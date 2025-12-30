Trump bestätigt US-Angriff in Venezuela

Palm Beach (Florida)/Caracas - Die USA haben einen angeblichen "Drogenumschlagplatz" in Venezuela angegriffen. "Es gab eine große Explosion im Hafengebiet, wo die Boote mit Drogen beladen werden", die Anlage sei zerstört worden, sagte US-Präsident Donald Trump am Montag in seiner Residenz Mar-a-Lago in Florida. Es könnte sich damit um den ersten Angriff an Land seit Beginn des Einsatzes der US-Armee gegen Boote angeblicher Drogenschmuggler in der Karibik und im Ostpazifik handeln.

Medwedew droht Selenskyj mit Tod

Moskau - Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew hat dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in einem mit Beleidigungen gespickten Text auf Telegram mit dem Tod gedroht. "Ich werde hier nicht über seinen gewaltsamen Tod schreiben, obwohl gerade jetzt der Sensenmann dem Schuft oft im Nacken sitzt", so Medwedew. Er äußerte auch den Wunsch, Selenskyjs konservierten Leichnam öffentlich in St. Petersburg zu zeigen, der Heimatstadt von Kremlchef Wladimir Putin.

Waldbrand in Innsbruck: Vereinzelt wieder Glutnester

Innsbruck - Der am Samstag ausgebrochene Waldbrand auf der Nordkette hoch über Innsbruck, bei dem rund acht Hektar betroffen waren, beschäftigt die Einsatzkräfte auch drei Tage danach weiter. Im Zuge eines Drohnenfluges mit Wärmebildkamera Dienstagfrüh wurden wieder "vereinzelt Glutnester" entdeckt, sagte Marcus Wimmer von der Berufsfeuerwehr Innsbruck zur APA. Daher könne kein endgültiges "Brand aus" gegeben werden, die Löscharbeiten würden noch den gesamten Dienstag andauern.

Klimawandel machte Extremwetter viel wahrscheinlicher

London - Viele Extremwetterereignisse des vergangenen Jahres sind einem Bericht zufolge durch den Klimawandel wahrscheinlicher geworden oder besonders stark ausgefallen. Die Erderwärmung bringe schon heute Millionen Menschen an die Grenzen der Anpassungsfähigkeit, betont die wissenschaftliche Initiative World Weather Attribution (WWA) in ihrem Jahresbericht für 2025. Zum dritten Mal in Folge wird die Marke von 1,5 Grad Celsius gegenüber der vorindustriellen Zeit überschritten.

Anklage gegen Villach-Attentäter ist rechtskräftig

Klagenfurt - Nach dem Terroranschlag von Villach im Februar, bei dem ein 14-Jähriger getötet und fünf Personen teils lebensgefährlich verletzt wurden, ist die Anklage gegen den Attentäter, einen 23-jährigen Syrer, nun rechtskräftig. Ihm werden terroristische Straftaten wie Mord und versuchter Mord vorgeworfen. Der Prozess soll im Frühjahr 2026 stattfinden, teilte das Landesgericht Klagenfurt am Dienstag mit.

Öffentlicher Schuldenstand bei knapp 84 Prozent angelangt

Wien - Der öffentliche Schuldenstand ist im dritten Quartal auf knapp 84 Prozent des BIP gestiegen. Die exakt 83,7 Prozent liegen deutlich über dem Vergleichswert des Vorjahres (81,5 Prozent). Auch gegenüber dem zweiten Quartal 2025 (82,2 Prozent) gibt es einen merklichen Anstieg.

Vergessen im Zug: 31.037 Fundstücke von Drohne bis Gebiss

Wien - 31.037 vergessene oder verlorene Gegenstände sind heuer in ÖBB-Zügen von jemandem gefunden und abgegeben worden. Das sind durchschnittlich 85 Stück pro Tag, ein Jahr zuvor waren es täglich 84 gewesen, gaben die Bundesbahnen am Dienstag bekannt. Am häufigsten wird Gepäck liegen gelassen. 2025 waren aber auch wieder Kuriositäten wie eine Drohne und mehrere Gebisse unter den Fundstücken. 38 Prozent der Gegenstände wurden an die Eigentümerinnen und Eigentümer retourniert.

Niederländer böllern zum letzten Mal

Amsterdam - Die Niederländer bereiten sich auf die letzte Silvesternacht mit Böllern vor. Ab dem Jahreswechsel 2026/2027 soll nach einem Parlamentsbeschluss ein Böllerverbot gelten. Feuerwehr, Krankenhäuser und Polizei befürchten eine besonders harte Nacht. Der Verkauf von Feuerwerk ist bereits drastisch gestiegen. Die Branche erwartet, dass etwa 20 Prozent mehr verkauft wird als im Vorjahr.

