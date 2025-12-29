Noch offene Fragen nach Treffen zwischen Trump und Selenskyj

Palm Beach (Florida)/Kiew (Kyjiw) - Das mit Spannung erwartete Treffen von US-Präsident Donald Trump mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Florida ist trotz guter Stimmung ohne greifbare Ergebnisse zu Ende gegangen. Selbst Trump selber legte sich nicht fest, ob ein Abkommen greifbar sei. Insbesondere sind die von Russland geforderten Gebietsabtretungen im Donbass offen geblieben. Arbeitsgruppen sollen nun in den nächsten Wochen weiterverhandeln. Aus Moskau gab es verhalten positive Reaktionen.

Kurti erreicht bei Neuwahl im Kosovo fast 50 Prozent

Wien/Prishtina (Pristina) - Die Regierungspartei Vetevendosje von Ministerpräsident Albin Kurti hat die vorgezogene Parlamentswahl im Kosovo klar gewonnen. Nach Auszählung von fast allen Wahllokalen kommt die sozialdemokratische Formation auf 49,4 Prozent der Stimmen, wie die staatliche Wahlkommission in der Hauptstadt Pristina mitteilte. Damit könnte Vetevendosje zusammen mit einigen Parteien der ethnischen Minderheiten über die Regierungsmehrheit verfügen, schrieb das Portal "koha.net".

Tiefstand bei Geburten

Wien - Die Zahl der Geburten hat in Österreich weiter abgenommen. Das zeigt die vom Bundeskanzleramt am Montag veröffentlichte Studie "Familien in Zahlen". Demnach gab es 2024 nur 77.238 Geburten, womit die Zahl von 2023 noch einmal um rund 370 unterboten wurde. Zum Vergleich: 2020 waren es noch über 83.000 Geburten. Historischer Tiefstand war 2001 mit 75.458 Geburten.

2025 mehr Kunststoff- und Metallverpackungen gesammelt

Wien - Seit 1. Jänner 2025 werden österreichweit in der Gelben Tonne bzw. dem Gelben Sack Kunststoff- und Metallverpackungen gemeinsam gesammelt. Diesen Umstand findet die Mehrheit der Menschen (66 Prozent) in Österreich sehr gut bzw. gut, ergab eine Umfrage. Die Leute schätzen vor allem, dass die einheitliche Sammlung so einfach ist. Das wiederum führte von 2024 auf 2025 zu einem Sammelplus von drei Prozent, teilte die Altstoff Recycling Austria AG am Montag vor Weihnachten mit.

FPÖ in Umfragen stärker als ÖVP und SPÖ zusammen

Wien - Schaut man auf die Umfragen, fällt die Bilanz der Dreierkoalition zum Jahresende eher desaströs aus. Die einstigen Großparteien ÖVP und SPÖ erreichen im APA-Wahltrend, der Umfragen der letzten fünf Wochen berücksichtigt und nach Aktualität gewichtet, mit 18,9 bzw. 18 Prozent nicht einmal zusammen die Zustimmungswerte der FPÖ. Diese konnte ihren Vorsprung seit Amtsantritt der Regierung weiter ausbauen. Nur den NEOS scheint die Regierungsbeteiligung bisher nicht zu schaden.

Spritpreiserhöhungen weiter nur mittags erlaubt

Wien - Preiserhöhungen für Treibstoffe werden auch in den kommenden drei Jahren nur einmal täglich, nämlich um 12 Uhr mittags, vorgenommen werden können. Senkungen bleiben hingegen jederzeit möglich. Die entsprechende Spritpreisverordnung, die mit Jahresende ausgelaufen wäre, wurde nun von Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) bis Ende 2028 verlängert. Mit dieser Maßnahme sichere man stabile Regeln, stärke den Wettbewerb und halte die Preise spürbar niedriger.

OeNB-Gouverneur Kocher fordert Umdenken bei Mercosur

Wien - OeNB-Gouverneur Martin Kocher plädiert nach der verschobenen Unterzeichnung des EU-Mercosur-Pakts für ein Umdenken in der heimischen Politik. "Als kleines, exportorientiertes Land können wir es uns eigentlich nicht leisten, auf eine solche Chance zu verzichten", sagte er im Gespräch mit der APA. Seit 2019, als sich Österreich parlamentarisch auf ein Veto in Brüssel festlegte, sei einiges geschehen. "Das ist nicht mehr dasselbe Abkommen wie damals", argumentierte Kocher.

Digitales Dänemark hängt seine letzten Briefkästen ab

Kopenhagen - Wer noch eine letzte Ansichtskarte aus dem winterlichen Kopenhagen-Urlaub in einen der öffentlichen roten Briefkästen werfen möchte, muss sich beeilen. Als wohl erstes Land Europas stellt das hoch digitalisierte Dänemark in diesen Tagen die öffentliche Briefzustellung ein und entfernt sämtliche Briefkästen aus dem Stadtbild. Das Privatunternehmen Dao hält aber die Briefzustellung aufrecht.

