Brigitte Bardot mit 91 Jahren gestorben

Paris - Die französische Film-Ikone Brigitte Bardot ist tot. Die frühere Schauspielerin sei im Alter von 91 Jahren gestorben, teilte ihre Stiftung am Sonntag mit. Bardot war in den 50er-Jahren mit sinnlichen Rollen zu Weltruhm gelangt. Nach dem Rückzug aus dem Filmgeschäft widmete sie ihr Leben dem Tierschutz. Umstritten war Bardot wegen rechtsradikaler politischer Äußerungen.

Handel hofft auf Umsatzschub zu Silvester

Wien - Rund 80 Euro pro Person wollen die Wienerinnen und Wiener im Schnitt zu Silvester ausgeben, so die Wirtschaftskammer Wien mit Verweis auf eine Umfrage in ihrem Auftrag. Neben den Ausgaben für die Silvesterfeierlichkeiten erwarten die Händler Zusatzumsätze durch das Einlösen von Gutscheinen und Geldgeschenken sowie beim Umtausch von Geschenken.

Regierung will schon im Jänner durchstarten

Wien - Nach einem beschlussreichen Dezember will die Koalition offenbar nicht außer Tritt geraten. Nach APA-Informationen ist bereits Mitte Jänner eine eintägige Klausur des Regierungsteams geplant. Am Tag davor ist ein Treffen der Parteivorsitzenden Christian Stocker (ÖVP), Andreas Babler (SPÖ) und Beate Meinl-Reisinger (NEOS) in Aussicht genommen. Fix ist dieses Programm allerdings noch nicht.

Drohnenalarm in Moskau - Mehr als 300 Flüge betroffen

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Die Ukraine hat mit Drohnenangriffen auf Moskau den Flugverkehr in der russischen Hauptstadt zeitweise lahmgelegt. Auf den Flughäfen Scheremetjewo und Wnukowo waren vor Beginn der bis 11. Jänner dauernden landesweiten Feiertage und Neujahrsferien stundenlang keine Starts und Landungen möglich, wie ein Sprecher der Luftfahrtbehörde mitteilte. Wie die Staatsagentur Ria Nowosti in der Nacht auf Sonntag meldete, mussten mehr als 300 Flüge annulliert werden oder hatten Verspätung.

Erneut Löscharbeiten nach Waldbrand in Innsbruck

Innsbruck - Nach dem Brand auf der Nordkette hoch über Innsbruck, bei dem rund acht Hektar Wald betroffen waren, sind Sonntagfrüh die Löscharbeiten wieder aufgenommen worden. Der Brand sei weiter unter Kontrolle, die Lage habe sich über Nacht gebessert, sagte Marcus Wimmer von der Berufsfeuerwehr Innsbruck zur APA. Nun gehe es vor allem darum, noch Glutnester auszugraben und zu löschen. Auch das Bundesheer unterstützte die Löscharbeiten mit Hubschraubern.

Großeinsatz bei Brand in Mehrparteienhaus im Bezirk Mödling

Wiener Neudorf - Bei einem Brand in einem Mehrparteienhaus in Wiener Neudorf (Bezirk Mödling) sind die Helfer am Sonntagvormittag im Großeinsatz gestanden. Rund 150 Mitglieder von mehreren Feuerwehren rückten aus, sagte Philipp Gutlederer von Notruf NÖ zur APA. Zahlreiche Personen wurden aus dem Gebäude gerettet. Der Brand sei "unter Kontrolle", berichtete die örtliche Feuerwehr. Vier Personen wurden laut Sonja Kellner vom Roten Kreuz Niederösterreich ins Spital gebracht.

Vulkan Ätna wieder ausgebrochen

Catania - Der Vulkan Ätna auf der italienischen Mittelmeerinsel Sizilien ist wieder ausgebrochen. Es gebe Dutzende Meter hohe Lavafontänen an den Gipfelkratern, teilte das nationale italienische Institut für Geophysik und Vulkanologie (INGV) mit. Der Vulkan stoße anhaltend Asche aus. Am Nordostkrater habe es eine Serie starker Explosionen gegeben. Ein 1,8 Kilometer langer Lavastrom bewege sich in östlicher Richtung.

Wiener starb bei Autounfall in Niederösterreich

Trautmannsdorf a.d. Leitha/Wien - Ein Lenker aus Wien ist am Samstagabend nach einem Autounfall in Trautmannsdorf an der Leitha (Bezirk Bruck an der Leitha) gestorben. Der 56-Jährige war kurz nach 20.30 Uhr aus vorerst unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt. Der Mann aus Wien-Landstraße erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen, teilte die niederösterreichische Polizei am Sonntag mit.

