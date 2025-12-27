Selenskyj am Sonntag bei Trump in Florida

Kiew (Kyjiw)/Washington - US-Präsident Donald Trump empfängt am Sonntag seinen ukrainischen Kollegen Wolodymyr Selenskyj in Palm Beach im US-Staat Florida. Das Weiße Haus kündigte das bilaterale Treffen für Sonntagnachmittag 15.00 Uhr Ortszeit (21.00 Uhr MEZ) an. Mit dem neuen Spitzentreffen der zwei Staatschefs soll weiter über ein Ende des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine gesprochen werden, der bald vier Jahre andauert. Ob es zugleich auch Gespräche mit Moskau geben wird, blieb unklar.

Kiew meldet viele Verletzte nach russischen Luftschlägen

Kiew (Kyjiw) - In der ukrainischen Hauptstadt Kiew sind nach russischen Luftschlägen in zwei Hochhäusern laut Bürgermeister Vitali Klitschko schwere Brände ausgebrochen. Klitschko berichtete auf seinem Telegram-Kanal nach den Angriffen mit Drohnen und Raketen auch von 19 Verletzten. Die Zahl erhöhte sich im Verlauf des Samstagmorgens immer wieder. Im ganzen Land gab es Luftalarm. In Kiew fiel in tausenden Haushalten die Heizung aus. Es gab auch Stromausfälle.

Eine Tote bei Brand in Wien-Alterlaa

Wien - Ein Zimmerbrand im neunten Stock in Alterlaa in Wien-Liesing hat am Freitagabend auf mehrere Balkone übergegriffen. Feuerwehr und Berufsrettung waren im Großeinsatz, eine Pensionistin konnte nur mehr tot geborgen werden, eine weitere Frau musste mit einer Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht werden, hieß es am Samstag von den Einsatzkräften.

Sofortige Waffenruhe im Grenzkrieg Thailand-Kambodscha

Phnom Penh/Bangkok - Thailand und Kambodscha haben eine Waffenruhe vereinbart und wollen damit wochenlange schwere Grenzgefechte mit zig Toten beenden. Das Abkommen wurde vom thailändischen Verteidigungsminister Natthaphon Narkphanit und seinem kambodschanischen Kollegen Tea Seiha am Samstag unterzeichnet. Die Waffenruhe halte, sagte ein Sprecher des thailändischen Verteidigungsministeriums zwei Stunden nach deren Inkrafttreten der Nachrichtenagentur Reuters.

U-Ausschuss - Tomaselli kritisiert "schlampige" Ermittlungen

Wien - Die Grüne Fraktionsführerin im U-Ausschuss Nina Tomaselli kritisiert die Ermittlungen nach dem Tod von Ex-Justiz-Sektionschef Christian Pilnacek scharf. "Wenn wir als Politik beobachten, dass bei Ermittlungen dermaßen schlecht vorgegangen wurde, dann muss ein politischer Aufklärungsprozess in Gang gesetzt werden, an dessen Ende Konsequenzen stehen können", sagte sie im APA-Interview. Zudem regte sie an, den U-Ausschuss ähnlich einer Gerichtsverhandlung öffentlich zu machen.

Industrie ruft nach günstigem Strompreis

Wien - Die Industrie sieht großen Druck auf ihren Unternehmen lasten. Hohe Energiepreise, ein verschärfter internationaler Wettbewerb und eine spürbare Investitionszurückhaltung gefährdeten Wertschöpfung und Arbeitsplätze. Im volatilen Umfeld brauche es jetzt klare, verlässliche und wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen, fordert der Präsident der Industriellenvereinigung (IV) Georg Knill. Etwa brauche es einen Industriestrompreis nach deutschem Vorbild von fünf Cent je Kilowattstunde.

Skiunfälle in Tirol mit drei Schwerverletzten

Finkenberg/Schwendau - Drei Skiunfälle haben am Freitag in Tirol zu ebenso vielen Schwerverletzten geführt. In Finkenberg im Zillertal (Bezirk Schwaz) verlor ein sechsjähriger Bub bei der Abfahrt die Kontrolle, durchschlug ein Fangnetz und kollidierte schließlich mit dem Gebäude der Talstation. In Schwendau, ebenfalls im Zillertal, stieß eine 48-jährige Schwedin mit einem 21-jährigen Briten zusammen. Und in Kirchberg (Bezirk Kitzbühel) prallte ein 19-jähriger Niederländer gegen ein Schneedepot.

Hofer behält nach Wechsel in Privatwirtschaft Landtagsmandat

Eisenstadt - Norbert Hofer bleibt nach seinem Wechsel in die Privatwirtschaft Landtagsabgeordneter im Burgenland. Das Mandat werde er neben seinem Beruf ausüben, teilte der Freiheitliche am Samstag der APA mit. Er begründete das mit der Verpflichtung, "die sich aus 34.000 Vorzugsstimmen ergibt" - als Spitzenkandidat auf der Landesliste und der Wahlkreisliste Oberwart bei der Landtagswahl heuer am 19. Jänner. Als Klubchef zieht sich Hofer am 14. Jänner zurück, die Nachfolge ist noch offen.

