Trump bestätigt US-Angriff in Venezuela

Palm Beach (Florida)/Caracas - Die USA haben einen angeblichen "Drogenumschlagplatz" in Venezuela angegriffen. "Es gab eine große Explosion im Hafengebiet, wo die Boote mit Drogen beladen werden", die Anlage sei zerstört worden, sagte US-Präsident Donald Trump am Montag in seiner Residenz Mar-a-Lago in Florida. Es könnte sich damit um den ersten Angriff an Land seit Beginn des Einsatzes der US-Armee gegen Boote angeblicher Drogenschmuggler in der Karibik und im Ostpazifik handeln.

Tschofenig bei überlegenem Prevc-Sieg Zweiter

Oberstdorf - Titelverteidiger Daniel Tschofenig hat sich am Montag beim Auftakt der Vierschanzentournee in Oberstdorf nur dem überlegenen Weltcup-Dominator Domen Prevc beugen müssen. Der favorisierte Slowene verwies den Kärntner um 17,5 Punkte auf den zweiten Rang. Der ursprünglich ex aequo mit Tschofenig klassierte Slowene Timi Zajc wurde disqualifiziert, weil die Beinlänge seines Anzugs um 3 mm zu lang war. Somit wurde der Deutsche Felix Hoffmann hauchdünn vor Jan Hörl Dritter.

Netanyahu bei Trump zu Gespräch über Gaza

Washington/Palm Beach (Florida) - US-Präsident Donald Trump hat den israelischen Regierungschef Benjamin Netanyahu am Montag zu einem Gespräch über die Waffenruhe im Gazastreifen in seiner Privatresidenz Mar-a-Lago in Florida empfangen. Zum Auftakt des Treffens bekräftigte Trump seine Forderung nach einer Entwaffnung der radikalislamischen Hamas. Die radikalislamische Palästinenserorganisation hatte kurz zuvor betont, dass sie ihre Waffen nicht abgeben werde.

Russland wirft Ukraine Angriff auf Putin-Residenz vor

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Ukraine soll nach Angaben des russischen Außenministers Sergej Lawrow versucht haben, eine Residenz des russischen Präsidenten Wladimir Putin in der Provinz anzugreifen. Die russische Flugabwehr habe in der Nacht auf Montag alle Drohnen zerstört, es gebe keine Schäden oder Verletzte. Mitten in den laufenden Verhandlungen zu einer Beendigung des Krieges in der Ukraine werde Russland seine Position überdenken müssen, sagte der Minister am Montag in Moskau.

Proteste im Iran wegen Wirtschaftskrise

Teheran - In mehreren Geschäftsvierteln Teherans haben die Proteste gegen die desolate wirtschaftliche Lage am Montag den zweiten Tag in Folge angehalten. Augenzeugen berichteten, Hunderte Ladenbesitzer hätten ihre Geschäfte in der iranischen Hauptstadt geschlossen und andere aufgefordert, sich den Protesten anzuschließen. Die Proteste hatten am Sonntag begonnen, nachdem die Landeswährung Rial innerhalb weniger Stunden auf ein neues Rekordtief gefallen war.

Hubschrauber-Zusammenstoß in den USA

Washington - Im US-Bundesstaat New Jersey sind zwei Hubschrauber kurz nach Abflug von einem lokalen Flugplatz zusammengestoßen und abgestürzt. Ein Pilot (71) starb bei dem Unfall im Atlantic County am Sonntag (Ortszeit) direkt am Unglücksort. Der Pilot (65) des anderen Helikopters war schwer verletzt in ein Krankenhaus transportiert und dort später für tot erklärt worden, wie US-Medien unter Berufung auf Einsatzkräfte und die Luftfahrtbehörde FAA berichteten.

Lettland stellt Grenzzaun zu Russland fertig

Riga - Lettland hat seine Ostgrenze zu Russland dauerhaft mit einem Zaun befestigt. Nach Angaben der staatlichen Immobilienverwaltung wurden die letzten fertiggestellten Abschnitte offiziell übergeben. Ein veröffentlichtes Video zeigte einen mit Stacheldraht verstärkten Schutzzaun, neben dem Patrouillenwege auf dem Grenzstreifen verlaufen. Damit gebe es auf einer Länge von rund 280 Kilometern eine durchgehende Barriere, teilte die Behörde des baltischen EU- und NATO-Landes mit.

