Vereinigte Arabische Emirate kündigen Abzug aus dem Jemen an

Aden/Sanaa - Die Vereinigten Arabischen Emirate haben den Abzug ihrer verbliebenen Truppen aus dem Jemen angekündigt. Der Schritt erfolge "angesichts der jüngsten Entwicklungen" im Land, teilte das emiratische Verteidigungsministerium am Dienstag der Staatsagentur WAM zufolge mit. Zuvor war es zum Bruch zwischen den Verbündeten Saudi-Arabien und den Emiraten (VAE) gekommen. Der Regierung des Jemen hatte das Abkommen mit den VAE im Kampf gegen die Houthi für beendet erklärt.

Sicherheitsorgane warnen vor Unruhen im Iran

Teheran - Iranische Sicherheitsorgane haben laut der staatsnahen Nachrichtenagentur FARS davor gewarnt, dass die anhaltenden Proteste gegen die Wirtschaftsmisere zu Unruhen im Land führen könnten. "Anti-revolutionäre Strömungen beabsichtigen, zivile Proteste in Richtung Unruhen und Instabilität zu lenken, um so die Ziele der Feinde Irans zu verwirklichen", zitierte FARS einen Sicherheitsbeamten. Irans Präsident Massoud Pezeshkian rief zuvor zum Dialog auf.

China setzt Militärmanöver rund um Taiwan fort

Taipeh/Peking - China hat sein großes Militärmanöver rund um Taiwan am zweiten Tag mit weiteren Übungen unter Einbeziehung von Raketen fortgesetzt. Wie das chinesische Militär mitteilte, wurden Schießübungen mit scharfer Munition durchgeführt sowie ein simulierter gemeinsamer Langstreckenangriff von Heer, Marine, Luftwaffe und Raketentruppen geübt. Der taiwanische Präsident Lai Ching-te verurteilte die Militärübungen als "unverfrorene Provokation" und Gefahr für die regionale Stabilität.

Selenskyj kündigt weiteres Ukraine-Treffen mit Trump an

Washington/Paris - Im Ringen um eine Beendigung des russischen Kriegs in der Ukraine soll es nach Angaben Kiews Anfang Jänner einen weiteren Gipfel geben. Geplant sei zuerst ein Treffen nationaler Sicherheitsberater der "Koalition der Willigen" am 3. Jänner in der Ukraine, so Präsident Wolodymyr Selenskyj am Dienstag auf Telegram. Am 6. Jänner soll ein Meeting auf Ebene der Staatschefs folgen. Kiew hoffe auf ein Treffen mit US-Präsident Donald Trump und europäischen Staats- und Regierungschefs.

Endgültig "Brand aus" nach Waldbrand in Innsbruck

Innsbruck - Der am Samstag ausgebrochene Waldbrand auf der Nordkette hoch über Innsbruck ist am Dienstag endgültig gelöscht worden. Um 17.00 Uhr konnte endgültig "Brand aus" gegeben werden, sagte Marcus Wimmer von der Berufsfeuerwehr Innsbruck zur APA. Letzte Drohnen-Kontrollflüge samt Wärmebildkamera hätten ergeben, dass keine Glutnester mehr bestanden. In der Früh waren hingegen noch vereinzelte Glutnester entdeckt worden, woraufhin die Löscharbeiten doch fortgesetzt werden mussten.

Zugverkehr durch Eurotunnel gestört

Paris/London - Nach der massiven Störung des Bahnverkehrs zwischen London und dem europäischen Festland wegen Problemen bei der Stromversorgung soll sich der Verkehr der Eurostar-Züge im Ärmelkanal in der Nacht auf Mittwoch wieder normalisieren. Der Verkehr werde allmählich wieder aufgenommen, derzeit führen Züge abwechselnd in beide Richtungen, erklärte am Dienstagabend der Eurotunnel-Betreiber Getlink.

