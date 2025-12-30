Blaulichtorganisationen rüsten sich für Silvester

Wien - Im Vorfeld des bevorstehenden Jahreswechsels haben die Wiener Blaulichtorganisationen am Dienstag bei einem Medientermin einen kurzen Einblick in die Vorbereitungen und das Sicherheitskonzept für die Silvesterfeierlichkeiten gegeben. Neben den Polizistinnen und Polizisten aus dem Regeldienst seien am Mittwoch zusätzlich 100 Beamtinnen und Beamte in der ganzen Bundeshauptstadt im Einsatz, erklärte Landespolizeivizepräsident Dieter Csefan - "die Hälfte davon am Silvesterpfad".

Selenskyj kündigt weiteres Ukraine-Treffen mit Trump an

Washington/Paris - Im Ringen um eine Beendigung des russischen Kriegs in der Ukraine soll es nach Angaben Kiews Anfang Jänner einen weiteren Gipfel geben. Geplant sei zuerst ein Treffen nationaler Sicherheitsberater der "Koalition der Willigen" am 3. Jänner in der Ukraine, so Präsident Wolodymyr Selenskyj am Dienstag auf Telegram. Am 6. Jänner soll ein Meeting auf Ebene der Staatschefs folgen. Kiew hoffe auf ein Treffen mit US-Präsident Donald Trump und europäischen Staats- und Regierungschefs.

Vereinigte Arabische Emirate kündigen Abzug aus dem Jemen an

Aden/Sanaa - Die Vereinigten Arabischen Emirate haben den Abzug ihrer verbliebenen Truppen aus dem Jemen angekündigt. Der Schritt erfolge "angesichts der jüngsten Entwicklungen" im Land, teilte das emiratische Verteidigungsministerium am Dienstag der Staatsagentur WAM zufolge mit. Zuvor war es zum Bruch zwischen den Verbündeten Saudi-Arabien und den Emiraten (VAE) gekommen. Der Regierung des Jemen hatte das Abkommen mit den VAE im Kampf gegen die Houthi für beendet erklärt.

Endgültig "Brand aus" nach Waldbrand in Innsbruck

Innsbruck - Der am Samstag ausgebrochene Waldbrand auf der Nordkette hoch über Innsbruck ist am Dienstag endgültig gelöscht worden. Um 17.00 Uhr konnte endgültig "Brand aus" gegeben werden, sagte Marcus Wimmer von der Berufsfeuerwehr Innsbruck zur APA. Letzte Drohnen-Kontrollflüge samt Wärmebildkamera hätten ergeben, dass keine Glutnester mehr bestanden. In der Früh waren hingegen noch vereinzelte Glutnester entdeckt worden, woraufhin die Löscharbeiten doch fortgesetzt werden mussten.

ATX beendet 2025 auf einem Rekordhoch - Jahresgewinn von 45,4 Prozent

Wien - Der ATX hat ein außergewöhnlich starkes Börsenjahr 2025 am letzten Handelstag mit einem weiteren Rekordhoch gekrönt. Am Dienstag schloss der Wiener Leitindex um 1,49 Prozent fester bei 5.326,33 Punkten. Mit einem Plus von 45,41 Prozent fuhr der Leitindex den höchsten Jahresgewinn seit 2005 und zudem den vierthöchsten aller Zeiten ein. Der deutsche DAX stieg auf Jahressicht um 23 Prozent, während der europäische Euro-Stoxx-50 bis zuletzt um 18 Prozent zulegte.

30 Millionen Euro Beute bei Tresorcoup in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen - Nach einem Einbruch in eine Sparkasse in der deutschen Stadt Gelsenkirchen schätzen die Ermittler die Höhe der Beute auf etwa 30 Millionen Euro. Das würden erste grobe Schätzungen ergeben, teilte die Polizei am Dienstag mit. Rund 3.200 Schließfächer im Tresorraum waren aufgebrochen worden, die Geld, Schmuck und Gold enthielten. Bei einer Versicherungssumme von im Schnitt 10.000 Euro ergibt sich eine Summe von 30 Millionen Euro.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red