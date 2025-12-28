Brigitte Bardot mit 91 Jahren gestorben

Paris - Die französische Film-Ikone Brigitte Bardot ist tot. Die frühere Schauspielerin sei im Alter von 91 Jahren gestorben, teilte ihre Stiftung am Sonntag mit. Sie war in den 50er-Jahren mit sinnlichen Rollen wie in "Und immer lockt das Weib" zu Weltruhm gelangt.

Handel hofft auf Umsatzschub zu Silvester

Wien - Rund 80 Euro pro Person wollen die Wienerinnen und Wiener im Schnitt zu Silvester ausgeben, so die Wirtschaftskammer Wien mit Verweis auf eine Umfrage in ihrem Auftrag. Neben den Ausgaben für die Silvesterfeierlichkeiten erwarten die Händler Zusatzumsätze durch das Einlösen von Gutscheinen und Geldgeschenken sowie beim Umtausch von Geschenken.

Regierung will schon im Jänner durchstarten

Wien - Nach einem beschlussreichen Dezember will die Koalition offenbar nicht außer Tritt geraten. Nach APA-Informationen ist bereits Mitte Jänner eine eintägige Klausur des Regierungsteams geplant. Am Tag davor ist ein Treffen der Parteivorsitzenden Christian Stocker (ÖVP), Andreas Babler (SPÖ) und Beate Meinl-Reisinger (NEOS) in Aussicht genommen. Fix ist dieses Programm allerdings noch nicht.

Russland droht vor Treffen von Trump und Selenskyj

Palm Beach (Florida)/Kiew (Kyjiw) - Unmittelbar vor dem Treffen des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr ⁠Selenskyj mit US-Präsident Donald Trump droht Russland mit einer Fortsetzung des Kriegs. Präsident Wladimir Putin erklärte, alle Ziele in der Ukraine würden militärisch erreicht, sollte Kiew keine friedliche Lösung anstreben. Außenminister Sergej ⁠Lawrow ergänzte, dass Moskau in die Ukraine entsandte europäische Truppen als legitime Ziele betrachte. Selenskyj wird am Sonntag 19.00 Uhr MEZ in Florida erwartet.

Drohnenalarm in Moskau - Mehr als 300 Flüge betroffen

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Die Ukraine hat mit Drohnenangriffen auf Moskau den Flugverkehr in der russischen Hauptstadt zeitweise lahmgelegt. Auf den Flughäfen Scheremetjewo und Wnukowo waren vor Beginn der bis 11. Jänner dauernden landesweiten Feiertage und Neujahrsferien stundenlang keine Starts und Landungen möglich, wie ein Sprecher der Luftfahrtbehörde mitteilte. Wie die Staatsagentur Ria Nowosti in der Nacht auf Sonntag meldete, mussten mehr als 300 Flüge annulliert werden oder hatten Verspätung.

Parlamentswahl im Kosovo soll politische Blockade beenden

Wien/Prishtina (Pristina) - Die Bürger des Kosovo sind am Sonntag schon zum zweiten Mal in diesem Jahr an die Urnen gerufen, ein neues Parlament zu wählen. Bei der Wahl im Februar verloren Ministerpräsident Albin Kurti und seine Partei Vetevendosja (Selbstbestimmung) nach vier Jahren die absolute Mehrheit. Seither war Kurti nur geschäftsführend im Amt, denn er fand weder die nötigen Koalitionspartner, noch bildete sich eine Regierungsmehrheit gegen ihn. Die erneute Parlamentswahl soll Klarheit bringen.

Erneut Löscharbeiten nach Waldbrand in Innsbruck

Innsbruck - Nach dem Brand auf der Nordkette hoch über Innsbruck, bei dem rund acht Hektar Wald betroffen waren, sind Sonntagfrüh die Löscharbeiten wieder aufgenommen worden. Der Brand sei weiter unter Kontrolle, die Lage habe sich über Nacht gebessert, sagte Marcus Wimmer von der Berufsfeuerwehr Innsbruck zur APA. Nun gehe es vor allem darum, noch Glutnester auszugraben und zu löschen. Auch das Bundesheer unterstützte die Löscharbeiten mit Hubschraubern.

Umstrittene Parlamentswahl in Myanmar begonnen

Naypyidaw - In Myanmar hat fast fünf Jahre nach dem Militärputsch eine höchst umstrittene Parlamentswahl in mehreren Phasen begonnen. Internationale Beobachter und Menschenrechtsorganisationen hatten das Votum bereits im Vorfeld als "Farce" kritisiert. Die von China und Russland unterstützte Wahl wird an drei Terminen durchgeführt, zwei weitere sind am 11. und 25. Jänner geplant. Ergebnisse werden nicht vor Ende Jänner erwartet.

