Selenskyj kündigt weiteres Ukraine-Treffen mit Trump an

Washington/Paris - Im Ringen um eine Beendigung des russischen Kriegs in der Ukraine soll es nach Angaben Kiews Anfang Jänner einen weiteren Gipfel geben. Geplant sei zuerst ein Treffen nationaler Sicherheitsberater der "Koalition der Willigen" am 3. Jänner in der Ukraine, so Präsident Wolodymyr Selenskyj am Dienstag auf Telegram. Am 6. Jänner soll ein Meeting auf Ebene der Staatschefs folgen. Kiew hoffe auf ein Treffen mit US-Präsident Donald Trump und europäischen Staats- und Regierungschefs.

30 Millionen Euro Beute bei Tresorcoup in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen - Nach einem Einbruch in eine Sparkasse in der deutschen Stadt Gelsenkirchen schätzen die Ermittler die Höhe der Beute auf etwa 30 Millionen Euro. Das würden erste grobe Schätzungen ergeben, teilte die Polizei am Dienstag mit. Rund 3.200 Schließfächer im Tresorraum waren aufgebrochen worden, die Geld, Schmuck und Gold enthielten. Bei einer Versicherungssumme von im Schnitt 10.000 Euro ergibt sich eine Summe von 30 Millionen Euro.

Vereinigte Arabische Emirate kündigen Abzug aus dem Jemen an

Aden/Sanaa - Die Vereinigten Arabischen Emirate haben den Abzug ihrer verbliebenen Truppen aus dem Jemen angekündigt. Der Schritt erfolge "angesichts der jüngsten Entwicklungen" im Land, teilte das emiratische Verteidigungsministerium am Dienstag der Staatsagentur WAM zufolge mit. Zuvor war es zum Bruch zwischen den Verbündeten Saudi-Arabien und den Emiraten (VAE) gekommen. Der Regierung des Jemen hatte das Abkommen mit den VAE im Kampf gegen die Houthi für beendet erklärt.

Endgültig "Brand aus" nach Waldbrand in Innsbruck

Innsbruck - Der am Samstag ausgebrochene Waldbrand auf der Nordkette hoch über Innsbruck ist am Dienstag endgültig gelöscht worden. Um 17.00 Uhr konnte endgültig "Brand aus" gegeben werden, sagte Marcus Wimmer von der Berufsfeuerwehr Innsbruck zur APA. Letzte Drohnen-Kontrollflüge samt Wärmebildkamera hätten ergeben, dass keine Glutnester mehr bestanden. In der Früh waren hingegen noch vereinzelte Glutnester entdeckt worden, woraufhin die Löscharbeiten doch fortgesetzt werden mussten.

Dezember 2025 besonders trocken

Wien - Der heurige Dezember hat sich als einer der 15 niederschlagsärmsten Dezember der Messgeschichte erwiesen, auf den Bergen war es sogar der zweitwärmste der Messgeschichte und sehr sonnig. In den Niederungen war es stellenweise durch Dauernebel sehr trüb und gab vereinzelt Rekorde für die längste Periode ohne Sonne. Diese Bilanz veröffentlichte die Geosphere Austria am Dienstag. Demnach habe es viele Hochdrucklagen und damit das für Winter typische Inversionswetter gegeben.

Zugverkehr durch Eurotunnel gestört

Paris/London - Wegen Problemen mit der Oberleitung im Eurotunnel ist der Zugverkehr unter dem Ärmelkanal am Dienstag bis auf weiteres eingestellt worden. Der Grund: Ein Autozug war durch den Stromausfall liegengeblieben, hieß es in einer Mitteilung des Zug-Betreibers Eurostar. Daher sei der Tunnel gesperrt. Man habe keine andere Wahl gehabt, als alle Verbindungen auszusetzen.

Sternsinger sangen für Van der Bellen

Wien - Nicht nur drei sondern, gleich ein paar dutzend "Heilige drei Könige" haben am Freitag Bundespräsident Alexander Van der Bellen und seiner Frau Doris Schmidauer Segensgrüße überbracht. Die Delegation umfasste Sternsinger aus dem ganzen Land, von Unterwart im Burgenland bis Weiler in Vorarlberg. Auch eine Gastgruppe aus Südtirol trat die Reise in die Präsidentschaftskanzlei an.

