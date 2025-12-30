Trump bestätigt US-Angriff in Venezuela

Palm Beach (Florida)/Caracas - Die USA haben einen angeblichen "Drogenumschlagplatz" in Venezuela angegriffen. "Es gab eine große Explosion im Hafengebiet, wo die Boote mit Drogen beladen werden", die Anlage sei zerstört worden, sagte US-Präsident Donald Trump am Montag in seiner Residenz Mar-a-Lago in Florida. Es könnte sich damit um den ersten Angriff an Land seit Beginn des Einsatzes der US-Armee gegen Boote angeblicher Drogenschmuggler in der Karibik und im Ostpazifik handeln.

Mietpreisbremsen bringen laut Babler Millionenersparnis

Wien - Die heuer beschlossenen Mietpreisbremsen bringen nach Ansicht des für Wohnen zuständigen Ministers Andreas Babler (SPÖ) deutliche Entlastungen bei den Wohnkosten. Aktuellen Berechnungen der Mietervereinigung Österreich (MVÖ) zufolge sparen sich Mieterinnen und Mieter 2025 und 2026 insgesamt rund 311 Mio. Euro durch die Maßnahmen, wie die SPÖ zum Jahresende mitteilte. Mit dem neuen Mietrechtspaket wird im kommenden Jahr erstmals auch in Preise ungeregelter Mieten eingegriffen.

Sporrer: "Von Anlassgesetzgebung halte ich gar nichts"

Wien - Seit neun Monaten ist Anna Sporrer (SPÖ) als Justizministerin im Amt. Mit der Einigung auf eine Bundesstaatsanwaltschaft und der Messenger-Überwachung wurden seither zwei große Brocken angegangen. Zuletzt war die Diskussion um die Verschärfung des Sexualstrafrechts vorherrschend. Ihre Forderung nach "Nur Ja heißt Ja" habe aber nichts mit dem Freispruch im sogenannten "Fall Anna" zu tun, betonte Sporrer im Gespräch mit der APA. "Von Anlassgesetzgebung halte ich gar nichts."

Netanyahu bei Trump zu Gespräch über Gaza

Washington/Palm Beach (Florida) - US-Präsident Donald Trump hat Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu am Montag in seiner Privatresidenz Mar-a-Lago zum Gespräch über die Waffenruhe im Gazastreifen empfangen. Trump drängte auf die Entwaffnung der radikalislamischen Hamas. Diese hatte kurz zuvor erklärt, sie werde die Waffen nicht abgeben. Trump drohte mit harten Konsequenzen. Dem Iran drohte er mit einem weiteren Militärschlag, sollte das Raketen- oder Atomwaffenprogramm wieder aufgenommen werden.

EY: Start-up-Finanzierungen in Österreich brachen weiter ein

Wien - Österreichs Start-ups haben 2025 laut EY Start-up-Barometer 253 Mio. Euro an Finanzierungen erhalten und damit um 56 Prozent weniger als 2024. Die Zahl der Finanzierungsrunden war mit 148 nahezu stabil (2024: 151). "Die Zahlen zeigen unmissverständlich, dass sich das österreichische Start-up-Ökosystem weiter abschwächt", sagt Florian Haas, Head of Start-up bei EY Österreich. "Nach bereits drei Jahren rückläufiger Finanzierungsaktivität ist 2025 ein neuer Tiefpunkt erreicht."

Proteste im Iran wegen Wirtschaftskrise

Teheran - In mehreren Geschäftsvierteln Teherans haben die Proteste gegen die desolate wirtschaftliche Lage am Montag den zweiten Tag in Folge angehalten. Augenzeugen berichteten, Hunderte Ladenbesitzer hätten ihre Geschäfte in der iranischen Hauptstadt geschlossen und andere aufgefordert, sich den Protesten anzuschließen. Die Proteste hatten am Sonntag begonnen, nachdem die Landeswährung Rial innerhalb weniger Stunden auf ein neues Rekordtief gefallen war.

