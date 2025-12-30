Trump bestätigt US-Angriff in Venezuela

Palm Beach (Florida)/Caracas - Die USA haben einen angeblichen "Drogenumschlagplatz" in Venezuela angegriffen. "Es gab eine große Explosion im Hafengebiet, wo die Boote mit Drogen beladen werden", die Anlage sei zerstört worden, sagte US-Präsident Donald Trump am Montag in seiner Residenz Mar-a-Lago in Florida. Es könnte sich damit um den ersten Angriff an Land seit Beginn des Einsatzes der US-Armee gegen Boote angeblicher Drogenschmuggler in der Karibik und im Ostpazifik handeln.

Klimawandel machte Extremwetter viel wahrscheinlicher

London - Viele Extremwetterereignisse des vergangenen Jahres sind einem Bericht zufolge durch den Klimawandel wahrscheinlicher geworden oder besonders stark ausgefallen. Die Erderwärmung bringe schon heute Millionen Menschen an die Grenzen der Anpassungsfähigkeit, betont die wissenschaftliche Initiative World Weather Attribution (WWA) in ihrem Jahresbericht für 2025. Zum dritten Mal in Folge wird die Marke von 1,5 Grad Celsius gegenüber der vorindustriellen Zeit überschritten.

Pkw prallt in Tirol gegen Zugmaschine - Zwei Tote

Prutz - Ein 17-jähriger Pkw-Lenker und sein 18-jähriger Beifahrer sind Montagabend bei einem Unfall auf der Reschenstraße (B180) in Prutz in Tirol (Bezirk Landeck) ums Leben gekommen. Das Auto war in einer lang gezogenen Linkskurve ins Schleudern und auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort prallte es gegen eine entgegenkommende Zugmaschine und kam entgegen der Fahrtrichtung zum Stillstand.

Mietpreisbremsen bringen laut Babler Millionenersparnis

Wien - Die heuer beschlossenen Mietpreisbremsen bringen nach Ansicht des für Wohnen zuständigen Ministers Andreas Babler (SPÖ) deutliche Entlastungen bei den Wohnkosten. Aktuellen Berechnungen der Mietervereinigung Österreich (MVÖ) zufolge sparen sich Mieterinnen und Mieter 2025 und 2026 insgesamt rund 311 Mio. Euro durch die Maßnahmen, wie die SPÖ zum Jahresende mitteilte. Mit dem neuen Mietrechtspaket wird im kommenden Jahr erstmals auch in Preise ungeregelter Mieten eingegriffen.

Trump droht dem Iran und der Hamas

Washington/Palm Beach (Florida) - US-Präsident Donald Trump hat Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu am Montag in seiner Privatresidenz Mar-a-Lago zum Gespräch über die Waffenruhe im Gazastreifen empfangen. Trump drängte auf die Entwaffnung der radikalislamischen Hamas. Diese hatte kurz zuvor erklärt, sie werde die Waffen nicht abgeben. Trump drohte mit harten Konsequenzen. Dem Iran drohte er mit einem weiteren Militärschlag, sollte das Raketen- oder Atomwaffenprogramm wieder aufgenommen werden.

Zahl der Suspendierungen an Schulen hat weiter zugenommen

Wien - Die Zahl der Suspendierungen an Schulen hat weiter zugenommen, wenn auch weniger stark als zuletzt. Im Schuljahr 2024/25 wurden laut aktuellen Zahlen 2.187 Mal Kinder und Jugendliche wegen Gewalt auf Zeit vom Unterricht ausgeschlossen. 2023/24 waren es noch 2.000, vor der Coronapandemie knapp 1.000. Ab Herbst 2026 gibt es für betreffende Schülerinnen und Schüler eine verpflichtende Suspendierungsbegleitung mit einem Mix aus Unterricht und Maßnahmen zur "Reintegration".

Sporrer: "Von Anlassgesetzgebung halte ich gar nichts"

Wien - Seit neun Monaten ist Anna Sporrer (SPÖ) als Justizministerin im Amt. Mit der Einigung auf eine Bundesstaatsanwaltschaft und der Messenger-Überwachung wurden seither zwei große Brocken angegangen. Zuletzt war die Diskussion um die Verschärfung des Sexualstrafrechts vorherrschend. Ihre Forderung nach "Nur Ja heißt Ja" habe aber nichts mit dem Freispruch im sogenannten "Fall Anna" zu tun, betonte Sporrer im Gespräch mit der APA. "Von Anlassgesetzgebung halte ich gar nichts."

Vergessen im Zug: 31.037 Fundstücke von Drohne bis Gebiss

Wien - 31.037 vergessene oder verlorene Gegenstände sind heuer in ÖBB-Zügen von jemandem gefunden und abgegeben worden. Das sind durchschnittlich 85 Stück pro Tag, ein Jahr zuvor waren es täglich 84 gewesen, gaben die Bundesbahnen am Dienstag bekannt. Am häufigsten wird Gepäck liegen gelassen. 2025 waren aber auch wieder Kuriositäten wie eine Drohne und mehrere Gebisse unter den Fundstücken. 38 Prozent der Gegenstände wurden an die Eigentümerinnen und Eigentümer retourniert.

