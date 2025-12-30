Mietpreisbremsen bringen laut Babler Millionenersparnis

Wien - Die heuer beschlossenen Mietpreisbremsen bringen nach Ansicht des für Wohnen zuständigen Ministers Andreas Babler (SPÖ) deutliche Entlastungen bei den Wohnkosten. Aktuellen Berechnungen der Mietervereinigung Österreich (MVÖ) zufolge sparen sich Mieterinnen und Mieter 2025 und 2026 insgesamt rund 311 Mio. Euro durch die Maßnahmen, wie die SPÖ zum Jahresende mitteilte. Mit dem neuen Mietrechtspaket wird im kommenden Jahr erstmals auch in Preise ungeregelter Mieten eingegriffen.

Blaulichtorganisationen rüsten sich für Silvester

Wien - Im Vorfeld des bevorstehenden Jahreswechsels haben die Wiener Blaulichtorganisationen am Dienstag bei einem Medientermin einen kurzen Einblick in die Vorbereitungen und das Sicherheitskonzept für die Silvesterfeierlichkeiten gegeben. Neben den Polizistinnen und Polizisten aus dem Regeldienst seien am Mittwoch zusätzlich 100 Beamtinnen und Beamte in der ganzen Bundeshauptstadt im Einsatz, erklärte Landespolizeivizepräsident Dieter Csefan - "die Hälfte davon am Silvesterpfad".

30 Millionen Euro Beute bei Tresorcoup in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen - Bei einem Einbruch in den Tresorraum einer Sparkassenfiliale in der deutschen Stadt Gelsenkirchen haben die Täter nach erster Schätzung der Ermittler rund 30 Millionen Euro erbeutet. Es seien 3.200 Schließfächer aufgebrochen worden, hieß es aus Sicherheitskreisen. Die Polizei geht von mehr als 2.500 Geschädigten aus. Es dürfte sich um einen der größten Coups bei einem Einbruch in der deutschen Kriminalgeschichte handeln.

Anklage gegen Villach-Attentäter ist rechtskräftig

Klagenfurt - Nach dem Terroranschlag von Villach im Februar, bei dem ein 14-Jähriger getötet und fünf Personen teils lebensgefährlich verletzt wurden, ist die Anklage gegen den Attentäter, einen 23-jährigen Syrer, nun rechtskräftig. Ihm werden terroristische Straftaten wie Mord und versuchter Mord vorgeworfen. Der Prozess soll im Frühjahr 2026 stattfinden, teilte das Landesgericht Klagenfurt am Dienstag mit.

China setzt Militärmanöver rund um Taiwan fort

Taipeh/Peking - China hat sein großes Militärmanöver rund um Taiwan am zweiten Tag mit weiteren Übungen unter Einbeziehung von Raketen fortgesetzt. Wie das chinesische Militär mitteilte, wurden Schießübungen mit scharfer Munition durchgeführt sowie ein simulierter gemeinsamer Langstreckenangriff von Heer, Marine, Luftwaffe und Raketentruppen geübt. Der taiwanische Präsident Lai Ching-te verurteilte die Militärübungen als "unverfrorene Provokation" und Gefahr für die regionale Stabilität.

Ausfall aller Züge im Ärmelkanaltunnel wegen Stromausfalls

Paris/London - Das Bahnunternehmen Eurostar hat nach Problemen mit der Stromversorgung bis auf weiteres alle Züge zwischen London, Paris, Amsterdam und Brüssel gestrichen. "Es gab ein Problem mit der Stromversorgung des Ärmelkanaltunnels, woraufhin ein Shuttlezug im Tunnel anhielt", teilte eine Eurostar-Sprecherin am Dienstag mit. Bis das Problem behoben sei, würden alle Fahrten von und nach London ausgesetzt.

Dezember 2025 besonders trocken

Wien - Der heurige Dezember hat sich als einer der 15 niederschlagsärmsten Dezember der Messgeschichte erwiesen, auf den Bergen war es sogar der zweitwärmste der Messgeschichte und sehr sonnig. In den Niederungen war es stellenweise durch Dauernebel sehr trüb und gab vereinzelt Rekorde für die längste Periode ohne Sonne. Diese Bilanz veröffentlichte die Geosphere Austria am Dienstag. Demnach habe es viele Hochdrucklagen und damit das für Winter typische Inversionswetter gegeben.

Sternsinger sangen für Van der Bellen

Wien - Nicht nur drei sondern, gleich ein paar dutzend "Heilige drei Könige" haben am Freitag Bundespräsident Alexander Van der Bellen und seiner Frau Doris Schmidauer Segensgrüße überbracht. Die Delegation umfasste Sternsinger aus dem ganzen Land, von Unterwart im Burgenland bis Weiler in Vorarlberg. Auch eine Gastgruppe aus Südtirol trat die Reise in die Präsidentschaftskanzlei an.

