Erste Runde von Parlamentswahl in Myanmar begonnen

Naypyidaw - In Myanmar hat in den von der Militärjunta kontrollierten Gebieten die erste Runde der umstrittenen Parlamentswahl begonnen. Die Wahllokale öffneten am Sonntag gegen 6.00 Uhr (Ortszeit) unter anderem in Yangon. In der größten Stadt des Landes wurde über Nacht ein großes Sicherheitsaufgebot an Bahnhöfen und im Straßenverkehr postiert. Die Wahl, die insgesamt drei Runden umfasst, ist die erste Parlamentswahl seit dem Militärputsch von 2021.

Kiew meldet Tote und Verletzte nach russischen Luftschlägen

Kiew (Kyjiw) - In der ukrainischen Hauptstadt Kiew sind bei schweren russischen Luftschlägen laut Bürgermeister Vitali Klitschko mindestens ein Mensch getötet und mehr als zwei Dutzend weitere Bewohner verletzt worden. Klitschko berichtete nach den Angriffen mit Drohnen und Raketen von rund 30 Verletzten und von Bränden in zwei Hochhäusern sowie anderen Gebäuden. Im Kiewer Gebiet starb laut Behörden eine 47-jährige Frau bei den Angriffen.

Treffen Selenskyj-Trump um zwei Stunden vorverlegt

Palm Beach (Florida)/Kiew (Kyjiw) - Das Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem ukrainischen Kollegen Wolodymyr Selenskyj in Florida am Sonntag über ein mögliches Ende des Ukraine-Kriegs wird zeitlich etwas vorgezogen. Das bilaterale Gespräch ist nun für 13.00 Uhr Ortszeit (19.00 MEZ) angesetzt und damit zwei Stunden früher als bisher geplant, wie das Weiße Haus mitteilte. Ein Grund wurde nicht genannt. Zeitverschiebungen sind an sich nichts Ungewöhnliches im Terminkalender des US-Präsidenten.

Hunderte Flüge wegen Wintersturms in den USA gestrichen

New York - Wegen eines Wintersturms mit massivem Schneefall sind in der Ostküstenmetropole New York und der angrenzenden Region Hunderte Flüge gestrichen worden. Das Portal Flightaware, das Flüge im US-Luftraum verfolgt, sprach von landesweit 796 gestrichenen Flügen am Samstag (Ortszeit) - am Stefanitag waren es sogar 1.710 gewesen. Das heftige Winterwetter ereilte die Region ausgerechnet am Wochenende nach Weihnachten, an dem in der Regel besonders viele Amerikaner reisen.

40 Festnahmen in Paris wegen illegaler Feuerwerkskörper

Paris - 40 Personen sind französischen Medienberichten zufolge in Paris festgenommen worden, nachdem sie verbotenerweise Rauch- und Feuerwerkskörper gezündet hatten. Die Gruppe habe sich am Trocad�ro-Platz nahe des Eiffelturms aufgehalten, hieß es unter Berufung auf die Polizei. Laut dem Sender BFMTV griffen die Ordnungskräfte ein, als sie die Aktionen auf Überwachungsvideos entdeckten. Niemand sei verletzt worden, meldete die Zeitung "Le Parisien". Ermittlungen wurden eingeleitet.

Schweres Erdbeben vor der Küste Taiwans

Taipeh/Hsinchu - Vor der Küste Taiwans hat sich ein schweres Erdbeben ereignet. Das Beben rund 30 Kilometer östlich des Landkreises Yilan sei mit einer Stärke von 7,0 registriert worden, teilte die Wetterbehörde Taiwans mit. Es sei gegen 23.00 Uhr (Ortszeit) in einer Tiefe von über 72 Kilometern aufgetreten. Im Norden und Osten Taiwans war das Beben mit einer Stärke von vier 4,0 zu spüren. Auch in größeren Städten wie Taipeh und Hsinchu bebte die Erde.

