Russland griff ukrainische Region Odessa mit Drohnen an

Odessa - Die russische Armee hat nach ukrainischen Angaben die Region Odessa am Schwarzen Meer mit zahlreichen Drohnen angegriffen. Es seien in der Hafenstadt Odessa zwei mehrstöckige Wohngebäude und die Infrastruktur getroffen und beschädigt worden, mindestens sechs Menschen seien verletzt worden, schrieb der Chef der Militärverwaltung der Stadt Odessa, Serhij Lyssak, auf Telegram. Laut dem Energieministerium fiel die Stromversorgung für 170.000 Nutzer aus.

Moskau veröffentlicht Video von abgeschossener Drohne

Moskau - Mehrere Tage nach dem von Moskau gemeldeten angeblichen ukrainischen Drohnenangriff auf eine Residenz von Präsident Wladimir Putin hat das russische Verteidigungsministerium Aufnahmen veröffentlicht, die eine Attacke belegen sollen. Ein am Mittwoch verbreitetes Video zeigt in einem Waldgebiet im Schnee liegende Überreste einer Drohne, die bei dem Angriff eingesetzt und abgeschossen worden sein soll. EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas warf Russland ein Ablenkungsmanöver vor.

2026 begann bereits in der Südsee und in Neuseeland

Wien - 2026 hat zuerst in der Südsee und in Neuseeland begonnen. Um 11.00 Uhr MEZ begrüßten die etwa 7.300 Einwohner von Kiritimati - einem Atoll der Inselrepublik Kiribati - das neue Jahr. Nur 15 Minuten später ging es weiter auf den zu Neuseeland gehörenden Chatham Islands, bevor dann um 12.00 Uhr MEZ Neuseeland selbst den Jahreswechsel mit einem großen Feuerwerk am Sky Tower in der größten Stadt Auckland feierte. Auch Tonga und Samoa starteten schon in 2026.

Proteste im Iran: Justiz droht mit "entschiedenem Vorgehen"

Teheran/Jerusalem - Bei den Protesten in der iranischen Hauptstadt Teheran und weiteren Städten ist es laut einem Zeitungsbericht zu ersten Festnahmen gekommen. An der Universität Teheran wurden nach Medienberichten vier Studenten verhaftet. Die iranische Justiz drohte mit einem "entschiedenen" Vorgehen gegen jeglichen Aufruhr. Der israelische Geheimdienst Mossad sprach den regierungskritischen Demonstranten unterdessen seine Unterstützung "auch vor Ort" zu. Teheran sieht Israel als "Erzfeind".

Sicherstellung von 15.000 Stück gefährlicher Pyrotechnik

Wien - Bei einer Polizeiaktion in mehreren Bundesländern wurden insgesamt 15.000 Stück gefährliche pyrotechnische Gegenstände mit einem Gesamtgewicht von 380 Kilo sichergestellt, berichtete am Mittwoch das Innenministerium. Zum Teil handelt es sich um Kugelbomben der Kategorie F3 und F4, die starken gesetzlichen Einschränkungen unterliegen.

Weiter Verspätungen beim Bahnverkehr im Eurotunnel

London/Paris - Nach einem chaotischen Tag im Bahnverkehr zwischen Großbritannien und dem europäischen Kontinent soll der Betrieb im Eurotunnel zum Jahresausklang wieder planmäßig laufen. "Wir planen, alle unsere Verbindungen stattfinden zu lassen, es kann jedoch durch Folgewirkungen weiterhin zu Verspätungen und kurzfristigen Ausfällen kommen", teilte der Bahnbetreiber Eurostar mit. Kunden wurden aufgerufen, den Status ihrer Verbindung zu prüfen.

Freigabe von Epstein-Akten wohl erst Ende Jänner

Washington/New York - Das US-Justizministerium muss im sogenannten Epstein-Fall noch 5,2 Millionen Aktenseiten durchsehen. ⁠Das geht aus einem Regierungsdokument hervor, das die Nachrichtenagentur Reuters einsehen konnte. Für die Prüfung der Unterlagen werden demnach 400 Anwälte benötigt. Sie sollen sich zwischen dem 5. und 23. Jänner an die Arbeit machen.

USA und Israel setzen Hamas Frist für Waffenabgabe

Jerusalem - Die USA und Israel sollen eine zweimonatige Frist für die Entwaffnung der islamistischen Terrororganisation Hamas vereinbart haben. Darauf hätten sich US-Präsident Donald Trump und der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu bei ihrem Treffen in Florida geeinigt, bestätigte eine mit dem Thema vertraute Quelle. Nach Medienberichten könnte die Hamas möglicherweise dazu bereit sein, schwere Waffen wie Raketen abzugeben, aber leichte Waffen zu behalten.

