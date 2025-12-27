U-Ausschuss - Tomaselli kritisiert "schlampige" Ermittlungen

Wien - Die Grüne Fraktionsführerin im U-Ausschuss Nina Tomaselli kritisiert die Ermittlungen nach dem Tod von Ex-Justiz-Sektionschef Christian Pilnacek scharf. "Wenn wir als Politik beobachten, dass bei Ermittlungen dermaßen schlecht vorgegangen wurde, dann muss ein politischer Aufklärungsprozess in Gang gesetzt werden, an dessen Ende Konsequenzen stehen können", sagte sie im APA-Interview. Zudem regte sie an, den U-Ausschuss ähnlich einer Gerichtsverhandlung öffentlich zu machen.

Kiew meldet Tote und Verletzte nach russischen Luftschlägen

Kiew (Kyjiw) - In der ukrainischen Hauptstadt Kiew sind bei schweren russischen Luftschlägen laut Bürgermeister Vitali Klitschko mindestens ein Mensch getötet und mehr als zwei Dutzend weitere Bewohner verletzt worden. Klitschko berichtete nach den Angriffen mit Drohnen und Raketen von rund 30 Verletzten und von Bränden in zwei Hochhäusern sowie anderen Gebäuden. Im Kiewer Gebiet starb laut Behörden eine 47-jährige Frau bei den Angriffen.

Waldbrand auf Innsbrucker Nordkette unter Kontrolle

Innsbruck - Ein Waldbrand auf der Nordkette hoch über Innsbruck hat Samstagnachmittag zahlreiche Einsatzkräfte in Atem gehalten. Insgesamt acht Hektar Wald waren betroffen. Kurz vor Einbruch der Dunkelheit war der Brand "unter Kontrolle und eingedämmt", "Brand aus" könne vorerst noch nicht gegeben werden, sagte Bürgermeister Johannes Anzengruber (JA - Jetzt Innsbruck) zur APA. Sonntagfrüh sollen die Löscharbeiten noch einmal fortgesetzt werden, bis dahin werde die Lage beobachtet.

Hunderte Flüge wegen Wintersturms in den USA gestrichen

New York - Wegen eines Wintersturms mit massivem Schneefall sind in der Ostküstenmetropole New York und der angrenzenden Region Hunderte Flüge gestrichen worden. Das Portal Flightaware, das Flüge im US-Luftraum verfolgt, sprach von landesweit 796 gestrichenen Flügen am Samstag (Ortszeit) - am Stefanitag waren es sogar 1.710 gewesen. Das heftige Winterwetter ereilte die Region ausgerechnet am Wochenende nach Weihnachten, an dem in der Regel besonders viele Amerikaner reisen.

Erste Parlamentswahl in Myanmar seit Militärputsch

Naypyidaw - Fast fünf Jahre nach dem Militärputsch in Myanmar wird erstmals wieder eine Parlamentswahl abgehalten. Das hatte die regierende Junta Ende Juli angekündigt und gleichzeitig den Ausnahmezustand im südostasiatischen Land für beendet erklärt. Die erste Phase der Wahl findet am Sonntag statt, zwei weitere im Jänner. Wann die Ergebnisse bekanntgegeben werden, ist noch unklar - voraussichtlich aber Ende Jänner.

Zwei Männer bei Forstunfällen in Tirol schwer verletzt

Sautens/Walchsee - Zwei Forstunfälle haben am Samstag in Tirol ebenso viele Schwerverletzte gefordert. In Sautens im Ötztal (Bezirk Imst) wurde ein 44-Jähriger mit dem Unterschenkel unter einem gefällten Baum eingeklemmt. In Walchsee im Bezirk Kufstein wurde ein 24-Jähriger, nachdem ein Baumstamm weggerutscht war, von einem abstürzenden Traktor mitgerissen. Der Mann blieb bewusstlos liegen, berichtete die Polizei.

Schweres Erdbeben vor der Küste Taiwans

Taipeh/Hsinchu - Vor der Küste Taiwans hat sich ein schweres Erdbeben ereignet. Das Beben rund 30 Kilometer östlich des Landkreises Yilan sei mit einer Stärke von 7,0 registriert worden, teilte die Wetterbehörde Taiwans mit. Es sei gegen 23.00 Uhr Ortszeit in einer Tiefe von über 72 Kilometern aufgetreten. Wie die taiwanische Nachrichtenagentur CNA berichtete, gab es zunächst keine Berichte über Schäden oder Verletzte. In Yilan fiel in mehr als 3.000 Haushalten kurzzeitig der Strom aus.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red