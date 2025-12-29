Wichtige Fragen nach Ukraine-Treffen offen

Washington - Nach dem Treffen von US-Präsident Donald Trump am Sonntag (Ortszeit) mit dem ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj in Florida bleiben wichtige Fragen auf dem Wege zum Frieden zwischen Russland und der Ukraine offen. Trump sprach von "großen Fortschritten". Selenskyj gab sich skeptischer. Keine Einigung gibt es laut Selenskyj etwa zur Zukunft der von beiden Kriegsparteien beanspruchten Industrieregion Donbass und des größten europäischen Atomkraftwerks Saporischschja.

Waldbrand auf Innsbrucker Nordkette: Vorläufig "Brand aus"

Innsbruck - Nach dem Brand auf der Nordkette hoch über Innsbruck ist vorläufig "Brand aus" gegeben worden, sagte Innsbrucks Bürgermeister Johannes Anzengruber (JA - Jetzt Innsbruck) der APA. Endgültig könne dies voraussichtlich nach einem Drohnenflug mit Wärmebildkamera Dienstagfrüh bestätigt werden. Im Zuge von Nachlöscharbeiten waren zuvor am Montag alle identifizierten noch verbliebenen Glutnester gelöscht worden. Indes wurde für Nordtirol ein Pyrotechnik-Verbot in Wäldern verordnet.

Wintersturm verschärft Leid der Menschen in Gaza

Gaza - Ein heftiger Wintersturm hat das Leid für Hunderttausende Palästinenser im weitgehend kriegszerstörten Gazastreifen weiter verschärft. In viele der Zelte, in denen die nach zwei Jahren Krieg geschwächten Menschen Schutz vor Kälte und Regen suchen, drang Wasser ein und manche wurden von Sturmböen zerrissen, wie die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa berichtete. Nach Angaben des Zivilschutzes kamen eine Frau und ein Kind ums Leben.

Trump trifft Netanyahu zu Gespräch über Gaza

Washington - Der israelische Regierungschef Benjamin Netanyahu wird am Montag von US-Präsident Donald Trump zu Gesprächen über die Waffenruhe im Gazastreifen und über den Iran in den USA empfangen. Das Treffen in Trumps Privatresidenz Mar-a-Lago in Florida war für 13.00 Uhr (Ortszeit, 19.00 Uhr MEZ) geplant. Medienberichten und Experten zufolge ist die US-Regierung zunehmend "frustriert" über eine empfundene Verzögerung des Friedensprozesses im Gazastreifen durch Netanyahu.

Sternsinger besuchten neuen Erzbischof und den Bundeskanzler

Wien - Mit einem feierlichen Besuch im Erzbischöflichen Palais in Wien hat das Sternsingen am 29. Dezember einen ersten offiziellen Höhepunkt erlebt. Sternsinger aus der Pfarre Gersthof überbrachten dem ernannten Erzbischof von Wien, Josef Grünwidl, die weihnachtliche Friedensbotschaft und den Segen für das neue Jahr. Kardinal Christoph Schönborn konnte krankheitsbedingt nicht teilnehmen. Am Montagnachmittag folgte ein Besuch bei Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP).

Nach Hochwasser in Südspanien schon drei Todesopfer

Madrid - Nach schweren Überschwemmungen infolge heftiger Regenfälle im Süden Spaniens ist die Zahl der Todesopfer auf drei gestiegen. Wie die Behörden mitteilten, wurden am Montag in der Nähe von Granada sowie in der Provinz M�laga die Leichen von zwei Männern gefunden. Am Sonntag war bereits der Tod eines Mannes durch das Hochwasser gemeldet worden.

Interpol-Fahndungsaktion führte zu 85 Festnahmen

Lyon - Bei einer von Interpol koordinierten Fahndungsaktion in Lateinamerika, der Karibik und Europa sind 85 international gesuchte Menschen festgenommen worden. Ermittlerinnen und Ermittler aus 17 Ländern arbeiteten zusammen, um die gefährlichsten Flüchtigen zu identifizieren, die wegen Gewaltverbrechen oder Verbindungen zu länderübergreifenden organisierten Verbrechen gesucht werden, wie Interpol in Lyon mitteilte. Die sechsmonatige Operation lief demnach von Juni bis November.

Bankeinbrecher bohren in Deutschland Tresorraum auf

Gelsenkirchen - In der deutschen Stadt Gelsenkirchen sind Unbekannte in eine Bank eingebrochen und haben Wertschließfächer durchsucht. Nach Polizeiangaben gelangten die Täter mit Hilfe eines großen Bohrers durch ein Loch in den Tresorraum. Kurz nach Bekanntwerden des Einbruchs kamen etwa 200 Personen zu der Sparkassen-Filiale, um Informationen zu erhalten, wie ein Reporter der Deutschen Presse-Agentur (dpa) beobachtete. Die Straftat war Montagfrüh durch einen Brandmeldealarm entdeckt worden.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red