Selenskyj am Sonntag bei Trump in Florida

Kiew (Kyjiw)/Washington - US-Präsident Donald Trump empfängt am Sonntag seinen ukrainischen Kollegen Wolodymyr Selenskyj in Palm Beach im US-Staat Florida. Das Weiße Haus kündigte das bilaterale Treffen für Sonntagnachmittag 15.00 Uhr Ortszeit (21.00 Uhr MEZ) an. Mit dem neuen Spitzentreffen der zwei Staatschefs soll weiter über ein Ende des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine gesprochen werden, der bald vier Jahre andauert. Ob es zugleich auch Gespräche mit Moskau geben wird, blieb unklar.

Kiew meldet viele Verletzte nach russischen Luftschlägen

Kiew (Kyjiw) - In der ukrainischen Hauptstadt Kiew sind bei schweren russischen Luftschlägen laut Bürgermeister Vitali Klitschko mehr als zwei Dutzend Menschen verletzt worden. Klitschko berichtete auf Telegram nach den Angriffen mit Drohnen und Raketen von Bränden in zwei Hochhäusern sowie anderen Gebäuden. Die Zahl der Verletzten erhöhte sich am Samstag immer weiter. In der Hauptstadt fiel in tausenden Haushalten die Heizung aus. Im Kiewer Gebiet starb laut Behörden eine 47-jährige Frau.

Korruptionsverdacht gegen mehrere ukrainische Abgeordnete

Kiew (Kyjiw) - Einen Tag vor neuen Ukraine-Gesprächen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj hat ein weiterer Korruptionsskandal Kiew erschüttert. Das Antikorruptionsbüro (NABU) erklärte am Samstag im Onlinedienst Telegram, gegen mehrere Abgeordnete des Landes wegen des Verdachts der Bestechlichkeit zu ermitteln. NABU-Ermittler hätten versucht, Parlamentsbüros zu durchsuchen, seien aber von Sicherheitskräften daran gehindert worden.

Eine Tote bei Brand in Wien-Alterlaa

Wien - Ein Zimmerbrand im neunten Stock in Alterlaa in Wien-Liesing hat am Freitagabend auf mehrere Balkone übergegriffen. Feuerwehr und Berufsrettung waren im Großeinsatz, eine Pensionistin konnte nur mehr tot geborgen werden, eine weitere Frau musste mit einer Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht werden, hieß es am Samstag von den Einsatzkräften.

Scheib rast mit Semmering-Sieg zur Führung im RTL-Weltcup

Semmering - Mit ihrem Triumph im Riesentorlauf am Semmering hat Julia Scheib am Samstag den dritten Weltcup-Sieg der Saison bzw. ihrer Karriere gefeiert und sich die Führung im Riesentorlauf-Gesamtweltcup gesichert. Vor 6.900 Fans am Zauberberg ließ die 27-jährige Steirerin Camille Rast (SUI/+0,14 Sek.) und die Halbzeit-Führende Sara Hector (SWE/+0,40) hinter sich und hat in der Spartenwertung nun 88 Punkte Vorsprung auf die schon im ersten Durchgang ausgeschiedene Alice Robinson (NZL).

U-Ausschuss - Tomaselli kritisiert "schlampige" Ermittlungen

Wien - Die Grüne Fraktionsführerin im U-Ausschuss Nina Tomaselli kritisiert die Ermittlungen nach dem Tod von Ex-Justiz-Sektionschef Christian Pilnacek scharf. "Wenn wir als Politik beobachten, dass bei Ermittlungen dermaßen schlecht vorgegangen wurde, dann muss ein politischer Aufklärungsprozess in Gang gesetzt werden, an dessen Ende Konsequenzen stehen können", sagte sie im APA-Interview. Zudem regte sie an, den U-Ausschuss ähnlich einer Gerichtsverhandlung öffentlich zu machen.

Sofortige Waffenruhe im Grenzkrieg Thailand-Kambodscha

Phnom Penh/Bangkok - Thailand und Kambodscha haben eine Waffenruhe vereinbart und wollen damit wochenlange schwere Grenzgefechte mit zig Toten beenden. Das Abkommen wurde vom thailändischen Verteidigungsminister Natthaphon Narkphanit und seinem kambodschanischen Kollegen Tea Seiha am Samstag unterzeichnet. Die Waffenruhe halte, sagte ein Sprecher des thailändischen Verteidigungsministeriums zwei Stunden nach deren Inkrafttreten der Nachrichtenagentur Reuters.

Waldbrand auf Innsbrucker Nordkette

Innsbruck - Ein Waldbrand auf der Nordkette hoch über Innsbruck hält seit dem frühen Samstagnachmittag zahlreiche Einsatzkräfte auf Trab. Rund 150 Feuerwehrleute aus Innsbruck und Umgebung standen im Einsatz, mittlerweile drei Polizeihubschrauber löschten aus der Luft, sagte ein Polizeisprecher zur APA. Das Feuer war noch nicht unter Kontrolle, sondern breitete sich vorerst noch aus, hieß es. Verletzt wurde niemand. Die Ursache für den Brand war zunächst unklar.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red