angriffe auf Zivilisten, zivile Objekte und Infrastruktur sowie militärische Ziele beider Seiten - in sämtlichen Fällen und in allen Gebieten", hieß es in einer gemeinsamen Stellungnahme.

U-Ausschuss - Tomaselli kritisiert "schlampige" Ermittlungen

Wien - Die Grüne Fraktionsführerin im U-Ausschuss Nina Tomaselli kritisiert die Ermittlungen nach dem Tod von Ex-Justiz-Sektionschef Christian Pilnacek scharf. "Wenn wir als Politik beobachten, dass bei Ermittlungen dermaßen schlecht vorgegangen wurde, dann muss ein politischer Aufklärungsprozess in Gang gesetzt werden, an dessen Ende Konsequenzen stehen können", sagte sie im APA-Interview. Zudem regte sie an, den U-Ausschuss ähnlich einer Gerichtsverhandlung öffentlich zu machen.

Angreifer verletzte drei Frauen in Pariser Metro

Paris - Nach Messerangriffen auf drei Frauen in der Pariser M�tro hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Der mutmaßliche Täter konnte zunächst fliehen, wurde jedoch nach Angaben der Staatsanwaltschaft am frühen Freitagabend gefasst. Er ist polizeibekannt. Der Mann aus Mali sollte eigentlich abgeschoben werden. Die Angriffe ereigneten sich den Angaben zufolge an drei U-Bahn-Stationen im Zentrum der Stadt, wie der Verkehrsbetrieb RATP mitteilte.

Kind und Frau bei Skiunfällen in Tirol schwer verletzt

Finkenberg/Schwendau - Ein sechsjähriger Bub aus den Niederlanden und eine 48-jährige Schwedin sind am Freitag bei zwei Skiunfällen im Tiroler Zillertal schwer verletzt worden. Der Bub hatte bei der Abfahrt die Kontrolle verloren, ein Fangnetz durchschlagen und war schließlich mit dem Gebäude der Talstation kollidiert. Die Schwedin wiederum war in Schwendau mit einem 21-jährigen Briten zusammengestoßen und dabei schwer im Gesicht verletzt worden.

Vor Winterstürmen rund 1.500 Flüge in den USA gestrichen

New York - Angesichts von Warnungen vor schweren Winterstürmen und starkem Schneefall im Mittleren Westen und Nordosten der USA haben Fluggesellschaften am Freitag inmitten der winterlich-weihnachtlichen Hauptereisewelle rund 1.500 Flüge gestrichen. Bis Freitagnachmittag Ortszeit wurden laut der Website Flightaware mindestens 1.490 Flüge annulliert, mehr als 5.900 weitere waren verspätet. Für New York waren für die Nacht auf Samstag bis zu 25 Zentimeter Schnee vorausgesagt.

