Trump bestätigt US-Angriff in Venezuela

Palm Beach (Florida)/Caracas - Im Konflikt mit Venezuela hat die Regierung von US-Präsident Donald Trump ihren womöglich ersten Angriff an Land ausgeführt. Dabei sei in dem südamerikanischen Land eine Anlegestelle für mutmaßliche venezolanische Drogenboote zerstört worden, sagte Trump am Montag. Laut US-Medienberichten handelte es sich um einen Drohnenangriff durch den Auslandsgeheimdienst CIA.

Anklage gegen Villach-Attentäter ist rechtskräftig

Klagenfurt - Nach dem Terroranschlag von Villach im Februar, bei dem ein 14-Jähriger getötet und fünf Personen teils lebensgefährlich verletzt wurden, ist die Anklage gegen den Attentäter, einen 23-jährigen Syrer, nun rechtskräftig. Ihm werden terroristische Straftaten wie Mord und versuchter Mord vorgeworfen. Der Prozess soll im Frühjahr 2026 stattfinden, teilte das Landesgericht Klagenfurt am Dienstag mit.

Rat auf Draht mit viel mehr Beratungen zu Gewalt in Familie

Wien - Rat auf Draht, der österreichische Notruf für Kinder, Jugendliche und deren Bezugspersonen, hat deutliche Anstiege bei den Anfragen zu den Themen Angst und Gewalt in der Familie verzeichnet. Insgesamt wandten sich heuer rund 40.500 Mal Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene an die Notrufnummer 147. Die meisten Anfragen betrafen erneut Auskünfte zur psychosozialen Versorgung, gefolgt von familiären Problemen und Suizidalität.

Medwedew droht Selenskyj mit Tod

Moskau - Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew hat dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in einem mit Beleidigungen gespickten Text auf Telegram mit dem Tod gedroht. "Ich werde hier nicht über seinen gewaltsamen Tod schreiben, obwohl gerade jetzt der Sensenmann dem Schuft oft im Nacken sitzt", so Medwedew. Er äußerte auch den Wunsch, Selenskyjs konservierten Leichnam öffentlich in St. Petersburg zu zeigen, der Heimatstadt von Kremlchef Wladimir Putin.

Waldbrand in Innsbruck: Vereinzelt wieder Glutnester

Innsbruck - Der am Samstag ausgebrochene Waldbrand auf der Nordkette hoch über Innsbruck, bei dem rund acht Hektar betroffen waren, beschäftigt die Einsatzkräfte auch drei Tage danach weiter. Im Zuge eines Drohnenfluges mit Wärmebildkamera Dienstagfrüh wurden wieder "vereinzelt Glutnester" entdeckt, sagte Marcus Wimmer von der Berufsfeuerwehr Innsbruck zur APA. Daher könne kein endgültiges "Brand aus" gegeben werden, die Löscharbeiten würden noch den gesamten Dienstag andauern.

Silvester: Tiroler Landesrätin fordert F2-Verkaufsverbot

Innsbruck - Angesichts vermehrt auftretender Schäden und Unfälle durch das Zünden von Feuerwerkskörpern, vor allem rund um Silvester, fordert die Tiroler Sicherheitslandesrätin Astrid Mair (ÖVP) ein Verbot für den Verkauf derartiger Artikel. Die aktuell geltende Gesetzeslage sei "unzureichend", die Bundesregierung solle "ein Verkaufsverbot umsetzen", erklärte Mair gegenüber der "Tiroler Tageszeitung" (Dienstagsausgabe) und zielt dabei vor allem auf Feuerwerkskörper der Kategorie F2.

Frau bei Wiener U6-Station niedergeschlagen und ausgeraubt

Wien - Wegen eines versuchten Raubes ist am Montagabend ein Pärchen in Wien festgenommen worden. Die beiden sollen im Bereich der U6-Station Gumpendorfer Straße in Mariahilf auf eine Frau losgegangen sein. Die 40-Jährige wurde zu Boden geschlagen, anschließend wurde ihre Tasche durchsucht. Weil sie keine Wertgegenstände bei sich hatte, trat das Duo ohne Beute die Flucht an, wie die Polizei am Dienstag berichtete.

Öffentlicher Schuldenstand bei knapp 84 Prozent angelangt

Wien - Der öffentliche Schuldenstand ist im dritten Quartal auf knapp 84 Prozent des BIP gestiegen. Die exakt 83,7 Prozent liegen deutlich über dem Vergleichswert des Vorjahres (81,5 Prozent). Auch gegenüber dem zweiten Quartal 2025 (82,2 Prozent) gibt es einen merklichen Anstieg.

red