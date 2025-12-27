Selenskyj am Sonntag bei Trump in Florida

Kiew (Kyjiw)/Washington - US-Präsident Donald Trump empfängt am Sonntag seinen ukrainischen Kollegen Wolodymyr Selenskyj in Palm Beach im US-Staat Florida. Das Weiße Haus kündigte das bilaterale Treffen für Sonntagnachmittag 15.00 Uhr Ortszeit (21.00 Uhr MEZ) an. Mit dem neuen Spitzentreffen der zwei Staatschefs soll weiter über ein Ende des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine gesprochen werden, der bald vier Jahre andauert. Ob es zugleich auch Gespräche mit Moskau geben wird, blieb unklar.

Korruptionsverdacht gegen mehrere ukrainische Abgeordnete

Kiew (Kyjiw) - In der Ukraine ermittelt das Antikorruptionsbüro (NABU) gegen mehrere Abgeordnete des Landes wegen des Verdachts der Bestechlichkeit. Die Behörde erklärte am Samstag im Onlinedienst Telegram, sie habe eine "organisierte kriminelle Gruppe" mit amtierenden Parlamentsabgeordneten unter ihren Mitgliedern enttarnt, die für ihr Abstimmungsverhalten "systematisch illegale Vorteile" erhalten hätten.

Kiew meldet viele Verletzte nach russischen Luftschlägen

Kiew (Kyjiw) - In der ukrainischen Hauptstadt Kiew sind bei schweren russischen Luftschlägen laut Bürgermeister Vitali Klitschko mehr als zwei Dutzend Menschen verletzt worden. Klitschko berichtete auf Telegram nach den Angriffen mit Drohnen und Raketen von Bränden in zwei Hochhäusern sowie anderen Gebäuden. Die Zahl der Verletzten erhöhte sich am Samstag immer weiter. In der Hauptstadt fiel in tausenden Haushalten die Heizung aus. Im Kiewer Gebiet starb laut Behörden eine 47-jährige Frau.

Eine Tote bei Brand in Wien-Alterlaa

Wien - Ein Zimmerbrand im neunten Stock in Alterlaa in Wien-Liesing hat am Freitagabend auf mehrere Balkone übergegriffen. Feuerwehr und Berufsrettung waren im Großeinsatz, eine Pensionistin konnte nur mehr tot geborgen werden, eine weitere Frau musste mit einer Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht werden, hieß es am Samstag von den Einsatzkräften.

Scheib rast mit Semmering-Sieg zur Führung im RTL-Weltcup

Semmering - Mit ihrem Triumph im Riesentorlauf am Semmering hat Julia Scheib am Samstag den dritten Weltcup-Sieg der Saison bzw. ihrer Karriere gefeiert und sich die Führung im Riesentorlauf-Gesamtweltcup gesichert. Vor 6.900 Fans am Zauberberg ließ die 27-jährige Steirerin Camille Rast (SUI/+0,14 Sek.) und die Halbzeit-Führende Sara Hector (SWE/+0,40) hinter sich und hat in der Spartenwertung nun 88 Punkte Vorsprung auf die schon im ersten Durchgang ausgeschiedene Alice Robinson (NZL).

Sofortige Waffenruhe im Grenzkrieg Thailand-Kambodscha

Phnom Penh/Bangkok - Thailand und Kambodscha haben eine Waffenruhe vereinbart und wollen damit wochenlange schwere Grenzgefechte mit zig Toten beenden. Das Abkommen wurde vom thailändischen Verteidigungsminister Natthaphon Narkphanit und seinem kambodschanischen Kollegen Tea Seiha am Samstag unterzeichnet. Die Waffenruhe halte, sagte ein Sprecher des thailändischen Verteidigungsministeriums zwei Stunden nach deren Inkrafttreten der Nachrichtenagentur Reuters.

Waldbrand auf Innsbrucker Nordkette

Innsbruck - Ein Waldbrand ist am frühen Samstagnachmittag auf der Nordkette hoch über Innsbruck ausgebrochen. Mehrere Feuerwehren der Landeshauptstadt standen im Einsatz, zwei Polizeihubschrauber löschten aus der Luft, hieß es von der Polizei zur APA. Betroffen war offenbar ein bewaldeter Berghang südwestlich der Seegrube auf rund 1.500 Metern Höhe. Eine Rauchwolke war im Stadtgebiet weitum sichtbar. Die Ursache für den Brand war vorerst unklar.

EU-Einreisesystem deckt 100 Fälle von Identitätsbetrug auf

Wien/Brüssel - Seit Beginn des neuen automatisierten IT-Systems für Grenzkontrollen in der Europäischen Union Mitte Oktober sind mehr als 13,3 Millionen Ein- und Ausreisen registriert worden. Mithilfe des sogenannten Entry-Exit-Systems (EES) wurden außerdem rund 100 Fälle von Identitätsbetrug aufgedeckt, teilte ein Sprecher der EU-Kommission am Samstag mit. Bis Mitte Dezember (18.12.) wurden nahezu 7.000 Einreiseverweigerungen vermerkt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red