Blaulichtorganisationen rüsten sich für Silvester

Wien - Im Vorfeld des bevorstehenden Jahreswechsels haben die Wiener Blaulichtorganisationen am Dienstag bei einem Medientermin einen kurzen Einblick in die Vorbereitungen und das Sicherheitskonzept für die Silvesterfeierlichkeiten gegeben. Neben den Polizistinnen und Polizisten aus dem Regeldienst seien am Mittwoch zusätzlich 100 Beamtinnen und Beamte in der ganzen Bundeshauptstadt im Einsatz, erklärte Landespolizeivizepräsident Dieter Csefan - "die Hälfte davon am Silvesterpfad".

Trump bestätigt US-Angriff in Venezuela

Palm Beach (Florida)/Caracas - Im Konflikt mit Venezuela hat die Regierung von US-Präsident Donald Trump ihren womöglich ersten Angriff an Land ausgeführt. Dabei sei in dem südamerikanischen Land eine Anlegestelle für mutmaßliche venezolanische Drogenboote zerstört worden, sagte Trump am Montag. Laut US-Medienberichten handelte es sich um einen Drohnenangriff durch den Auslandsgeheimdienst CIA.

China setzt Militärmanöver rund um Taiwan fort

Taipeh/Peking - China hat sein großes Militärmanöver rund um Taiwan am zweiten Tag mit weiteren Übungen unter Einbeziehung von Raketen fortgesetzt. Wie das chinesische Militär mitteilte, wurden Schießübungen mit scharfer Munition durchgeführt sowie ein simulierter gemeinsamer Langstreckenangriff von Heer, Marine, Luftwaffe und Raketentruppen geübt. Der taiwanische Präsident Lai Ching-te verurteilte die Militärübungen als "unverfrorene Provokation" und Gefahr für die regionale Stabilität.

Anklage gegen Villach-Attentäter ist rechtskräftig

Klagenfurt - Nach dem Terroranschlag von Villach im Februar, bei dem ein 14-Jähriger getötet und fünf Personen teils lebensgefährlich verletzt wurden, ist die Anklage gegen den Attentäter, einen 23-jährigen Syrer, nun rechtskräftig. Ihm werden terroristische Straftaten wie Mord und versuchter Mord vorgeworfen. Der Prozess soll im Frühjahr 2026 stattfinden, teilte das Landesgericht Klagenfurt am Dienstag mit.

Rat auf Draht mit viel mehr Beratungen zu Gewalt in Familie

Wien - Rat auf Draht, der österreichische Notruf für Kinder, Jugendliche und deren Bezugspersonen, hat deutliche Anstiege bei den Anfragen zu den Themen Angst und Gewalt in der Familie verzeichnet. Insgesamt wandten sich heuer rund 40.500 Mal Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene an die Notrufnummer 147. Die meisten Anfragen betrafen erneut Auskünfte zur psychosozialen Versorgung, gefolgt von familiären Problemen und Suizidalität.

Medwedew droht Selenskyj mit Tod

Moskau - Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew hat dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in einem mit Beleidigungen gespickten Text auf Telegram mit dem Tod gedroht. "Ich werde hier nicht über seinen gewaltsamen Tod schreiben, obwohl gerade jetzt der Sensenmann dem Schuft oft im Nacken sitzt", so Medwedew. Er äußerte auch den Wunsch, Selenskyjs konservierten Leichnam öffentlich in St. Petersburg zu zeigen, der Heimatstadt von Kremlchef Wladimir Putin.

Bernhardiner bissen bei Graz kleine Hunde tot

Graz - Am Rande eines Golfplatzes bei Graz sind am Montagnachmittag zwei kleine Hunde von zwei frei laufenden Bernhardinern totgebissen worden. Auch die Besitzerinnen der zwei angeleint gewesenen Yorkshire-Terrier wurden bei den Attacken der großen Hunde leicht verletzt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Zur Frage, ob sich die Bernhardiner zuvor losgerissen haben oder sie bewusst von der Leine gelassen wurden, gab es bisher widersprüchliche Angaben.

Frau bei Wiener U6-Station niedergeschlagen und ausgeraubt

Wien - Wegen eines versuchten Raubes ist am Montagabend ein Pärchen in Wien festgenommen worden. Die beiden sollen im Bereich der U6-Station Gumpendorfer Straße in Mariahilf auf eine Frau losgegangen sein. Die 40-Jährige wurde zu Boden geschlagen, anschließend wurde ihre Tasche durchsucht. Weil sie keine Wertgegenstände bei sich hatte, trat das Duo ohne Beute die Flucht an, wie die Polizei am Dienstag berichtete.

