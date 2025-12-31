Eibinger-Miedl: Debatte in ÖVP zu Mercosur nicht beendet

Wien - Für Finanzstaatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP) ist die Debatte in der ÖVP über einen möglichen Schwenk in der Position zum Mercosur-Abkommen noch nicht beendet. Für eine exportorientierte Wirtschaft wie Österreich "wäre es auf jeden Fall positiv, wenn man hier neue Märkte besser erschließen kann", so Eibinger-Miedl im APA-Gespräch. Nun müsse man bewerten, ob die Nachbesserungen die Sorgen der Landwirtschaft nehmen können. Beim Budget sieht sie das Land auf Kurs.

Die Welt wartet auf 2026

Wien - 2025 neigt sich dem Ende entgegen, weltweit warten Milliarden Menschen auf das neue Jahr 2026: 26 Stunden dauert es zwischen 11.00 Uhr MEZ am 31. Dezember und 13.00 Uhr MEZ am 1. Jänner, bis der ganze Globus ins neue Jahr gerutscht ist. Vor allem in Städten wird es in vielen Teilen der Welt größere Feiern unter freiem Himmel geben. Am Wiener Silvesterpfad werden rund 800.000 Besucherinnen und Besucher erwartet. Polizei, Feuerwehr und Rettung bereiten sich auf Einsätze vor.

Zug-Zusammenstoß nahe Machu Picchu: Toter und 40 Verletzte

Lima - Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Züge in Peru ist ein Lokführer getötet worden. Über 40 Personen wurden teils schwer verletzt. Das Unglück ereignete sich in der Nähe der berühmten Inka-Ruinenstadt Machu Picchu im Südosten des Landes, wie die Polizei und der Bahnbetreiber am Dienstag mitteilten. Von Passagieren an den Fernsehsender RPP gesendete Videos zeigten Verletzte, die neben den Gleisen lagen, und zwei zum Stillstand gekommene beschädigte Lokomotiven.

China setzt Militärmanöver rund um Taiwan fort

Taipeh/Peking - China hat sein großes Militärmanöver rund um Taiwan am zweiten Tag mit weiteren Übungen unter Einbeziehung von Raketen fortgesetzt. Wie das chinesische Militär mitteilte, wurden Schießübungen mit scharfer Munition durchgeführt sowie ein simulierter gemeinsamer Langstreckenangriff von Heer, Marine, Luftwaffe und Raketentruppen geübt. Der taiwanische Präsident Lai Ching-te verurteilte die Militärübungen als "unverfrorene Provokation" und Gefahr für die regionale Stabilität.

Selenskyj kündigt weiteres Ukraine-Treffen mit Trump an

Washington/Paris - Im Ringen um eine Beendigung des russischen Kriegs in der Ukraine soll es nach Angaben Kiews Anfang Jänner einen weiteren Gipfel geben. Geplant sei zuerst ein Treffen nationaler Sicherheitsberater der "Koalition der Willigen" am 3. Jänner in der Ukraine, so Präsident Wolodymyr Selenskyj am Dienstag auf Telegram. Am 6. Jänner soll ein Meeting auf Ebene der Staatschefs folgen. Kiew hoffe auf ein Treffen mit US-Präsident Donald Trump und europäischen Staats- und Regierungschefs.

Sicherheitsorgane warnen vor Unruhen im Iran

Teheran - Iranische Sicherheitsorgane haben laut der staatsnahen Nachrichtenagentur FARS davor gewarnt, dass die anhaltenden Proteste gegen die Wirtschaftsmisere zu Unruhen im Land führen könnten. "Anti-revolutionäre Strömungen beabsichtigen, zivile Proteste in Richtung Unruhen und Instabilität zu lenken, um so die Ziele der Feinde Irans zu verwirklichen", zitierte FARS einen Sicherheitsbeamten. Irans Präsident Massoud Pezeshkian rief zuvor zum Dialog auf.

Vereinigte Arabische Emirate kündigen Abzug aus dem Jemen an

Aden/Sanaa - Die Vereinigten Arabischen Emirate haben den Abzug ihrer verbliebenen Truppen aus dem Jemen angekündigt. Der Schritt erfolge "angesichts der jüngsten Entwicklungen" im Land, teilte das emiratische Verteidigungsministerium am Dienstag der Staatsagentur WAM zufolge mit. Zuvor war es zum Bruch zwischen den Verbündeten Saudi-Arabien und den Emiraten (VAE) gekommen. Der Regierung des Jemen hatte das Abkommen mit den VAE im Kampf gegen die Houthi für beendet erklärt.

