Wichtige Fragen nach Ukraine-Treffen offen

Washington - Nach dem Treffen von US-Präsident Donald Trump am Sonntag (Ortszeit) mit dem ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj in Florida bleiben wichtige Fragen auf dem Wege zum Frieden zwischen Russland und der Ukraine offen. Trump sprach von "großen Fortschritten". Selenskyj gab sich skeptischer. Keine Einigung gibt es laut Selenskyj etwa zur Zukunft der von beiden Kriegsparteien beanspruchten Industrieregion Donbass und des größten europäischen Atomkraftwerks Saporischschja.

Waldbrand auf Innsbrucker Nordkette: Vorläufig "Brand aus"

Innsbruck - Nach dem Brand auf der Nordkette hoch über Innsbruck ist vorläufig "Brand aus" gegeben worden, sagte Innsbrucks Bürgermeister Johannes Anzengruber (JA - Jetzt Innsbruck) der APA. Endgültig könne dies voraussichtlich nach einem Drohnenflug mit Wärmebildkamera Dienstagfrüh bestätigt werden. Im Zuge von Nachlöscharbeiten waren zuvor am Montag alle identifizierten noch verbliebenen Glutnester gelöscht worden. Indes wurde für Nordtirol ein Pyrotechnik-Verbot in Wäldern verordnet.

Interpol-Fahndungsaktion führte zu 85 Festnahmen

Lyon - Bei einer von Interpol koordinierten Fahndungsaktion in Lateinamerika, der Karibik und Europa sind 85 international gesuchte Menschen festgenommen worden. Ermittlerinnen und Ermittler aus 17 Ländern arbeiteten zusammen, um die gefährlichsten Flüchtigen zu identifizieren, die wegen Gewaltverbrechen oder Verbindungen zu länderübergreifenden organisierten Verbrechen gesucht werden, wie Interpol in Lyon mitteilte. Die sechsmonatige Operation lief demnach von Juni bis November.

Sternsinger besuchten neuen Erzbischof

Wien - Mit einem feierlichen Besuch im Erzbischöflichen Palais in Wien hat das Sternsingen am 29. Dezember einen ersten offiziellen Höhepunkt erlebt. Sternsinger aus der Pfarre Gersthof überbrachten dem ernannten Erzbischof von Wien, Josef Grünwidl, die weihnachtliche Friedensbotschaft und den Segen für das neue Jahr. Kardinal Christoph Schönborn konnte krankheitsbedingt nicht teilnehmen. Die Sternsingerinnen und Sternsinger wünschen ihm gute und rasche Genesung.

Räuber nach Taxi-Überfall durch Fingerabdrücke entlarvt

Kalsdorf - Fingerabdrücke haben zur Festnahme eines Mannes geführt, der am 21. Dezember in Kalsdorf südlich von Graz eine Taxifahrerin überfallen hatte. Der vorerst Unbekannte hatte die 58-Jährige in der Früh mit einer Pistole bedroht. Sie konnte allerdings flüchten. Mit Hilfe der Fingerabdrücke kamen die Ermittler im Vergleich auf einen 30-jährigen Afghanen. Die Überfallene erkannte den Mann wieder. Er wurde am vergangenen Samstagabend bei den Marktständen Lendplatz in Graz geschnappt.

Deutsche Bahn plant 2026 Netzinvestitionen von 23 Mrd. Euro

Berlin - Über 23 Milliarden Euro will die Deutsche Bahn nächstes Jahr in die Modernisierung des Schienennetzes stecken - so viel wie noch nie. "Mehr als die Hälfte des Geldes fließt in das Bestandsnetz", sagte der Chef des für die Infrastruktur zuständigen Bahn-Unternehmens DB InfraGo, Philipp Nagl, der Deutschen Presse-Agentur. "Die weiteren Mittel gehen in die Digitalisierung, in den Neu- und Ausbau, in kleine und mittlere Maßnahmen, die Bahnhöfe und eine Reihe kleinerer Themen."

Thailand wirft Kambodscha Bruch von Waffenruhe vor

Bangkok/Phnom Penh - Zwei Tage nach der Einigung auf eine Waffenruhe hat die thailändische Armee den kambodschanischen Streitkräften einen Bruch der Vereinbarung vorgeworfen. "Mehr als 250 Drohnen" seien Sonntagabend von Kambodscha aus in das thailändische Gebiet eingedrungen, erklärte die thailändische Armee am Montag. "Solche Handlungen sind eine Provokation" und mit dem Waffenruhe-Abkommen "unvereinbar", fügte die Armee hinzu.

Akku löste Brand in Seegrotte Hinterbrühl aus

Hinterbrühl - Nach einem Brand am Sonntagnachmittag in der Seegrotte Hinterbrühl (Bezirk Mödling) hat das Landeskriminalamt Niederösterreich am Montag die Brandursache ermittelt. "Ein Akku hat umgesetzt", teilte Polizeisprecher Stefan Loidl auf APA-Anfrage mit. Die Feuerwehr hatte die verschmorten Werkzeugakkus abgelöscht und in Wasserkübeln ins Freie gebracht. Ein Mitarbeiter wurde leicht verletzt. Rund 110 Mitglieder von acht Feuerwehren standen laut Bezirkskommando im Einsatz.

Wiener Börse (Nachmittag) - Leitindex ATX dreht ins Plus

Wien - Der Wiener Aktienmarkt bewegte sich am Nachmittag weiter leicht im positiven Bereich. Der Wiener Leitindex war bei 5.249,0 Punkten knappe 0,03 Prozent im Plus. Der marktbreitere ATX Prime tendierte um 0,04 Prozent aufwärts auf 2.605,5 Einheiten. Informationen zu Börseunternehmen waren heute Mangelware. Laut Experten haben nämlich viele Investoren ihre Bücher für dieses Jahr bereits geschlossen. International nennenswerte Konjunkturdaten standen heute nicht an.

