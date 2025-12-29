Wichtige Fragen nach Ukraine-Treffen offen

Washington - Nach dem Treffen von US-Präsident Donald Trump am Sonntag (Ortszeit) mit dem ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj in Florida bleiben wichtige Fragen auf dem Wege zum Frieden zwischen Russland und der Ukraine offen. Trump sprach von "großen Fortschritten". Selenskyj gab sich skeptischer. Keine Einigung gibt es laut Selenskyj etwa zur Zukunft der von beiden Kriegsparteien beanspruchten Industrieregion Donbass und des größten europäischen Atomkraftwerks Saporischschja.

Waldbrand auf Innsbrucker Nordkette: Vorläufig "Brand aus"

Innsbruck - Nach dem Brand auf der Nordkette hoch über Innsbruck ist vorläufig "Brand aus" gegeben worden, sagte Innsbrucks Bürgermeister Johannes Anzengruber (JA - Jetzt Innsbruck) der APA. Endgültig könne dies voraussichtlich nach einem Drohnenflug mit Wärmebildkamera Dienstagfrüh bestätigt werden. Im Zuge von Nachlöscharbeiten waren zuvor am Montag alle identifizierten noch verbliebenen Glutnester gelöscht worden. Indes wurde für Nordtirol ein Pyrotechnik-Verbot in Wäldern verordnet.

Nach Hochwasser in Südspanien schon drei Todesopfer

Madrid - Nach schweren Überschwemmungen infolge heftiger Regenfälle im Süden Spaniens ist die Zahl der Todesopfer auf drei gestiegen. Wie die Behörden mitteilten, wurden am Montag in der Nähe von Granada sowie in der Provinz M�laga die Leichen von zwei Männern gefunden. Am Sonntag war bereits der Tod eines Mannes durch das Hochwasser gemeldet worden.

Interpol-Fahndungsaktion führte zu 85 Festnahmen

Lyon - Bei einer von Interpol koordinierten Fahndungsaktion in Lateinamerika, der Karibik und Europa sind 85 international gesuchte Menschen festgenommen worden. Ermittlerinnen und Ermittler aus 17 Ländern arbeiteten zusammen, um die gefährlichsten Flüchtigen zu identifizieren, die wegen Gewaltverbrechen oder Verbindungen zu länderübergreifenden organisierten Verbrechen gesucht werden, wie Interpol in Lyon mitteilte. Die sechsmonatige Operation lief demnach von Juni bis November.

Bankeinbrecher bohren in Deutschland Tresorraum auf

Gelsenkirchen - In der deutschen Stadt Gelsenkirchen sind Unbekannte in eine Bank eingebrochen und haben Wertschließfächer durchsucht. Nach Polizeiangaben gelangten die Täter mit Hilfe eines großen Bohrers durch ein Loch in den Tresorraum. Kurz nach Bekanntwerden des Einbruchs kamen etwa 200 Personen zu der Sparkassen-Filiale, um Informationen zu erhalten, wie ein Reporter der Deutschen Presse-Agentur (dpa) beobachtete. Die Straftat war Montagfrüh durch einen Brandmeldealarm entdeckt worden.

Räuber nach Taxi-Überfall durch Fingerabdrücke entlarvt

Kalsdorf - Fingerabdrücke haben zur Festnahme eines Mannes geführt, der am 21. Dezember in Kalsdorf südlich von Graz eine Taxifahrerin überfallen hatte. Der vorerst Unbekannte hatte die 58-Jährige in der Früh mit einer Pistole bedroht. Sie konnte allerdings flüchten. Mit Hilfe der Fingerabdrücke kamen die Ermittler im Vergleich auf einen 30-jährigen Afghanen. Die Überfallene erkannte den Mann wieder. Er wurde am vergangenen Samstagabend bei den Marktständen Lendplatz in Graz geschnappt.

Deutsche Bahn plant 2026 Netzinvestitionen von 23 Mrd. Euro

Berlin - Über 23 Milliarden Euro will die Deutsche Bahn nächstes Jahr in die Modernisierung des Schienennetzes stecken - so viel wie noch nie. "Mehr als die Hälfte des Geldes fließt in das Bestandsnetz", sagte der Chef des für die Infrastruktur zuständigen Bahn-Unternehmens DB InfraGo, Philipp Nagl, der Deutschen Presse-Agentur. "Die weiteren Mittel gehen in die Digitalisierung, in den Neu- und Ausbau, in kleine und mittlere Maßnahmen, die Bahnhöfe und eine Reihe kleinerer Themen."

Thailand wirft Kambodscha Bruch von Waffenruhe vor

Bangkok/Phnom Penh - Zwei Tage nach der Einigung auf eine Waffenruhe hat die thailändische Armee den kambodschanischen Streitkräften einen Bruch der Vereinbarung vorgeworfen. "Mehr als 250 Drohnen" seien Sonntagabend von Kambodscha aus in das thailändische Gebiet eingedrungen, erklärte die thailändische Armee am Montag. "Solche Handlungen sind eine Provokation" und mit dem Waffenruhe-Abkommen "unvereinbar", fügte die Armee hinzu.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red