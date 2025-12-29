Waldbrand auf Innsbrucker Nordkette: Finale Löscharbeiten

Innsbruck - Nach dem Brand auf der Nordkette hoch über Innsbruck, bei dem rund acht Hektar Wald betroffen waren, sind am Montag finale Löscharbeiten aufgenommen worden. "Es wird wieder Löschwasser ins Gelände geflogen und Mannschaften sind am Weg", sagte Einsatzleiter Andreas Friedl von der Innsbrucker Feuerwehr der APA. In der Früh habe man die Lage mit Hubschrauber und Drohne erkundet, es gebe "einige Glutnester". Wann "Brand aus" gegeben werden könne, sei seriös nicht abzuschätzen.

Noch offene Fragen nach Treffen zwischen Trump und Selenskyj

Palm Beach (Florida)/Kiew (Kyjiw) - Das mit Spannung erwartete Treffen von US-Präsident Donald Trump mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Florida ist trotz guter Stimmung ohne greifbare Ergebnisse zu Ende gegangen. Selbst Trump selber legte sich nicht fest, ob ein Abkommen greifbar sei. Insbesondere sind die von Russland geforderten Gebietsabtretungen im Donbass offen geblieben. Arbeitsgruppen sollen nun in den nächsten Wochen weiterverhandeln. Aus Moskau gab es verhalten positive Reaktionen.

Kurti erreicht bei Neuwahl im Kosovo fast 50 Prozent

Wien/Prishtina (Pristina) - Die Regierungspartei Vetevendosje von Ministerpräsident Albin Kurti hat die vorgezogene Parlamentswahl im Kosovo klar gewonnen. Nach Auszählung von fast allen Wahllokalen kommt die sozialdemokratische Formation auf 49,4 Prozent der Stimmen, wie die staatliche Wahlkommission in der Hauptstadt Pristina mitteilte. Damit könnte Vetevendosje zusammen mit einigen Parteien der ethnischen Minderheiten über die Regierungsmehrheit verfügen, schrieb das Portal "koha.net".

Tiefstand bei Geburten

Wien - Die Zahl der Geburten hat in Österreich weiter abgenommen. Das zeigt die vom Bundeskanzleramt am Montag veröffentlichte Studie "Familien in Zahlen". Demnach gab es 2024 nur 77.238 Geburten, womit die Zahl von 2023 noch einmal um rund 370 unterboten wurde. Zum Vergleich: 2020 waren es noch über 83.000 Geburten. Historischer Tiefstand war 2001 mit 75.458 Geburten.

2025 mehr Kunststoff- und Metallverpackungen gesammelt

Wien - Seit 1. Jänner 2025 werden österreichweit in der Gelben Tonne bzw. dem Gelben Sack Kunststoff- und Metallverpackungen gemeinsam gesammelt. Diesen Umstand findet die Mehrheit der Menschen (66 Prozent) in Österreich sehr gut bzw. gut, ergab eine Umfrage. Die Leute schätzen vor allem, dass die einheitliche Sammlung so einfach ist. Das wiederum führte von 2024 auf 2025 zu einem Sammelplus von drei Prozent, teilte die Altstoff Recycling Austria AG am Montag vor Weihnachten mit.

FPÖ in Umfragen stärker als ÖVP und SPÖ zusammen

Wien - Schaut man auf die Umfragen, fällt die Bilanz der Dreierkoalition zum Jahresende eher desaströs aus. Die einstigen Großparteien ÖVP und SPÖ erreichen im APA-Wahltrend, der Umfragen der letzten fünf Wochen berücksichtigt und nach Aktualität gewichtet, mit 18,9 bzw. 18 Prozent nicht einmal zusammen die Zustimmungswerte der FPÖ. Diese konnte ihren Vorsprung seit Amtsantritt der Regierung weiter ausbauen. Nur den NEOS scheint die Regierungsbeteiligung bisher nicht zu schaden.

Große Militärübung Chinas rund um Taiwan

Taipeh/Peking - China hat erneut eine großangelegte Militärübung rund um Taiwan begonnen. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua unter Berufung auf das chinesische Militär berichtete, habe das Manöver "Mission Gerechtigkeit 2025" begonnen. Geübt werde in Luft- und Seegebieten rund um Taiwan. Im Fokus stünden Patrouillen zur Gefechtsbereitschaft, das Erlangen umfassender Überlegenheit sowie die Blockade wichtiger Häfen und Gebiete. Die Regierung in Taipeh protestierte scharf.

Ermittlung nach Brand in Seegrotte Hinterbrühl

Hinterbrühl - Nach einem Brand am Sonntag in der Seegrotte Hinterbrühl (Bezirk Mödling) sind am Montag Ermittlungen des Landeskriminalamts zur Ursache gelaufen. Die Feuerwehr hatte verschmorte Werkzeugakkus entdeckt. Die Batterien wurden abgelöscht und in Wasserkübeln ins Freie gebracht. In Folge wurde der Rauch mithilfe von Spezialgeräten aus den Stollen entfernt. Rund 110 Mitglieder von acht Feuerwehren standen laut Bezirkskommando im Einsatz. Ein Mitarbeiter wurde leicht verletzt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red