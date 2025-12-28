Russland droht vor Treffen von Trump und Selenskyj

Palm Beach (Florida)/Kiew (Kyjiw) - Vor dem mit Spannung erwarteten Treffen des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mit US-Präsident Donald Trump am Sonntagabend (MEZ) hat Russland mit einer Fortsetzung des Krieges gedroht. Selenskyj rief die Unterstützer der Ukraine zu mehr Druck auf Russland für eine Lösung auf. Die Ukraine tue alles, um den Krieg zu beenden, "ob es aber zu Entscheidungen kommt, hängt von den Partnern ab", teilte Selenskyj nach seiner Ankunft in den USA mit.

Drohnenalarm in Moskau - Mehr als 300 Flüge betroffen

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Die Ukraine hat mit Drohnenangriffen auf Moskau den Flugverkehr in der russischen Hauptstadt zeitweise lahmgelegt. Auf den Flughäfen Scheremetjewo und Wnukowo waren vor Beginn der bis 11. Jänner dauernden landesweiten Feiertage und Neujahrsferien stundenlang keine Starts und Landungen möglich, wie ein Sprecher der Luftfahrtbehörde mitteilte. Wie die Staatsagentur Ria Nowosti in der Nacht auf Sonntag meldete, mussten mehr als 300 Flüge annulliert werden oder hatten Verspätung.

Brigitte Bardot mit 91 Jahren gestorben

Paris - Die französische Film-Ikone Brigitte Bardot ist tot. Die frühere Schauspielerin sei im Alter von 91 Jahren gestorben, teilte ihre Stiftung am Sonntag mit. Bardot war in den 50er-Jahren mit sinnlichen Rollen zu Weltruhm gelangt. Nach dem Rückzug aus dem Filmgeschäft widmete sie ihr Leben dem Tierschutz. Umstritten war Bardot wegen rechtsradikaler politischer Äußerungen.

Österreich prüft Infos zu gefälschtem Pass in Epstein-Files

Washington/New York/Wien - Im Fall um die Veröffentlichung von Ermittlungsakten in der Affäre um den US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein prüfen die österreichischen Behörden nun Informationen zu einem mutmaßlich gefälschten österreichischen Pass. "Da der Verdacht eines strafrechtlich relevanten Sachverhalts vorliegt, wurde dies umgehend an die zuständige Stelle zur Prüfung übermittelt", bestätigte das Innenministerium einen Bericht des "Standard" (Online-Ausgabe) am Sonntag auf APA-Anfrage.

Waldbrand in Innsbruck: Bub für Feuer verantwortlich

Innsbruck - Nach dem Brand auf der Nordkette hoch über Innsbruck, bei dem rund acht Hektar Wald betroffen waren, steht nunmehr offenbar die Ursache für den Ausbruch des Feuers fest. Ein Zwölfjähriger kam am Sonntag mit seinem Vater zu einer Innsbrucker Polizeiinspektion und teilte mit, dass er dafür verantwortlich sei. Er habe am Samstag auf einer Wanderung mit seiner Familie einen pyrotechnischen Gegenstand gezündet, worauf sich ein Wiesenbrand entwickelte.

Großeinsatz bei Brand in Mehrparteienhaus im Bezirk Mödling

Wiener Neudorf - Bei einem Brand in einem Mehrparteienhaus in Wiener Neudorf (Bezirk Mödling) sind die Helfer am Sonntagvormittag im Großeinsatz gestanden. Rund 150 Mitglieder von mehreren Feuerwehren rückten aus, sagte Philipp Gutlederer von Notruf NÖ zur APA. Zahlreiche Personen wurden aus dem Gebäude gerettet. Der Brand sei "unter Kontrolle", berichtete die örtliche Feuerwehr. Vier Personen wurden laut Sonja Kellner vom Roten Kreuz Niederösterreich ins Spital gebracht.

Vulkan Ätna wieder ausgebrochen

Catania - Der Vulkan Ätna auf der italienischen Mittelmeerinsel Sizilien ist wieder ausgebrochen. Es gebe Dutzende Meter hohe Lavafontänen an den Gipfelkratern, teilte das nationale italienische Institut für Geophysik und Vulkanologie (INGV) mit. Der Vulkan stoße anhaltend Asche aus. Am Nordostkrater habe es eine Serie starker Explosionen gegeben. Ein 1,8 Kilometer langer Lavastrom bewege sich in östlicher Richtung.

