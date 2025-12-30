Blaulichtorganisationen rüsten sich für Silvester

Wien - Im Vorfeld des bevorstehenden Jahreswechsels haben die Wiener Blaulichtorganisationen am Dienstag bei einem Medientermin einen kurzen Einblick in die Vorbereitungen und das Sicherheitskonzept für die Silvesterfeierlichkeiten gegeben. Neben den Polizistinnen und Polizisten aus dem Regeldienst seien am Mittwoch zusätzlich 100 Beamtinnen und Beamte in der ganzen Bundeshauptstadt im Einsatz, erklärte Landespolizeivizepräsident Dieter Csefan - "die Hälfte davon am Silvesterpfad".

30 Millionen Euro Beute bei Tresorcoup in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen - Nach einem Einbruch in eine Sparkasse in der deutschen Stadt Gelsenkirchen schätzen die Ermittler die Höhe der Beute auf etwa 30 Millionen Euro. Das würden erste grobe Schätzungen ergeben, teilte die Polizei am Dienstag mit. Rund 3.200 Schließfächer im Tresorraum waren aufgebrochen worden, die Geld, Schmuck und Gold enthielten. Bei einer Versicherungssumme von im Schnitt 10.000 Euro ergibt sich eine Summe von 30 Millionen Euro.

Vereinigte Arabische Emirate kündigen Abzug aus dem Jemen an

Aden/Sanaa - Die Vereinigten Arabischen Emirate haben den Abzug ihrer verbliebenen Truppen aus dem Jemen angekündigt. Der Schritt erfolge "angesichts der jüngsten Entwicklungen" im Land, teilte das emiratische Verteidigungsministerium am Dienstag der Staatsagentur WAM zufolge mit. Zuvor war es zum Bruch zwischen den Verbündeten Saudi-Arabien und den Emiraten (VAE) gekommen. Der Regierung des Jemen hatte das Abkommen mit den VAE im Kampf gegen die Houthi für beendet erklärt.

Dezember 2025 besonders trocken

Wien - Der heurige Dezember hat sich als einer der 15 niederschlagsärmsten Dezember der Messgeschichte erwiesen, auf den Bergen war es sogar der zweitwärmste der Messgeschichte und sehr sonnig. In den Niederungen war es stellenweise durch Dauernebel sehr trüb und gab vereinzelt Rekorde für die längste Periode ohne Sonne. Diese Bilanz veröffentlichte die Geosphere Austria am Dienstag. Demnach habe es viele Hochdrucklagen und damit das für Winter typische Inversionswetter gegeben.

Sternsinger sangen für Van der Bellen

Wien - Nicht nur drei sondern, gleich ein paar dutzend "Heilige drei Könige" haben am Freitag Bundespräsident Alexander Van der Bellen und seiner Frau Doris Schmidauer Segensgrüße überbracht. Die Delegation umfasste Sternsinger aus dem ganzen Land, von Unterwart im Burgenland bis Weiler in Vorarlberg. Auch eine Gastgruppe aus Südtirol trat die Reise in die Präsidentschaftskanzlei an.

Ausfall aller Züge im Ärmelkanaltunnel wegen Stromausfalls

Paris/London - Das Bahnunternehmen Eurostar hat nach Problemen mit der Stromversorgung bis auf weiteres alle Züge zwischen London, Paris, Amsterdam und Brüssel gestrichen. "Es gab ein Problem mit der Stromversorgung des Ärmelkanaltunnels, woraufhin ein Shuttlezug im Tunnel anhielt", teilte eine Eurostar-Sprecherin am Dienstag mit. Bis das Problem behoben sei, würden alle Fahrten von und nach London ausgesetzt.

