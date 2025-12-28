Russland droht vor Treffen von Trump und Selenskyj

Palm Beach (Florida)/Kiew (Kyjiw) - Unmittelbar vor dem Treffen des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr ⁠Selenskyj mit US-Präsident Donald Trump droht Russland mit einer Fortsetzung des Kriegs. Präsident Wladimir Putin erklärte, alle Ziele in der Ukraine würden militärisch erreicht, sollte Kiew keine friedliche Lösung anstreben. Außenminister Sergej ⁠Lawrow ergänzte, dass Moskau in die Ukraine entsandte europäische Truppen als legitime Ziele betrachte. Selenskyj wird am Sonntag 19.00 Uhr MEZ in Florida erwartet.

Porr-Chef: Wohnungsbau lahmt weiterhin

Wien - Bei den Mietpreisen ist keine Entspannung in Sicht - nach wie vor werden zu wenig Wohnungen gebaut. Das knappe Angebot heizt die bereits hohen Mieten zusätzlich an. "Für 2025 werden in Österreich nur 24.600 Einheiten fertiggestellt - das ist um 32 Prozent weniger als im Vorjahr", bedauerte der Chef des Baukonzerns Porr, Karl-Heinz Strauss, im Gespräch mit der APA. Im gemeinnützigen Bau gebe es "eine leichte Aufwärtsbewegung".

Österreichs Blick auf das Jahr 2026 bleibt eher trüb

Linz - Der Blick der Österreicher in das kommende Jahr bleibt weiter eher trüb. Wie schon 2024 sahen auch heuer im November 27 Prozent mit Sorge Richtung neues Jahr, 34 Prozent zeigten sich skeptisch, ein Drittel zeigte sich für 2026 guter Dinge. Anhaltende Teuerung, steigende Preise, Ukraine-Krieg und der Nahost-Konflikt drücken auf das Gemüt, ergab die 54. Neujahrsumfrage von IMAS, die am Sonntag veröffentlicht wurde.

Wintersturm legt Flugverkehr im Nordosten der USA lahm

New York - Ein Wintersturm mit Schnee und Eis hat am Samstag ⁠den Nordosten der USA heimgesucht und vor allem den Flugverkehr nach den Feiertagen erheblich gestört. In den Staaten New York und New Jersey riefen die Behörden den Notstand aus und warnten die Bevölkerung vor gefährlichen Straßenverhältnissen. Die Gouverneurin von New York, Kathy Hochul, rief die Bürger zu "extremer Vorsicht" auf.

WWF kürt die Gewinner und Verlierer des Tierreichs 2025

Wien - Die Artenschutzbilanz der Naturschutzorganisation WWF Österreich fällt auch 2025 wieder ambivalent aus. Eine gute Entwicklung gab es etwa für die Grüne Meeresschildkröte, die Koalas in Australien, die Schneeleoparden in Nepal oder die heimischen Seeadler. Arktische Robben, Korallenriffe, viele Vogelarten sowie Nashörner in Afrika sind laut Aussendung vom Sonntag jedoch weiterhin unter Druck geraten. In Europa brachte der geschwächte Schutzstatus den Wolf in eine solche Lage.

40 Festnahmen in Paris wegen illegaler Feuerwerkskörper

Paris - 40 Personen sind französischen Medienberichten zufolge in Paris festgenommen worden, nachdem sie verbotenerweise Rauch- und Feuerwerkskörper gezündet hatten. Die Gruppe habe sich am Trocad�ro-Platz nahe des Eiffelturms aufgehalten, hieß es unter Berufung auf die Polizei. Laut dem Sender BFMTV griffen die Ordnungskräfte ein, als sie die Aktionen auf Überwachungsvideos entdeckten. Niemand sei verletzt worden, meldete die Zeitung "Le Parisien". Ermittlungen wurden eingeleitet.

Bolsonaro wird wegen chronischen Schluckaufs operiert

Bras�lia - Der an und für sich wegen eines Putschversuchs inhaftierte brasilianische Ex-Präsident Jair Bolsonaro ist wegen chronischen Schluckaufs am Zwerchfell operiert worden. Der Eingriff sei gut verlaufen, sagte der behandelnde Arzt, Mateus Saldanha, am Samstag vor Journalisten. Am Montag solle eine zweiten Stelle am Zwerchfellnerv behandelt werden, um die Beschwerden zu lindern. Bolsonaro war erst am Donnerstag an der Leiste operiert worden und kam dazu aus dem Gefängnis frei.

