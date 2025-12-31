Die Welt wartet auf 2026

Wien - 2025 neigt sich dem Ende entgegen, weltweit warten Milliarden Menschen auf das neue Jahr 2026: 26 Stunden dauert es zwischen 11.00 Uhr MEZ am 31. Dezember und 13.00 Uhr MEZ am 1. Jänner, bis der ganze Globus ins neue Jahr gerutscht ist. Vor allem in Städten wird es in vielen Teilen der Welt größere Feiern unter freiem Himmel geben. Am Wiener Silvesterpfad werden rund 800.000 Besucherinnen und Besucher erwartet. Polizei, Feuerwehr und Rettung bereiten sich auf Einsätze vor.

Moskau wehrt sich gegen Zwangsversteigerungen in Österreich

Wien/Kiew (Kyjiw)/Kaltenleutgeben - Russland wehrt sich gegen die Zwangsversteigerung von zahlreichen Immobilien in Österreich, darunter Wohngebäude in besten Lagen. Wie eine Sprecherin des Bezirksgerichts Innere Stadt der APA mitteilte, legte Russland am 22. Dezember Rekurs gegen den Versteigerungsbeschluss vom 9. Juli 2025 ein. Das Gericht war einem Antrag des ukrainischen Konzerns Naftogaz gefolgt, dem der Ständige Schiedshof in Den Haag 2023 mehr als vier Milliarden Euro Schadenersatz zugesprochen hatte.

Russland griff ukrainische Region Odessa mit Drohnen an

Odessa - Die russische Armee hat nach ukrainischen Angaben die Region Odessa am Schwarzen Meer mit zahlreichen Drohnen angegriffen. Es seien in der Hafenstadt Odessa zwei mehrstöckige Wohngebäude und die Infrastruktur getroffen und beschädigt worden, vier Menschen, unter ihnen drei Kinder im Alter von sieben Monaten, acht und 14 Jahren, seien verletzt worden, schrieb der Chef der Militärverwaltung der Stadt Odessa, Serhij Lyssak, auf Telegram. In einem Hochhaus brach ein Brand aus.

Zug-Zusammenstoß nahe Machu Picchu: Toter und 40 Verletzte

Lima - Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Züge in Peru ist ein Lokführer getötet worden. Über 40 Personen wurden teils schwer verletzt. Das Unglück ereignete sich in der Nähe der berühmten Inka-Ruinenstadt Machu Picchu im Südosten des Landes, wie die Polizei und der Bahnbetreiber am Dienstag mitteilten. Von Passagieren an den Fernsehsender RPP gesendete Videos zeigten Verletzte, die neben den Gleisen lagen, und zwei zum Stillstand gekommene beschädigte Lokomotiven.

Niederösterreichs Skigebiete mit Gästeplus zu Weihnachten

St. Pölten - Die erste Woche der Weihnachtsferien ist in den niederösterreichischen Skigebieten gut angelaufen, sie starteten mit einem Gästeplus von 20 Prozent, berichtete die ecoplus Alpin GmbH am Mittwoch. Derzeit sind zwölf Skigebiete mit 41 Aufstiegshilfen in Betrieb und aufgrund der kalten Temperaturen könne auch wieder technisch beschneit und das Pistenangebot sukzessive erweitert werden, hieß es.

Ermittlungen nach Tod einer 17-Jährigen im Burgenland

Oberwart/Eisenstadt - Nach dem Tod einer Jugendlichen, die nach einer Operation Anfang Dezember in der Klinik Oberwart gestorben ist, ermittelt die Staatsanwaltschaft Eisenstadt. Die 17-Jährige soll in lebensbedrohlichem Zustand ins Spital eingeliefert und trotz aller Bemühungen der Ärzte gestorben sein, berichtete die "Kronen Zeitung" am Mittwoch. Die Staatsanwaltschaft Eisenstadt bestätigte auf APA-Anfrage die Ermittlungen, es wurde eine Obduktion angeordnet.

Die Hälfte der Österreicher will 2026 fasten

Wien - Fasten bleibt fest im Gesundheitsbewusstsein der österreichischen Bevölkerung verankert. Laut einer Umfrage von Marketagent im Auftrag des Retreat & Health Resort Marienkron planen 46,5 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher, im Jahr 2026 zu fasten - etwa durch einzelne Fastentage, Intervallfasten, während der traditionellen Fastenzeit oder im Rahmen einer Fastenkur. Bereits heuer haben 32,6 Prozent zumindest zeitweise gefastet, wie es in einer Aussendung hieß.

