Russland droht vor Treffen von Trump und Selenskyj

Palm Beach (Florida)/Kiew (Kyjiw) - Vor dem mit Spannung erwarteten Treffen des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mit US-Präsident Donald Trump am Sonntagabend (MEZ) hat Russland mit einer Fortsetzung des Krieges gedroht. Selenskyj rief die Unterstützer der Ukraine zu mehr Druck auf Russland für eine Lösung auf. Die Ukraine tue alles, um den Krieg zu beenden, "ob es aber zu Entscheidungen kommt, hängt von den Partnern ab", teilte Selenskyj nach seiner Ankunft in den USA mit.

Drohnenalarm in Moskau - Mehr als 300 Flüge betroffen

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Die Ukraine hat mit Drohnenangriffen auf Moskau den Flugverkehr in der russischen Hauptstadt zeitweise lahmgelegt. Auf den Flughäfen Scheremetjewo und Wnukowo waren vor Beginn der bis 11. Jänner dauernden landesweiten Feiertage und Neujahrsferien stundenlang keine Starts und Landungen möglich, wie ein Sprecher der Luftfahrtbehörde mitteilte. Wie die Staatsagentur Ria Nowosti in der Nacht auf Sonntag meldete, mussten mehr als 300 Flüge annulliert werden oder hatten Verspätung.

Brigitte Bardot mit 91 Jahren gestorben

Paris - Die französische Film-Ikone Brigitte Bardot ist tot. Die frühere Schauspielerin sei im Alter von 91 Jahren gestorben, teilte ihre Stiftung am Sonntag mit. Bardot war in den 50er-Jahren mit sinnlichen Rollen zu Weltruhm gelangt. Nach dem Rückzug aus dem Filmgeschäft widmete sie ihr Leben dem Tierschutz. Umstritten war Bardot wegen rechtsradikaler politischer Äußerungen.

Österreich prüft Infos zu gefälschtem Pass in Epstein-Files

Washington/New York/Wien - Im Fall um die Veröffentlichung von Ermittlungsakten in der Affäre um den US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein prüfen die österreichischen Behörden nun Informationen zu einem mutmaßlich gefälschten österreichischen Pass. "Da der Verdacht eines strafrechtlich relevanten Sachverhalts vorliegt, wurde dies umgehend an die zuständige Stelle zur Prüfung übermittelt", bestätigte das Innenministerium einen Bericht des "Standard" (Online-Ausgabe) am Sonntag auf APA-Anfrage.

Waldbrand in Tirol: Bub verantwortlich, Arbeiten dauern an

Innsbruck - Nach dem Brand auf der Innsbrucker Nordkette am Samstag, bei dem acht Hektar Wald betroffen waren, steht nunmehr offenbar die Ursache für den Ausbruch des Feuers fest. Ein Zwölfjähriger kam am Sonntag mit seinem Vater zu einer Polizeiinspektion und teilte mit, dass er dafür verantwortlich sei. Er habe bei einer Wanderung mit seiner Familie einen pyrotechnischen Gegenstand gezündet, worauf sich ein Wiesenbrand entwickelte. Die Löscharbeiten dauerten indes noch an.

Brand in Seegrotte Hinterbrühl in Niederösterreich

Hinterbrühl - In der Seegrotte Hinterbrühl (Bezirk Mödling) ist am Sonntag ein Brand ausgebrochen. Fünf Feuerwehren rückten aus. Mehrere Atemschutztrupps suchten nach dem Brandherd, teilte das Bezirkskommando mit. Teile des Schaubergwerks waren verraucht. Es seien keine Personen in Gefahr, hieß es. Der Einsatz war am Nachmittag noch im Gange, aufgrund der langen unterirdischen Gänge handelt es sich laut Feuerwehr um langwierige Arbeiten.

Großeinsatz bei Brand in Mehrparteienhaus im Bezirk Mödling

Wiener Neudorf - Bei einem Brand in einem Mehrparteienhaus in Wiener Neudorf sind die Helfer am Sonntag im Großeinsatz gestanden. Neun Feuerwehren aus dem Bezirk Mödling mit 164 Mitgliedern rückten aus. Zahlreiche Personen wurden aus dem Gebäude gerettet. Vier Bewohner wurden leicht verletzt ins Spital gebracht, berichtete das Bezirksfeuerwehrkommando in einer Aussendung. 26 Personen wurden vorübergehend vom Roten Kreuz im nahen Kindergarten betreut. Am Nachmittag liefen Nachlöscharbeiten.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red