Tschofenig bei überlegenem Prevc-Sieg Zweiter

Oberstdorf - Titelverteidiger Daniel Tschofenig hat sich am Montag beim Auftakt der Vierschanzen-Tournee nur dem überlegenen Weltcup-Dominator Domen Prevc beugen müssen. Der favorisierte Slowene verwies den Kärntner um 17,5 Punkte auf den zweiten Rang. Der ursprünglich ex aequo mit Tschofenig klassierte Slowene Timi Zajc wurde disqualifiziert, weil die Beinlänge seines Anzugs um 3 mm zu lang war. Somit wurde der Deutsche Felix Hoffmann hauchdünn vor Jan Hörl Dritter.

Wichtige Fragen nach Ukraine-Treffen offen

Washington - Nach dem Treffen von US-Präsident Donald Trump am Sonntag (Ortszeit) mit dem ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj in Florida bleiben wichtige Fragen auf dem Wege zum Frieden zwischen Russland und der Ukraine offen. Trump sprach von "großen Fortschritten". Selenskyj gab sich skeptischer. Keine Einigung gibt es laut Selenskyj etwa zur Zukunft der von beiden Kriegsparteien beanspruchten Industrieregion Donbass und des größten europäischen Atomkraftwerks Saporischschja.

Russland wirft Ukraine Angriff auf Putin-Residenz vor

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Ukraine soll nach Angaben des russischen Außenministers Sergej Lawrow versucht haben, eine Residenz des russischen Präsidenten Wladimir Putin in der Provinz anzugreifen. Die russische Flugabwehr habe in der Nacht auf Montag alle Drohnen zerstört, es gebe keine Schäden oder Verletzte. Mitten in den laufenden Verhandlungen zu einer Beendigung des Krieges in der Ukraine werde Russland seine Position überdenken müssen, sagte der Minister am Montag in Moskau.

Waldbrand auf Innsbrucker Nordkette: Vorläufig "Brand aus"

Innsbruck - Nach dem Brand auf der Nordkette hoch über Innsbruck ist vorläufig "Brand aus" gegeben worden, sagte Innsbrucks Bürgermeister Johannes Anzengruber (JA - Jetzt Innsbruck) der APA. Endgültig könne dies voraussichtlich nach einem Drohnenflug mit Wärmebildkamera Dienstagfrüh bestätigt werden. Im Zuge von Nachlöscharbeiten waren zuvor am Montag alle identifizierten noch verbliebenen Glutnester gelöscht worden. Indes wurde für Nordtirol ein Pyrotechnik-Verbot in Wäldern verordnet.

Wintersturm verschärft Leid der Menschen in Gaza

Gaza - Ein heftiger Wintersturm hat das Leid für Hunderttausende Palästinenser im weitgehend kriegszerstörten Gazastreifen weiter verschärft. In viele der Zelte, in denen die nach zwei Jahren Krieg geschwächten Menschen Schutz vor Kälte und Regen suchen, drang Wasser ein und manche wurden von Sturmböen zerrissen, wie die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa berichtete. Nach Angaben des Zivilschutzes kamen eine Frau und ein Kind ums Leben.

Trump trifft Netanyahu zu Gespräch über Gaza

Washington - Der israelische Regierungschef Benjamin Netanyahu wird am Montag von US-Präsident Donald Trump zu Gesprächen über die Waffenruhe im Gazastreifen und über den Iran in den USA empfangen. Das Treffen in Trumps Privatresidenz Mar-a-Lago in Florida war für 13.00 Uhr (Ortszeit, 19.00 Uhr MEZ) geplant. Medienberichten und Experten zufolge ist die US-Regierung zunehmend "frustriert" über eine empfundene Verzögerung des Friedensprozesses im Gazastreifen durch Netanyahu.

Sternsinger besuchten neuen Erzbischof und den Bundeskanzler

Wien - Mit einem feierlichen Besuch im Erzbischöflichen Palais in Wien hat das Sternsingen am 29. Dezember einen ersten offiziellen Höhepunkt erlebt. Sternsinger aus der Pfarre Gersthof überbrachten dem ernannten Erzbischof von Wien, Josef Grünwidl, die weihnachtliche Friedensbotschaft und den Segen für das neue Jahr. Kardinal Christoph Schönborn konnte krankheitsbedingt nicht teilnehmen. Am Montagnachmittag folgte ein Besuch bei Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP).

Nach Hochwasser in Südspanien schon drei Todesopfer

Madrid - Nach schweren Überschwemmungen infolge heftiger Regenfälle im Süden Spaniens ist die Zahl der Todesopfer auf drei gestiegen. Wie die Behörden mitteilten, wurden am Montag in der Nähe von Granada sowie in der Provinz M�laga die Leichen von zwei Männern gefunden. Am Sonntag war bereits der Tod eines Mannes durch das Hochwasser gemeldet worden.

